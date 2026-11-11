A final da Libertadores 2026 acontecerá no sábado, 28 de novembro, às 17h (horário de Brasília), entre Palmeiras e Estudiantes, em jogo único, no Estádio Centenário, em Montevidéu.

Neste guia completo, ensinamos como ir à final da Libertadores 2026 e quanto custa saindo de São Paulo e região. Apresentamos opções de passagens aéreas e de ônibus, hotéis e outros serviços essenciais para uma viagem internacional.

Na última semana, o número de buscas de voos na Decolar para Montevidéu, Uruguai, subiu mais de 19.000%. Com a alta na procura, é recomendado ao torcedor reservar logo o assento e evitar o aumento contínuo no preço.

Informação Detalhes Jogo Palmeiras x Estudiantes de La Plata – Final da Libertadores Data Sábado, 28 de novembro de 2026 Horário 17h, no horário de Brasília e de Montevidéu Estádio Estádio Centenário Ingressos Site oficial da CONMEBOL Transmissão no Brasil Disney+

Se você vai assistir à final em casa ou decidiu viajar de última hora, os serviços de streaming e passagens aéreas podem aparecer entre as ofertas da Black Friday, que acontecerá no dia 27 de novembro.

O que reservar para ir à final da Libertadores em Montevidéu

Para ir à final da Libertadores em Montevidéu, você precisa reservar passagens aéreas e hospedagem, converter reais para pesos e cumprir outras etapas que listamos abaixo. Acompanhe:

Etapa O que resolver Onde reservar Passagem aérea Voo direto de SP ou com conexão GOL · LATAM Comparar voos e pacotes Várias companhias e datas na mesma busca Zupper Viagens Ônibus Trecho até Porto Alegre, para seguir por terra Buser Hospedagem Hotel ou apartamento para 1 a 3 noites Booking.com · Hoteis.com Internet Chip ou eSIM com dados no Uruguai AmericaChip Dinheiro Pagar em pesos sem levar muito dinheiro vivo Remessa Online Passeios City tour, Colonial del Sacramento, Punta del Este GetYourGuide Imprevistos Voo atrasado ou cancelado AirHelp

Como comprar ingresso para a final da Libertadores 2026?

Para comprar o ingresso para a final da Libertadores de 2026, é preciso ir até o site oficial libertadores.eleventickets.com. Na página oficial da CONMEBOL, é preciso criar um cadastro e consultar a disponibilidade dos bilhetes.

Confira as fases de venda já em vigor:

Fase 1 (29/10): exclusiva para cartões Mastercard emitidos no Uruguai com ingressos das categorias 1 e 2;

Fase 2 (02/11): venda ao público em geral.

A venda de ingressos para a final na categoria 1 (público geral) tem preço de US$ 340, aproximadamente R$ 1.859,80, considerando a cotação do dólar em R$ 5,47 no dia 05/11/2026.

A categoria 2, setor de torcida mista, custa US$ 250, cerca de R$ 1.367,50. A categoria 3, localizada atrás dos gols, é exclusiva para torcedores dos clubes finalistas e custa US$ 95, cerca de R$ 519,65.

Destacamos que a venda de ingressos para a final é feita apenas pela CONMEBOL. Para evitar possíveis golpes, faça a compra apenas pelo site oficial, e não por revendedores em redes sociais.

Como chegar a Montevidéu?

Para chegar a Montevidéu, a opção mais rápida é o avião, com cerca de 2h30 indo de Guarulhos (GRU). Também é possível viajar para a final da Libertadores de ônibus, a partir de Porto Alegre (POA). Abaixo, explicamos em detalhes.

De avião

O transporte de avião para Montevidéu é o mais rápido e existem linhas aéreas diretas pela LATAM e pela GOL. A partir de Guarulhos, São Paulo, por exemplo, a duração estimada do voo é de 2h30.

Em nossa busca no dia 05/11/2026, às 12h55, na LATAM, a ida a Montevidéu no dia 27/11 e volta em 29/11, na cabine Economy a partir de Guarulhos, SP, tinha preços a partir de R$ 5.242,77.

Considerando os mesmos critérios para a GOL, vimos preços a partir de R$ 5.382,07 por passageiro. O valor dos voos acima inclui taxas e impostos, mas está sujeito a alterações, especialmente pela alta de procura de mais de 19.000% registrada pela Decolar.

Por outro lado, o maior evento de descontos do mundo acontece na véspera da final da Libertadores, no dia 27/11, e as ofertas da Black Friday 2026 podem incluir voos para o Uruguai, sendo uma opção para quem decidir viajar em cima da hora.

De ônibus

A viagem de ônibus para ir à final da Libertadores em Montevidéu é a alternativa mais barata, mas também mais demorada.

A rota de ônibus deve ser feita a partir de Porto Alegre em ônibus internacional até o terminal rodoviário de Tres Cruces, com tempo de viagem entre 12 e 13 horas.

