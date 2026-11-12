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Qual a melhor Alexa para comprar em 2026? 5 opções e veja para que serve

Echo Dot 5ª geração atende a maioria das casas; veja quando vale ir de Echo Pop, Echo Show ou Echo Studio

PorRubens SantanaRio de Janeiro
12/11/2026 16:19
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A Alexa é a assistente virtual da Amazon que transforma sua casa em um ambiente inteligente. (Foto: Freepik)

A melhor Alexa depende do uso que você pretende dar e do seu orçamento: o Echo Dot 5ª geração atende a maioria das casas. O Echo Pop é o mais barato, o Echo Show 8 tem tela e o Echo Studio, o melhor som.

Lance! Indica

  1. 1
    Echo Dot 5ª geraçãoMelhor no geral
    A partir de R$ 330
  2. 2
    Echo PopMais barata
    A partir de R$ 250
  3. 3
    Echo Show 8Melhor com tela
    A partir de R$ 1.470
  4. 4
    Echo StudioMelhor som
    A partir de R$ 1.800
  5. 5
    Echo Dot MaxMelhor para casa inteligente
    A partir de R$ 720

Preços sujeitos a alterações e disponibilidade nas lojas.

Abaixo, vamos mostrar qual o melhor modelo para cada caso. Depois, também vamos mostrar para que serve a Alexa. Confira!

Qual a melhor Alexa para comprar em 2026?

A melhor Alexa para comprar em 2026 é o Echo Dot 5ª geração, já que equilibra preço, som e sensores. Ainda assim, saber qual a melhor Alexa para comprar depende de onde ela vai ficar e do uso, como resume a tabela.

ModeloTelaSomExtrasPreço médio

Echo Dot 5ª geração

Não (versão com relógio tem visor de LED)

Mono

Sensores de temperatura e movimento, toque no topo

A partir de R$ 330 a R$ 650

Echo Pop

Não

Mono

Botão para desligar o microfone

A partir de R$ 250 a R$ 380

Echo Show 8

Sim, 8,7 polegadas

Estéreo

Câmera de 13 MP, hub de casa inteligente

A partir de R$ 1.470 a R$ 2.000

Echo Studio

Não

Dolby Atmos (áudio espacial)

Ajuste automático ao ambiente, hub de casa inteligente

A partir de R$ 1.800 a R$ 2.000

Echo Dot Max

Não

Dois alto-falantes (woofer e tweeter)

Hub de casa inteligente, ajuste automático ao ambiente

A partir de R$ 720 a R$ 1.000

1. Echo Dot 5ª geração: melhor Alexa no geral

  • Para quem é: quarto, escritório ou sala pequena, para quem vai usar a Alexa todos os dias
  • Destaque: sensores de temperatura e movimento que disparam rotinas sozinhos
  • Preço médio: R$ 330 a R$ 650

Nos nossos testes, notamos que o Echo Dot 5ª geração tem som mais encorpado que o do Echo Pop e sensores que automatizam a casa. Com o sensor de temperatura, ele pode acionar o ventilador ligado a uma tomada inteligente quando o quarto esquenta, se tudo estiver integrado.

Já a versão com relógio acrescenta um visor de LED com hora, temperatura e timers.

PrósContras

Bom equilíbrio entre preço e qualidade de som

Som mono

Touch no topo para pausar a música ou adiar o alarme

Sem tela

Lance! Indica

Foto real da Echo Dot 5ª geração

Echo Dot 5ª geração

Som encorpado, sensores para automatização e melhor opção no geral.

2. Echo Pop: melhor Alexa barata

  • Para quem é: quarto, escritório ou quem quer testar a Alexa pela primeira vez
  • Destaque: menor preço da linha Echo
  • Preço médio: R$ 250 a R$ 380

O Echo Pop é a porta de entrada para ter a Alexa em casa, sendo a versão mais barata. Seu alto-falante frontal funciona bem no quarto, escritório ou mesa de cabeceira.

