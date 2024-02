Correr é uma das atividades físicas mais democráticas do mundo. Para começar, basta escolher um bom tênis e ir para a rua se exercitar. É claro que com o passar do tempo, torna-se fundamental encontrar um bom profissional para te acompanhar e também acessórios que fazem a diferença na performance. Especialmente para os iniciantes, o Lance! Indica separou alguns dos melhores tênis para corridas de até 5 km.