Você encontra as rotas na Buser, empresa conhecida como "Uber dos ônibus", que disponibiliza a tecnologia que conecta passageiros ao transporte rodoviário.

Do aeroporto ao Centenário

O aeroporto de Carrasco, em Montevidéu, fica a cerca de 17 km do Estádio Centenário, e, para se locomover, as opções de transporte são:

Ônibus;

Táxi;

Aplicativos de transporte.

Em média, o deslocamento leva cerca de 32 minutos, mas, no dia da final da Libertadores 2026, o trânsito pode ficar mais intenso, o que torna importante se programar com antecedência.

Quanto custa ir à final da Libertadores 2026?

O custo da ida à final da Libertadores 2026 varia conforme a categoria da viagem. No modelo econômico, somamos despesas a partir de R$ 6.003,30, considerando o torcedor palmeirense de São Paulo.

Na categoria confortável, as despesas ficam a partir de R$ 14.193,57 por pessoa. Confira:

Item Econômico Confortável Transporte R$ 1.223,65 (voo GRU-POA) + R$ 550 (ônibus internacional) R$ 5.242,77 Hospedagem R$ 2.910 R$ 5.491 Ingresso R$ 519,65 (categoria 3) R$ 1.859,80 (categoria 1) Alimentação e deslocamento R$ 800 R$ 1.600 Total estimado R$ 6.003,30 R$ 14.193,57

Os valores acima correspondem ao dia 05/11/2026 e estão sujeitos a alterações. Isso significa que podem estar diferentes no momento do seu acesso.

A tabela acima inclui valores de ida e volta, e a hospedagem corresponde ao intervalo entre 27 e 29/11, totalizando 2 diárias.

Para economizar na viagem, veja algumas dicas rápidas:

Viaje em grupo para dividir despesas;

Busque acomodações duplas, triplas ou até hostels;

Faça reservas com opção de cancelamento grátis, pois ajudam a garantir a hospedagem e continuar comparando com novas ofertas.

Onde ficar em Montevidéu para a final?

A melhor região para ficar em Montevidéu e acompanhar a final da Libertadores 2026 depende da categoria da viagem.

Reunimos as regiões mais favoráveis para proximidade com estádio/rodoviária; maior variedade de passeios e restaurantes; e orlas e hotéis de alto padrão. Confira abaixo.

Parque Batlle e Tres Cruces

Parque Batlle e Tres Cruces são próximas do Estádio Centenário e da rodoviária, com cerca de 17 km ou 30 minutos de carro em condições normais de trânsito.

Centro e Ciudad Vieja

O Centro e a Ciudad Vieja possuem mais estabelecimentos do tipo hotéis e bares, a cerca de 4 km do Centenário, o que torna o deslocamento mais rápido para chegar ao Centenário e assistir ao confronto entre Palmeiras e Estudiantes.

Pocitos e Punta Carretas

Pocitos e Punta Carretas são as regiões mais caras, principalmente porque têm acesso à orla, maior tranquilidade e hotéis de alto padrão. Em nossa pesquisa, o valor médio era de R$ 14.000 por 2 diárias no final de semana da final da Libertadores 2026.

Documentos, dinheiro e internet: o que resolver antes de embarcar

Para evitar problemas na viagem para Montevidéu, organize os documentos pessoais e dos acompanhantes, tenha uma reserva de dinheiro em peso uruguaio e acesso à internet via chip. Explicamos abaixo!

Documentos

Quem é brasileiro não é obrigado a usar passaporte para entrar no Uruguai. Com os acordos do Mercosul, os brasileiros podem permanecer no território uruguaio por até 90 dias usando apenas a Carteira de Identidade física.

Para isso, atente-se aos seguintes pontos:

A Carteira de Identidade deve estar em bom estado e foto legível;

O documento deve ter sido emitido há menos de 10 anos.

Além do documento de identidade, você também pode usar passaporte, caso possua. Já documentos como Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e carteiras profissionais, como a da OAB, não são aceitos.

O torcedor que estiver levando pessoas menores de 18 anos deve se atentar às regras da Resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Confira:

Deve portar a Carteira de Identidade (RG) ou passaporte do menor;

Se o menor estiver acompanhado por apenas um dos pais, o outro deve autorizar em documento com firma reconhecida em cartório;

Se o menor estiver acompanhado por ambos os pais, não é necessário apresentar nenhuma autorização;

Caso o menor de idade esteja desacompanhado ou com terceiros maiores de idade, ambos os pais devem autorizar em documento com firma reconhecida em cartório.

Fontes:

https://www.gov.br/mre/pt-br/consulado-montevideu/turismo-no-uruguai/requisitos-de-entrada-no-uruguai

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2024/04/cartilha-viagem-de-menor-ao-exterior-correcao-2024-04-05.pdf

Dinheiro

Em Montevidéu, a moeda local é o peso uruguaio, e você deve considerar isso ao organizar a viagem. O ponto positivo é que os cartões Visa e Mastercard são aceitos em restaurantes, lojas, hotéis e mercados do Uruguai.