Fora isso, ele também serve para quem quer testar comandos de voz antes de investir em um modelo maior.

PrósContras

Preço mais baixo entre os Echo

Graves fracos

Formato compacto, que cabe em qualquer canto

Sem sensor de temperatura

Lance! Indica

Foto real do Echo Pop

Echo Pop

Porta de entrada mais barata da linha, ideal para quarto e escritório.

3. Echo Show 8: melhor Alexa com tela

  1. Para quem é: cozinha e sala, para quem quer ver, além de ouvir
  2. Destaque: tela de 8,7 polegadas com câmera de 13 MP
  3. Preço médio: R$ 1.470 a R$ 2.000

Na cozinha, a tela de 8,7 polegadas do Echo Show 8 pode exibir uma receita enquanto suas mãos estão ocupadas, por exemplo. Além de videochamadas pela câmera de 13 MP, a tela também mostra imagens de câmeras de segurança conectadas.

Como alternativas, há outras versões do modelo: o Echo Show 5 custa menos e o Echo Show 11 tem tela maior.

PrósContras

Tela útil para receitas, vídeos e câmeras de segurança

Ocupa mais espaço no balcão

Hub de casa inteligente integrado

Custa mais que os modelos sem tela

Lance! Indica

Foto real do Echo Show 8

Echo Show 8

Tela de 8,7 polegadas para receitas, vídeos, videochamadas e câmeras de segurança.

4. Echo Studio: melhor som

  1. Para quem é: sala, para quem usa a Alexa como caixa de som principal
  2. Destaque: áudio espacial com Dolby Atmos
  3. Preço médio: R$ 1.800 a R$ 2.000

Com Dolby Atmos, o Echo Studio (2ª geração) espalha o som pela sala, como se viesse de vários pontos. Além disso, ele mede a acústica do ambiente e ajusta o áudio sozinho, sem você precisar configurar manualmente. A geração atual também é 40% mais compacta que a anterior e traz um hub de casa inteligente integrado.

PrósContras

Melhor som da linha Echo

Mais caro da lista

Ajuste automático ao cômodo

Lance! Indica

Foto real do Echo Studio

Echo Studio

Áudio espacial com Dolby Atmos e o melhor som da linha Echo.

5. Echo Dot Max: melhor para casa inteligente

  • Para quem é: quem já tem ou planeja ter lâmpadas, tomadas e sensores conectados
  • Destaque: hub de casa inteligente integrado
  • Preço médio: R$ 720 a R$ 1.000

O Echo Dot Max conecta lâmpadas, tomadas e sensores compatíveis direto ao aparelho, sem precisar de uma central extra. Isso acontece porque ele também tem um hub de casa inteligente integrado.

No som, os dois alto-falantes entregam quase três vezes mais graves que o Echo Dot 5ª geração, segundo a própria Amazon.

PrósContras

Dispensa central separada para a casa inteligente

Custa mais que o Echo Dot

Som mais forte que o do Echo Dot

O hub só faz diferença para quem tem vários dispositivos

Lance! Indica

Foto real do Echo Dot Max

Echo Dot Max

Hub de casa inteligente integrado e graves mais fortes que os do Echo Dot.

Echo Dot ou Echo Pop: qual Alexa é melhor?

Entre Echo Dot ou Echo Pop, o Dot é a melhor Alexa para uso diário e para ouvir música. Já o Echo Pop compensa mais para usar num quarto pequeno ou para quem quer gastar menos.

CritérioEcho Dot 5ª geraçãoEcho Pop

Som

Graves mais fortes

Graves fracos, foco em voz

Sensores

Temperatura e movimento

Não tem

Tamanho

Esfera de cerca de 10 cm

Meia esfera de cerca de 10 cm, mais rasa

Preço médio

R$ 330 a R$ 650

R$ 250 a R$ 380

Alexa 4ª ou 5ª geração: qual a diferença?

