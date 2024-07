Top 5 melhores marcas de glutamina de 2024: Confira ranking

Glutamina tem efeito positivo em atletas de alto rendimento, como nos treinos de maratona, ciclismo e triathlon (Foto: Freepik)







Publicada em 30/07/2024

Seja na musculação ou em alguma atividade física, o suplemento alimentar tornou-se ferramenta importante para a rotina de um praticante. Se você busca melhorar o desempenho do seu exercício físico, é hora de você conhecer mais sobre a glutamina. O que é glutamina e quais são seus benefícios? Veja com a gente ainda as melhores marcas de glutamina para comprar em 2024.

Para te ajudar a ter um melhor desempenho no seu treino, preparamos um guia com as principais dúvidas sobre a suplementação de glutamina.

Como selecionamos o nosso conteúdo e as melhores marcas de glutamina?

Conversamos com o personal trainer Allan Coutinho (@allancoutinhoseupersonal) e a nutricionista Luiza Ferraz (@nutriferraz), que ajudaram a esclarecer algumas dúvidas sobre o suplemento. A ordem da lista é por relevância, ou seja, de pelas marcas de glutamina mais procuradas, além, claro, da indicação de nossos especialistas.

Veja as melhores marcas de glutamina em 2024

Glutamina: o que é?

A glutamina é um aminoácido não essencial, ou seja, o corpo humano é capaz de produzi-lo naturalmente. No entanto, em situações de estresse físico ou mental, como exercícios intensos, lesões ou doenças, a demanda por glutamina pode aumentar, tornando a suplementação benéfica. Este aminoácido é o mais abundante no tecido muscular e desempenha um papel crucial em diversas funções metabólicas.

Veja as 5 melhores marcas de glutamina para você comprar

Antes de escolher qualquer suplemento, é preciso pesquisar quais marcas possuem o selo de certificação pela ANVISA. Também é importante priorizar profissionais qualificados para adequar sua alimentação (nutricionista) e seu treino (educador físico). Entre as melhores marcas de glutamina com bas em nossa pesquisa, estão:

A Glutamina da Max Titanium é uma das melhores marcas, já que tem ótimo custo benefício. Com selo Pure Amino ACID, da Ajinomoto CO, o suplemento garante grau de pureza e auxilia a manter a quantidade de glutamina que o organismo necessita para um bom treino.

Indicação de uso: Diluir 5 gramas de glutamina em 100ml de água ou da bebida desejada, 1 vez ao dia ou conforme orientação do seu nutricionista.

Max Titanium Glutamina L-G - 300 g Max Titanium Glutamina L-G - 300 g No mercado, essa glutamina é encontrada em dois tamanhos diferentes: 150g e 300g. Compre a partir de R$ 58,00

✅ Características da Glutamina Max Titanium

100% vegetal.

Não contém glúten, lactose, corantes, adoçantes e aromatizantes.

Auxilia a manter a integridade intestinal.

Melhora a função intestinal.

A glutamina da Integralmedica reúne excelentes avaliações. A suplementação assegura que altos níveis de glutamina dentro das células sejam mantidos, o que significa que não ocorre catabolismo ou desidratação.

Indicação de uso: Diluir uma porção de 5g de glutamina em 150ml de água ou da bebida desejada, 1 vez ao dia ou conforme a orientação do nutricionista. Livre de glúten e lactose.

Glutamina Pura Isolates Integralmedica - 300 g Glutamina Pura Isolates Integralmedica - 300 g Disponível em dois tamanhos diferentes: 150 g, 300 g e 1 kg. Compre a partir de R$ 49,00

✅ Características da Glutamina Integralmedica

100% L-Glutamina natural.

Desenvolvida com matéria-prima Ajinomoto.

Não contém glúten, lactose, sódio, gorduras, carboidratos e aditivos artificiais.

Com a L-glutamina pura, a marca Nutrify é a melhor escolha para quem busca um suplemento natural. Com absorção otimizada, o suplemento utiliza matéria prima de altíssima pureza de glutamina, desenvolvida com tecnologia patenteada pela Ajinomoto.

Indicação de uso: Diluir uma porção de 5g de glutamina em 100ml de água ou da bebida desejada, 1 vez ao dia ou conforme a orientação do nutricionista. Livre de glúten e lactose.

Glutamine 100% Nutrify -150 g Glutamine 100% Nutrify -150 g Disponível em potes de 150 g e 500 g. Comprar a partir de R$ 40,00

✅ Características da Glutamina Nutrify

Não contém glúten e lactose e açúcar.

Indicada na melhora da mucosa intestinal.

Preserva as funções do sistema imunológico e atenua processos inflamatórios.

A L-glutamina da Growth Supplements é uma das opções mais famosas entre os entusiastas do mundo fitness. O suplemento auxilia na recuperação do sistema imunológico, evita a perda muscular e também serve como substrato para o fornecimento energético do cérebro.

Indicação de uso: Diluir uma porção de 3g de glutamina em 100ml de água ou da bebida desejada, 1 vez ao dia ou conforme a orientação do nutricionista. Livre de glúten e lactose.

L-Glutamina Pura Growth Supplements L-Glutamina Pura Growth Supplements Disponível apenas no pote de 250 g. Comprar a partir de R$ 98,00

✅ Características da Glutamina Growth Supplements

Sabor neutro para você poder consumir como quiser.

Não contém quantidades significativas de carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio.

Não contém glúten.

A glutamina da Black Skull possui excelente custo-benefício, talvez um dos melhores do mercado, equilibrando qualidade e preço acessível.