No entanto, é preciso ficar atento ao IOF de 3,5% nas transações internacionais. Além disso, torna-se importante ter dinheiro em peso uruguaio para pagar em estabelecimentos menores que podem não aceitar cartões e evitar imprevistos.

Nesse caso, os serviços da Remessa Online ajudam a enviar dinheiro para o exterior totalmente online e com segurança, além de um simulador online que ajuda a calcular os custos de IOF.

Internet

Para se manter conectado enquanto acompanha a final da Libertadores, a AmericaChip oferece serviços de chip internacional e eSIM. A empresa permite personalizar a compra com:

Modelo: eSIM ou chip (físico);

Dados do plano: 1 GB, 5 GB, 10 GB, 15 G ou 20 G;

Data da ativação.

O plano do chip é fixo em 30 dias e a variação do custo depende da quantidade de dados. Com 1 GB, ele custa US$ 12,50, aproximadamente R$ 68,38, conforme a cotação do dólar no dia 05/11/2026. Para 20 G, maior pacote de dados, o valor é US$ 89,03, cerca de R$ 486,99.

Outra opção para a internet é usar o serviço de roaming nas operadoras brasileiras. Na TIM, por exemplo, encontramos planos de 10 GB por 7 dias a partir de R$ 49,99, mas exclusivos para quem é cliente Controle e Pós-pago da operadora.

Dia do jogo: como chegar ao Centenário e o que levar

Planeje o deslocamento com antecedência para evitar atrasos no dia do jogo da final da Libertadores 2026. No momento da nossa análise, a CONMEBOL ainda não divulgou a hora da abertura dos portões, mas a informação deve sair nos próximos dias.

Para se deslocar até o Centenário, você pode recorrer a meios como:

Táxi;

Ônibus;

Aplicativos de transporte.

Imagens aéreas do Centenário. Fonte: Wikipedia.

Se estiver hospedado próximo ao Parque Batlle, pode considerar o trajeto a pé. Para entrar no estádio, qualquer uma das camisas históricas do Palmeiras é permitida, mas alguns itens são proibidos. Confira:

⚠️ Apitos;

⚠️ Armas de fogo e armas brancas;

⚠️ Alimentos e bebidas;

⚠️ Bombas de estrondo;

⚠️ Lasers;

⚠️ Bombas de fumaça;

⚠️ Substâncias psicotrópicas e outros itens.

Para acessar o estádio, é preciso baixar o aplicativo oficial da CONMEBOL e fazer login com os dados do e-mail usado para realizar a compra. Assim, é só apresentar o QR Code do ingresso no app.

Para quem não vai viajar e ainda não sabe onde assistir à final da Libertadores 2026, pode assistir pelo Disney+ com transmissão ao vivo do confronto.

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Voo atrasado ou cancelado: quais são seus direitos?

Se o seu voo atrasar ou for cancelado, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) estabelece vários direitos para os passageiros, como a assistência gratuita, até em casos em que o problema for causado por mau tempo.

Com base no tempo de espera no aeroporto, veja os seus direitos:

A partir de 1 hora: direito a internet e telefone para comunicação; A partir de 2 horas: direito a alimentação, seja voucher, lanche ou outro meio; A partir de 4 horas: em casos de pernoite no aeroporto, você tem direito a receber hospedagem gratuita e transporte de ida e volta.

Nos casos de atrasos maiores do que 4 horas, você terá direito a escolher entre:

Reembolso integral; Reacomodação em outro voo; Seguir a viagem em outro transporte, como ônibus ou outros.

Em casos de atraso de bagagem ou perda de conexão com um segundo voo, vimos que a AirHelp é especializada em ajudar e facilitar a obtenção de indenizações em problemas em voos.

Perguntas frequentes sobre a final da Libertadores 2026

Quando é a final da Libertadores 2026?

A final da Libertadores 2026 será no dia 28 de novembro, sábado, no Estádio Centenário, em Montevidéu, Uruguai.

Que horas é a final da Libertadores 2026?

A final da Libertadores 2026 acontecerá às 17h no horário de Brasília e Montevidéu.

Precisa de passaporte para ir ao Uruguai?

Não, o uso de passaporte para ir ao Uruguai é opcional. Devido aos acordos do Mercosul, os brasileiros podem entrar só com a Carteira de Identidade.

Quanto custa ir à final da Libertadores em Montevidéu?

No total, a ida à final da Libertadores em Montevidéu a partir de R$ 6.003,30, considerando a categoria de viagem econômica.

Quanto tempo leva de ônibus de Porto Alegre a Montevidéu?

A viagem de ônibus de Porto Alegre para Montevidéu leva entre 12 e 13 horas.

Onde comprar ingresso para a final da Libertadores?

O ingresso para a final da Libertadores deve ser comprado no site libertadores.eleventickets.com, página oficial da CONMEBOL.