Whey protein bom e barato: Veja 5 opções com bom custo-benefício

Aliado da vida fitness, essa suplementação ajuda atletas a baterem a meta de proteína na dieta







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/07/2024 - 18:13 • Rio de Janeiro

A suplementação é uma grande aliada para quem balancear a alimentação para melhorar o desempenho no treino e alcançar o sonhado shape. Mas com tantas opções disponíveis no mercado em 2024, escolher um whey protein bom e ainda barato pode se tornar um desafio. Afinal, a melhor opção é também a opção com melhor custo-benefício.

É importante entender o que é essa suplementação, para que serve na dieta nutricional, quais são os benefícios e muito mais. Para isso, o Lance! Indica listou as melhores marcas de Whey Protein que valem mais a pena, e preparou um guia que explica tudo o que você precisa saber sobre o suplemento proteico. Veja mais abaixo!

👉 Se você tem alguma dessas dúvidas, iremos respondê-la ao longo deste conteúdo.

Whey protein bom e barato: Veja nossa seleção com melhor custo-benefício

✅ Opção 1: Whey 100% Pure Integralmedica

✅ Opção 2: Basic Whey Protein Growth Supplements

✅ Opção 3: 100% Whey Protein Max Titanium

✅ Opção 4: Whey 100% HD Black Skull

✅ Opção 5: Whey Protein Concentrado Dux Nutrition

O que é Whey Protein?

Whey Protein é uma proteína de alto valor biológico derivada do soro do leite. Amplamente utilizada como suplemento alimentar, é rica em aminoácidos essenciais, que são cruciais para a síntese e reparação muscular. De rápida absorção, o Whey Protein é conhecido por seu papel fundamental na recuperação pós-treino e no ganho de massa muscular magra.

Tipos de Whey Protein

Whey Protein Concentrado: É o tipo mais comum e acessível. Contém algum nível de gordura e carboidratos, mas mantém a maioria dos nutrientes benéficos do soro do leite. Ideal para quem busca whey bom e barato, com ótimo custo-benefício, sendo uma excelente escolha para quem busca aumentar a ingestão proteica de maneira eficiente, suportando o ganho de massa muscular e a recuperação pós-treino.

Whey Protein Isolado: Para quem busca uma opção com teores mais baixos de gordura e carboidratos, o isolado é a escolha ideal. Proporciona alta concentração de proteína, através de processos de filtração avançados. Além de ideal para pessoas com intolerância à lactose, é perfeito para quem busca uma suplementação mais pura.

Whey Protein Hidrolisado: Este é o whey que passou pelo processo de hidrólise, quebra das proteínas em pequenos fragmentos. Isso facilita a absorção pelo corpo, tornando-o uma excelente opção para quem busca rápida entrega de nutrientes, sendo frequentemente escolhido por atletas de alto desempenho. É o tipo mais avançado em termos de processamento para quem busca a recuperação muscular mais rápida possível.

O que é importante avaliar na hora de comprar um Whey Protein

Qualidade da Proteína: Priorize produtos que ofereçam proteínas de alta qualidade, especialmente os isolados que apresentam um perfil completo de aminoácidos essenciais.

Pureza: Escolha marcas confiáveis que realizem testes rigorosos de qualidade, assegurando que o suplemento é puro e seguro para consumo.

Valor Nutricional: Leia os rótulos atentamente e opte por produtos com baixo teor de gordura e carboidratos, mas ricos em proteínas, para obter o máximo de benefícios.

Sabor: Leve em conta suas preferências de sabor e a presença de ingredientes adicionais, como adoçantes ou aromatizantes, que possam melhorar a experiência de consumo.

Custo-Benefício: Busque um equilíbrio entre qualidade e preço. Investir um pouco mais pode resultar em uma experiência mais satisfatória, maior adesão ao suplemento e, consequentemente, melhores resultados.

Whey Protein bom e barato para comprar em 2024: veja lista com marcas

Se você procura aumentar a massa muscular magra e melhorar a recuperação pós-treino, o Whey 100% Pure pode ser o suplemento ideal. Com 21g de proteína concentrada do soro do leite por porção, ele também oferece 9,7g de aminoácidos essenciais e 4,6g de BCAA, garantindo uma suplementação eficaz. Uma dica: Consumir após os treinos, pois o Whey 100% Pure contribui para a preservação da massa magra, apresentando baixos níveis de carboidratos, gorduras e sódio.

Whey 100% Pure Integralmedica Whey 100% Pure Integralmedica Disponível em seis sabores e em diferentes embalagens: potes de 450 g, 900 g e 1,8 kg. A partir de R$ 99. Comprar na Amazon

O Basic Whey Protein da Growth é um dos mais famosos do mercado e possui alta concentração de aminoácidos numa única porção. Estes nutrientes ajudam a fornecer energia ao tecido muscular e apoiam a construção dos músculos. Além disso, ajudam na recuperação muscular proporcionando mais desenvolvimento.

