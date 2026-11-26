Kindle 16 GB de 2026 cai 21% na Black Friday e sai por R$709
Com o menor preço desde o lançamento, a oferta deixa o Kindle R$190 mais barato
O Kindle 16 GB de 2026, 12ª geração do e-reader, está com 21% de desconto nesta quinta-feira (26). Na oferta de Black Friday, o modelo na cor Grafite sai de R$899 por R$709 na loja da Amazon.
Kindle 16 GB (2026, 12ª geração), cor Grafite
De R$899,00
Por R$709,00
Preço conferido em 26/11, às 8h. Sujeito a alteração.
O valor está R$190 abaixo do preço de lançamento, anunciado pela Amazon em 1º de outubro. Com entregas iniciadas em 10 de novembro, o modelo registra agora seu menor preço desde a chegada ao Brasil.
Ficha técnica do Kindle 16 GB (2026)
|Item
|Kindle 16 GB (2026)
Tela
6 polegadas, antirreflexo, 300 ppi
Armazenamento
16 GB
Bateria
Até 6 semanas
Prova d'água
Não
Luz ajustável
Brilho ajustável, sem ajuste de temperatura
Anúncios
Sem anúncios
O preço do Kindle está bom?
O preço do Kindle 16 GB está bom na Black Friday, já que ficou 21% abaixo do valor de lançamento. A Amazon anunciou o modelo por R$899 em 1º de outubro, quando abriu a pré-venda no Brasil.
Desde então, o preço médio do aparelho se manteve em R$899, segundo o histórico que conferimos na loja oficial. Com isso, os R$709 desta quinta dão uma economia de R$190 sobre o valor de tabela.
Qual Kindle comprar?
O Kindle que você deve comprar depende do tipo de leitura. O modelo de 16 GB atende bem quem lê livros em preto e branco e quer o menor investimento da linha.
Já o Kindle Paperwhite tem como diferencial sua tela de 7 polegadas, proteção contra água e bateria de até 12 semanas. O Colorsoft, por sua vez, tem tela colorida, pensada para quadrinhos, mangás e livros ilustrados.
|Modelo
|Preço hoje
|Para quem
R$709
Leitura de livros, com o menor preço da linha
R$1.149
Leitura à noite ou na praia, com ajuste de temperatura da luz e à prova d'água
R$1.499
Quadrinhos, mangás e revistas em cores
Condições da oferta
O Kindle 16 GB é vendido e entregue pela Amazon, com parcelamento em até 10x sem juros no cartão. Assinantes do Amazon Prime ainda têm frete grátis e prazos de entrega reduzidos, dependendo da sua localização.
A compra também libera três meses grátis do Kindle+, além do Audible e do Amazon Music Unlimited, para novos assinantes. Como o aparelho custa mais de R$100, você também recebe um número da sorte no sorteio da Black dos Sonhos.
Os preços podem mudar ao longo do fim de semana, já que a Amazon ajusta valores e estoques durante o evento. Para quem ainda procura presentes, as melhores ofertas da Black Friday 2026 reúnem descontos em tênis, smartwatches e outros eletrônicos.
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