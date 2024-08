Tênis de corrida bom e barato para comprar em 2024

Fila é uma das marcas que oferece tênis de qualidade com ótimos preços







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/08/2024 - 18:34 • Rio de Janeiro

A corrida de rua se tornou um dos esportes favoritos no Brasil. São cada vez mais novos corredores nas ruas, e para uma performance confortável e sem tropeços, é importante escolher um bom calçado. Para te ajudar a dar o match perfeito em um tênis de corrida bom e barato, o Lance! Indica listou os melhores modelos para você dar novos passos na caminhada.

De adidas à Mizuno, passando pela Fila, Olympikus e Nike, as marcas mais buscadas por custo-benefício no universo da corrida estão prontas para te dar aquele empurrãozinho. Confira os modelos que vão te ajudar a sair na frente:

Cinco opções de tênis de corrida bom e barato

1. Tênis Duramo SL - adidas

2. Tênis Nike Downshifter

3. Olympikus Voa 2

4. Tênis Mizuno Dynasty 5

5. Fila Float Prime

Em geral, os modelos representam uma combinação de tecnologia, conforto e design voltados para melhorar o desempenho em diversas atividades físicas. Cada modelo foi desenvolvido com características específicas para atender às necessidades de diferentes tipos de usuários. Veja abaixo:

✅Do iniciante ao maratonista: os melhores tênis para correr 5, 10, 21 e 42 km

Ideal para quem busca conforto e performance em atividades físicas, o adidas Duramo SL combina leveza e respirabilidade com um design moderno. A entressola em EVA oferece amortecimento responsivo, enquanto o cabedal em mesh garante ventilação máxima. Um tênis versátil, perfeito tanto para corridas quanto para o dia a dia.

adidas Duramos SL adidas Duramos SL Disponível do tamanho 37 ao 45 no site oficial. Compre a partir de R$ 399

📌 FICHA TÉCNICA



Indicado Para: Corrida

Tecnologia: Adiwear e Lightmotion

Drop: 10mm

Pisada: Neutra

Peso aproximado: 260g (tamanho 39)

Com um cabedal renovado, amortecimento e durabilidade, o modelo Downshifter 13 da Nike é perfeito tanto para quem está começando a correr quanto para quem quer estrear um novo tênis nos treinos. O modelo também possui mesh macio e confortável oferece um alto nível de respirabilidade.

📌 FICHA TÉCNICA



Indicado Para: Corrida e Caminhada

Pisada: Neutra

Feito para quem busca leveza e flexibilidade, o Olympikus Voa 2 possui um design moderno e aerodinâmico. A tecnologia Evasense na entressola oferece amortecimento suave, enquanto o cabedal em tecido proporciona respirabilidade e ajuste perfeito ao pé. Um tênis versátil para diversas atividades.

Olympikus Voa 2 Olympikus Voa 2 Disponível do tamanho 34 ao 44 no site oficial. Compre a partir de R$ 259

📌 FICHA TÉCNICA



Indicado Para: Corrida

Tecnologia: Hypersox, Evasense e Gripper

Drop: 8mm

Pisada: Neutra

Peso aproximado: 284g (tamanho 40)

O Mizuno Wave Dynasty 5 é o companheiro ideal para corredores que buscam estabilidade e durabilidade. Com a tecnologia Wave para maior suporte e amortecimento, ele oferece uma experiência de corrida confortável e segura. O cabedal em mesh técnico promove ventilação e ajuste preciso, tornando-o uma excelente escolha para treinos intensos.

Mizuno Wave Dynasty 5 Mizuno Wave Dynasty 5 Disponível do tamanho 35 ao 44. Aproveite para comprar a partir de R$ 279. Compre o masculino

Compre o feminino

📌 FICHA TÉCNICA



Indicado Para: Corrida

Tecnologia: Mizuno Wave e X10

Pisada: Neutra

Peso aproximado: 310g (tamanho 39)

O Fila Float Prime une estilo e tecnologia para oferecer um desempenho superior. Sua entressola Float proporciona um amortecimento leve e responsivo, ideal para corridas e treinos. O cabedal em mesh respirável garante conforto e frescor, enquanto o design moderno adiciona um toque de sofisticação ao seu look esportivo.

Fila Float Prime Fila Float Prime Disponível do tamanho 33 ao 40. Aproveite para comprar a partir de R$ 299. Compre o masculino

Compre o feminino

📌 FICHA TÉCNICA

Indicado para: Corrida

Tecnologias: Ever-Grip (proporciona grip e tração superior em superfícies secas ou molhadas) e Float+ (garante amortecimento e retorno de energia).

Solado: Borracha com função antiderrapante

Entressola: EVA

Peso aproximado: 460g (tam 40)

Para escolher o melhor tênis de corrida, é importante entender a fundo o que significa as características que definem a qualidade de um calçado. Preparamos um pequeno guia para você identificar melhor informações como: tecnologia, amortecimento, tipo de pisada, dropp, entre outros.

Características a observar em um tênis de corrida

Amortecimento: Os sistemas de amortecimento dos tênis absorvem parte do choque gerado quando o pé toca o solo, distribuindo essa pressão de forma mais eficiente. Portanto, é fator essencial para diminuir o impacto repetitivo da corrida e reduzir os riscos de lesão.

Suporte: O tênis deve fornecer suporte adequado para os pés, especialmente para aqueles com arcos pronunciados ou planos.

Respirabilidade: A ventilação adequada ajuda a manter os pés frescos e secos durante a corrida, prevenindo bolhas e desconforto.

Peso: Tênis mais leves podem melhorar a velocidade e a agilidade, mas é importante encontrar um equilíbrio entre leveza e suporte.

Tipo de pisada: Identificar seu tipo de pisada (neutra, pronada ou supinada) é crucial para escolher um tênis que ofereça o suporte correto. Algumas lojas especializadas podem te ajudar a definir um diagnóstico para a compra do tênis ideal.

A forma como os pés tocam o chão tem influência direta em diversos fatores que interferem na corrida. (Foto: Divulgação)

😍 Tipos de pisada e os melhores tênis de corrida para cada um em 2024

O que significa drop do tênis de corrida?

O drop é o tamanho da inclinação do amortecimento entre o calcanhar e o dedo do pé. Quanto mais baixo for este número, mais natural será a passada que o sapato lhe permitirá correr.

Os tênis de corrida com 0 a 5 mm de drop são adequados para corredores experientes, com mais técnica na execução. Já os tênis de corrida com 6 a 10 mm (ou até mais) de drop são boas recomendações para corredores iniciantes e intermediários, já que lhe permitem uma passada natural, mas também acrescentam uma camada de conforto para o calcanhar.

O que é um tênis responsivo e um tênis com amortecimento?

Responsividade é a capacidade do tênis de retornar energia após o impacto, ajudando a impulsionar o corredor para frente. A principal característica que agrega resposividade em um tênis é a entressola mais firme. A leveza do tênis também é outro fator importante na categoria.

Tênis mais responsivos são preferidos por corredores que procuram velocidade e eficiência.

Já o amortecimento refere-se à capacidade do tênis de absorver o impacto durante a corrida. Tênis com mais amortecimento são geralmente mais confortáveis para corridas longas ou terrenos duros.