Com 2,5g de L-Glutamina por dose para apoiar sua saúde nos treinos ou esforços físicos, e mais 2,5g de Maltodextrina, o suplemento repõe os estoques de glicogênio muscular e promove aumento de energia.

Indicação de uso: Diluir uma porção de 5g de glutamina em 150ml de água ou da bebida desejada, 1 vez ao dia ou conforme a orientação do nutricionista. Livre de glúten e lactose.

Glutamine Turbo Black Skull - 300 g Glutamine Turbo Black Skull - 300 g Disponível em potes de 100 g, 150 g e 300 g. Compre a partir de R$ 39,00

✅ Características da Glutamina Black Skull

Não contém glúten e lactose

Com L-Glutamina e Maltodextrina

Ajuda a manter os níveis glicêmicos

Para quem a glutamina é indicada?

A glutamina é indicada para uma ampla variedade de pessoas.O personal trainer Allan Coutinho explica para quem é mais benéfica, veja abaixo: 👇

“Estudos demonstram que a suplementação desse aminoácido tem efeito positivo em atletas de alto rendimento, como nos treinos de maratona, ciclismo e triathlon, por exemplo. Isso se dá pelo alto nível de estresse muscular em atividades de alta intensidade e duração. Para praticantes de musculação ou atividades de menor duração, ainda que intensas, a produção natural do corpo é suficiente. Isso, levando em consideração pessoas que não possuem nenhum problema diagnosticado em relação a produção pelo organismo.” — Allan Coutinho, personal trainer.

Glutamina: benefícios e para que serve

Listamos abaixo alguns dos benefícios da glutamina. Veja para que serve:

Preserva a massa muscular: Durante treinos intensos, os níveis de glutamina nos músculos podem diminuir, levando à perda de massa muscular. Suplementar com glutamina ajuda a prevenir essa perda.

Acelera a recuperação: Auxilia na recuperação pós-treino, reduzindo a dor muscular e o tempo necessário para os músculos se recuperarem.

Fortalece o sistema imunológico: Atividades físicas intensas podem enfraquecer o sistema imunológico. A glutamina serve como fonte de energia para as células do sistema imunológico, ajudando a mantê-lo forte.

Melhora a saúde intestinal: Contribui para a saúde do trato gastrointestinal, essencial para a absorção de nutrientes.

Quais são os principais tipos de glutamina no mercado

L-Glutamina (Glutamina Livre): É a forma mais comum de glutamina encontrada em suplementos. É a forma livre do aminoácido, sem estar ligada a outras moléculas. É fácil de encontrar e geralmente mais econômica. É bem absorvida pelo corpo e eficaz para a maioria das finalidades, como recuperação muscular e suporte imunológico.

Glutamina Micronizada: A glutamina micronizada é a L-glutamina que passou por um processo de micronização, reduzindo o tamanho das partículas. Melhora a solubilidade e a absorção, tornando-a uma opção popular entre os atletas que desejam uma absorção mais rápida.

Glutamina Peptídea: É a glutamina ligada a outros aminoácidos em forma de peptídeos. Geralmente derivada de fontes como o trigo ou a proteína de soro de leite. Pode ser absorvida mais rapidamente pelo corpo, pois os peptídeos são absorvidos através de diferentes mecanismos do que a glutamina livre. É especialmente útil para pessoas com problemas digestivos.

Veja mais dúvidas sobre a Glutamina:

Qual é o melhor horário e a dosagem ideal para tomar glutamina?

A dosagem ideal para tomar o suplemento de glutamina pode variar de acordo com as necessidades individuais. A recomendação comum é de 5 gramas após o treino, como explica a nutricionista Luiza Ferraz: “Se você é um atleta de alto rendimento, os testes que melhor trouxeram resultados foram a ingestão de 5g, após o treino.” — Luiza Ferraz, nutricionista.

Pode tomar a glutamina e a creatina para o mesmo treino?

Sim, a glutamina pode ser tomada juntamente com a creatina e outros suplementos. Na verdade, combinar glutamina com creatina pode proporcionar benefícios adicionais para a recuperação muscular, entretanto, é preciso atentar-se que os suplementos possuem funções diferentes, e a nutricionista explica melhor:

“Não há nenhuma restrição quanto ao uso conjunto dos 2 suplementos, porém, é preciso observar que, apesar de terem funções em comum, diferente da glutamina, a creatina tem efeitos comprovados de melhora nos treinos de força, assim como nos de alto rendimento. Enquanto a glutamina só possui efeito para o grupo de alto rendimento.” — Luiza Ferraz, nutricionista.

Glutamina pode fazer mal ou causar algum efeito colateral?

Na verdade, em atletas de alto rendimento, a falta de suplementação de glutamina, pode levar a episódios de overtraining (excesso de treino) e imunossupressão transitória (queda da imunidade pós-exercício). Contudo, é importante atentar-se a alguns possíveis efeitos colaterais no uso do suplemento alimentar.

Vem entender melhor com Luiza Ferraz! 👉: “O primeiro acontece quando os níveis de glutamina produzidos naturalmente não são suficientes e o exercício físico intenso eleva os níveis do hormônio cortisol, promovendo maior desgaste muscular. Já o segundo, pode aumentar a incidência de infecções entre os atletas. Entretanto, é importante dizer que os efeitos colaterais mais comuns que podem ocorrer são: desconfortos gastrointestinais, cólicas, diarreias e vômitos. Por isso a importância do acompanhamento por médicos, nutricionistas e educadores físicos.”, explica a nutricionista.