A diferença entre Alexa 4ª e 5ª geração está nos graves, nos sensores aprimorados e no toque no topo. Na 5ª geração, o alto-falante cresceu de 1,6 para 1,73 polegada, o que reforça o som.

Por isso, a 4ª geração só vale a pena se estiver bem mais barata. Vale lembrar que, em novembro de 2026, a Amazon lançou a 6ª geração, com hub integrado, por R$ 819.

Como escolher a melhor Alexa para sua casa

Para escolher a melhor Alexa para sua casa, analise seis critérios, do tamanho do cômodo à privacidade:

Tamanho do cômodo

Em quarto e escritório, modelos compactos como o Echo Pop e o Echo Dot são suficientes. Já a sala pede mais volume, o que encontramos no Echo Studio e no Echo Dot Max.

Com ou sem tela

Na cozinha, a tela do Echo Show vai ajudar com receitas, fazer videochamadas e ver câmeras de segurança. Por outro lado, quem usa só comandos de voz pode economizar escolhendo um modelo sem tela, como o Echo Dot.

Qualidade de som

Modelos de som mono, como o Echo Pop e o Echo Dot, funcionam bem para voz, podcasts e música ambiente.

O som estéreo do Echo Show 8, por sua vez, separa melhor os instrumentos. Já o Dolby Atmos do Echo Studio compensa para quem usa a Alexa como caixa de som principal.

Casa inteligente e hub

Algumas lâmpadas, tomadas e sensores não se conectam direto ao Wi-Fi e precisam de uma central, chamada hub.

Nesse caso, o Echo Dot Max e o Echo Show 8 já trazem o hub integrado. Com isso, não é preciso comprar uma central separada.

Privacidade

Todos os modelos da linha Echo têm um botão que desliga os microfones. Além disso, o app Alexa permite revisar e apagar as gravações de voz a qualquer momento.

Nos modelos com tela, como o Echo Show 8, há ainda uma tampa física para cobrir a câmera.

Quando comprar: Black Friday e Prime Day

A linha Echo costuma ter os maiores descontos na Black Friday e no Prime Day. Nessas datas, os preços médios da nossa tabela ajudam a avaliar as ofertas de eletrônicos da Black Friday. Em 2026, por exemplo, o Echo Dot 5ª geração chegou a sair por cerca de R$ 300 em promoções.

Para que serve a Alexa?

A Alexa é a assistente de voz da Amazon e serve para tocar música, responder dúvidas e criar alarmes. Além disso, ela monta listas de compras e controla luzes, tomadas e outros aparelhos da casa por voz.

Vale a pena explicar os nomes: a Alexa é a assistente (software), enquanto o Echo é o aparelho onde ela funciona (hardware). Por isso, quem quer uma Alexa geralmente procura um Echo Dot, um Echo Pop ou um Echo Show.

O que a Alexa pode fazer: comandos para o dia a dia

A Alexa pode fazer de tarefas simples a automações completas, sempre a partir de um comando de voz. Nos modelos com tela, como o Echo Show 8, ela ainda abre filmes e séries dos melhores streamings.

Entre os comandos mais úteis, estão:

  1. "Alexa, como está o jogo do Flamengo?": informa o placar da partida em andamento.
  2. "Alexa, qual a posição do Palmeiras no Brasileirão?": mostra a colocação e a pontuação do time.
  3. "Alexa, quando é o próximo jogo do Corinthians?": traz data, horário e adversário.
  4. "Alexa, quais são as notícias de hoje?": lê um resumo das principais manchetes.
  5. "Alexa, vai chover amanhã?": dá a previsão do tempo da sua cidade.
  6. "Alexa, toque uma playlist para treinar.": sugere e reproduz músicas no serviço configurado.
  7. "Alexa, acenda a luz da sala.": liga a lâmpada, desde que ela seja inteligente e conectada ao aparelho.
  8. "Alexa, adicione café à lista de compras.": inclui o item na lista do app Alexa.
  9. "Alexa, me acorde às 6h30.": cria um alarme no aparelho.
  10. "Alexa, coloque um timer de 10 minutos.": marca o tempo de uma receita, por exemplo.