A marca é famosa por oferecer suplementos com ótimo custo-benefício, então se você está buscando whey protein bom e barato, essa pode ser a opção!

Basic Whey Protein Growth Supplements Basic Whey Protein Growth Supplements 24g de proteína na porção de 30g no sabor natural. Já nos demais sabores – que são 19 ao todo – você encontrará 23g de proteína na mesma porção. A partir de R$ 93, 1 kg. Comprar na Amazon

Se você busca um aliado para o emagrecimento, o Whey Protein da Max Titanium pode ajudar a suplementar a dieta. O suplemento apresenta efeitos positivos em estratégias de emagrecimento, aumento da saciedade e ação antioxidante. Além disso, promove o aumento da síntese proteica, contribuindo significativamente para a construção e reparação muscular, além de oferecer suporte ao sistema imunológico.

100% Whey Protein Max Titanium 100% Whey Protein Max Titanium Oferece de 20 a 21g de proteína por porção, até 4,8g de BCAA e mais de 10g de aminoácidos essenciais. A partir de R$ 99. Comprar na Amazon

Sua formulação não contém carboidratos adicionados, o que o torna ideal para dietas com restrição de carboidratos

Para quem busca uma fórmula de Whey Protein concentrada ou isolada, que vai te auxiliar na construção de músculos, o Whey 100% HD da Black Skull é uma ótima opção. Com 5,1g de BCAA por dose, além de possuir baixo teor de gordura e zero adição de açúcar. Este suplemento é ideal para auxiliar na construção, definição e recuperação muscular.

Whey Protein 100% HD Black Skull Whey Protein 100% HD Black Skull Com 4 opções de sabor disponível, cada dose desse produto fornece 23g de proteínas. A partir de R$ 79. Comprar na Amazon

Para quem busca aumentar a massa muscular, o Whey Protein Concentrado da Dux Nutrition também é uma opção a se considerar principalmente porque possui quantidades ideais de carboidrato e gordura.

Entre as opções listadas, é a mais cara, no entanto é uma queridinha no mundo da suplementação. Conhecida por sua pureza e pelo gosto agradável dos sabores.

Whey Protein Concentrado DUX Nutrition Whey Protein Concentrado DUX Nutrition Com 20g de proteína, 5,0g de BCAAs, 2,5g de glutamina e 2,5g de leucina por dose. A partir de R$ 150, pote de 900 g. Comprar na Amazon

Dúvidas comuns de quem quer começar tomar Whey Protein

Como tomar Whey Protein para ganhar mais massa muscular?

Para maximizar o ganho de massa muscular, é recomendado tomar Whey Protein logo após o treino, quando os músculos estão mais receptivos à absorção de nutrientes. Misture uma dose de Whey Protein com água ou leite, conforme a consistência desejada, e consuma imediatamente após o exercício.

Whey Protein faz mal a intolerantes a lactose?

Pessoas com intolerância à lactose podem ter dificuldade em digerir Whey Protein concentrado, que contém uma pequena quantidade de lactose. No entanto, o Whey Protein isolado ou hidrolisado possui níveis mínimos de lactose, sendo geralmente bem tolerado por quem tem essa condição. É sempre importante verificar os rótulos dos produtos e, se necessário, consultar um nutricionista. Além disso, há também uma lista de marcas com excelentes opções veganas.

😍Clique aqui para ver uma lista de Whey Protein Vegano

Whey Protein ajuda a emagrecer?

Sim, o Whey Protein pode ajudar no processo de emagrecimento. Ele aumenta a saciedade, ajudando a controlar o apetite e reduzindo o consumo de calorias ao longo do dia. Além disso, a proteína de alta qualidade contribui para a manutenção da massa muscular, o que é essencial para manter o metabolismo ativo durante a perda de peso. Incorporar Whey Protein em uma dieta balanceada e combinada com exercícios físicos pode ser uma estratégia eficaz para emagrecer.

Quais são os melhores alimentos para misturar com Whey?

O Whey Protein pode ser misturado com diversos alimentos para aumentar seu valor nutricional e melhorar o sabor. Entre as melhores opções estão frutas como banana e morango, aveia, iogurte natural e leite. Você também pode adicionar manteiga de amendoim ou cacau em pó para uma dose extra de sabor e nutrientes. Esses ingredientes não apenas enriquecem o shake, mas também proporcionam uma variedade de texturas e sabores.

Qual é o melhor horário para tomar Whey?

Ele pode ser consumido a qualquer hora do dia, mas é ideal após o treino pois ajuda na rápida recuperação muscular e na síntese de proteínas. A dosagem recomendada varia de acordo com o peso corporal e as necessidades individuais.

Qual é o melhor Whey para se tomar?

O melhor tipo de Whey Protein depende dos seus objetivos e necessidades individuais. O Whey Protein concentrado é uma boa opção para quem busca um suplemento eficaz e acessível, enquanto o Whey Protein isolado é ideal para quem precisa de uma