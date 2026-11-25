O Samsung Galaxy S26 FE de 128 GB e 8 GB de RAM está 42% mais barato que no lançamento e sai por R$ 3.198,60 no Pix na Amazon nesta quarta-feira (25), durante a Black Friday.

O valor fica abaixo da faixa via Pix de R$3.554 a R$4.001 registrada pelo modelo nos últimos 30 dias, enquanto outras lojas anunciam o aparelho por aproximadamente R$3.799, tornando a oferta da Amazon uma oportunidade de compra abaixo dos preços recentes.

Samsung Galaxy S26 FE 128GB R$ 5.499 R$3.198,60 Preço conferido em 25/11/2026, às 17h. Sujeito a alteração. Ver oferta na Amazon

Ficha técnica do Samsung Galaxy S26 FE

O Samsung Galaxy S26 FE de 128 GB combina processador Exynos 2500, 8 GB de RAM, tela Dynamic AMOLED 2X de 6,7 polegadas e bateria de 4.900 mAh, com recursos para fotografia, entretenimento e multitarefa.

Característica Especificação Tela Dynamic AMOLED 2X de 6,7", resolução Full HD+ (2.340 x 1.080 pixels), até 120 Hz e brilho de 1.900 nits Processador Samsung Exynos 2500 de 3 nm RAM e armazenamento 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento Câmera principal 50 MP com estabilização óptica (OIS) Câmeras adicionais Ultrawide de 12 MP, teleobjetiva de 8 MP com zoom óptico de 3x e frontal de 12 MP Bateria 4.900 mAh, carregamento de até 45 W com fio e 15 W sem fio Sistema operacional Android 17 com interface One UI 9 Conectividade 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C e eSIM Proteção Certificação IP68 e Corning Gorilla Glass Victus+ Ano de lançamento 2026, anunciado no Brasil em 16 de setembro Dimensões e peso 161,6 x 76,9 x 7,4 mm e 193 gramas

O preço do S26 FE está bom?

Sim, o preço de R$ 3.198,60 na Amazon está abaixo dos valores recentes do Samsung Galaxy S26 FE e representa uma redução relevante em relação ao lançamento. Em 16 de setembro de 2026, a versão de 128 GB chegou ao mercado brasileiro por R$ 5.499.

Nos últimos 30 dias, o aparelho custou entre R$3.554 e R$4.001, portanto, a oferta atual fica abaixo dessa faixa. Além disso, Vivo e Samsung anunciavam o modelo por R$ 3.799,10 e R$ 3.798,90, respectivamente, reforçando a diferença de preço.

Na Amazon, o pagamento à vista pode reduzir o valor para R$3.198,60, enquanto o parcelamento chega a 12 vezes de R$296,24, totalizando R$3.554; portanto, vale conferir a condição selecionada antes de finalizar a compra.

Para quem o S26 FE vale a pena?

O Samsung Galaxy S26 FE de 128 GB vale a pena para quem prioriza tela de qualidade, desempenho fluido, boas câmeras e autonomia para atividades cotidianas.

Observando as avaliações dos compradores (+800 reviews na Samsung, +100 no Reddit), vimos que relatam boa experiência com multitarefa, brilho da tela e bateria para um dia inteiro, pontos compatíveis com o painel AMOLED de 120 Hz e os 4.900 mAh.

Por outro lado, quem grava muitos vídeos, joga títulos pesados ou mantém um grande acervo de arquivos pode precisar de mais armazenamento, já que a versão oferece 102 GB livres de fábrica.

Vantagens Aspectos a observar Tela AMOLED de 6,7" com 120 Hz e brilho de até 1.900 nits Dos 128 GB de armazenamento, apenas 102 GB são disponíveis Processador Exynos 2500 e 8 GB de RAM USB 2.0 limita a velocidade de transferência de arquivos Câmera principal de 50 MP com estabilização óptica Bateria de 4.900 mAh e carregamento de até 45 W

Condições da oferta

A oferta do Samsung Galaxy S26 FE de 128 GB na Amazon permite pagar R$3.198,60 à vista ou parcelar o valor em até 12 vezes sem juros, além de oferecer frete grátis para assinantes Prime.

Parcelamento : até 12x de R$296,24 sem juros, totalizando R$3.554.

: até 12x de R$296,24 sem juros, totalizando R$3.554. Pagamento à vista : 10% de desconto via Pix ou NuPay, na modalidade débito ou limite adicional.

: 10% de desconto via Pix ou NuPay, na modalidade débito ou limite adicional. Frete : grátis para membros Amazon Prime.

: grátis para membros Amazon Prime. Prazo de entrega : varia conforme o CEP; a loja não informa um prazo único para todas as localidades.

: varia conforme o CEP; a loja não informa um prazo único para todas as localidades. Cupom: há um desconto adicional de R$ 200 em produtos Samsung elegíveis, incluindo o S26 FE, mas a combinação com a oferta de Black Friday pode variar.

Para aproveitar melhor a oferta, compare o preço à vista com o total parcelado, confira se o frete e o prazo atendem à sua necessidade e verifique as condições de troca, como indicamos em nosso guia da Black Friday.