Vantagens de ter uma Alexa em casa

As vantagens de ter uma Alexa em casa aparecem em tarefas da rotina, como mostram os exemplos abaixo:

  1. Praticidade no dia a dia: uma única rotina apaga todas as luzes e desliga a TV ao sair de casa.
  2. Atualizações em tempo real: placar do seu time, notícias e previsão do tempo chegam sem abrir o celular.
  3. Controle da casa: ar-condicionado, tomadas e lâmpadas conectados respondem à voz, mesmo com as mãos ocupadas.
  4. Informações sobre futebol: tabela do Brasileirão, próximos jogos e resultados da rodada aparecem em segundos.
  5. Skills: recursos de outras empresas ampliam as funções, como estações de rádio e jogos de perguntas.

Como a Alexa funciona

A Alexa funciona com reconhecimento de voz e inteligência artificial, interpretando o pedido e executando a ação. Assim, ela busca uma informação, toca uma música ou aciona um aparelho conectado.

Para configurar, é preciso ter Wi-Fi e o app Alexa no celular, disponível para Android e iPhone. O uso não tem mensalidade, já que a Alexa tradicional é gratuita.

Desde junho de 2026, a Amazon também libera no Brasil a Alexa+, versão com IA generativa, em acesso antecipado gratuito. Depois dessa fase, ela será incluída no Amazon Prime ou custará R$ 99,90 por mês para não assinantes.

Onde mais a Alexa funciona

Além dos aparelhos Echo, a Alexa funciona no Fire TV Stick, em smart TVs compatíveis e em alguns relógios inteligentes. Nesses casos, os comandos de voz são os mesmos, como pedir um filme ou conferir o placar. O app Alexa no celular também aceita comandos de voz, caso você esteja fora de casa.

Perguntas frequentes sobre a Alexa

Alexa ou Google Home: qual escolher?

Entre Alexa ou Google Home, a Alexa tem mais modelos à venda, já que os Google Nest saíram do Brasil. Já o Google combina melhor com Android, enquanto a Alexa se integra a Prime Video, Amazon Music e equipamentos de casa inteligente.

Qual é a Alexa mais vendida?

A Alexa mais vendida na Amazon é o Echo Dot 5ª geração, líder do ranking de smart speakers da loja. O modelo combina preço intermediário, som equilibrado e sensores para rotinas.

Qual a melhor Alexa em 2026?

A melhor Alexa em 2026 é o Echo Dot 5ª geração para a maioria das casas. Para outros usos, o Pop é o mais barato, o Show 8 tem tela e o Studio entrega o melhor som.

A Alexa precisa de internet para funcionar?

Sim, a Alexa precisa de internet para funcionar, já que os comandos são processados pela conexão Wi-Fi. Sem rede, o aparelho perde os comandos de voz, embora alguns modelos ainda toquem música via Bluetooth.

Precisa pagar mensalidade para usar a Alexa?

Não, não precisa pagar mensalidade para usar a Alexa, já que a versão tradicional é gratuita. Só serviços extras, como música premium e a Alexa+ para quem não assina o Prime, são cobrados à parte.

Quantas Alexas preciso em casa?

Você precisa de uma Alexa por cômodo onde quer usar comandos de voz. Os aparelhos se conectam entre si, o que permite tocar a mesma música em vários cômodos ou usar como intercomunicador.

Alexa ouve tudo o que eu falo?

Não, a Alexa não ouve tudo o que você fala, já que só grava após a palavra de ativação. Além disso, é possível desligar o microfone pelo botão do aparelho e apagar as gravações no app Alexa.

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