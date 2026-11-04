A Black Friday 2026 vai acontecer na sexta-feira, 27 de novembro, e a Cyber Monday, na segunda-feira, 30 de novembro, em todo o Brasil. Ao longo do mês, ocorre o Esquenta, com descontos antecipados nas lojas físicas e virtuais.

Neste guia da Black Friday 2026, apresentamos o calendário das ofertas do mês e promoções de esportes, incluindo tênis, suplementos, eletrônicos e outros itens. Explicamos, também, como saber se o desconto é real e evitar possíveis golpes.

Quando é a Black Friday 2026?

A Black Friday de 2026 no Brasil acontece na sexta-feira, dia 27 de novembro, das 0h até 23h59, com diversas promoções ao longo do dia. Confira o calendário:

Fase Data O que esperar Esquenta Novembro, até 26/11 Ofertas antecipadas, sem garantia de menor preço Black Friday Sexta, 27/11 Dia principal, maior volume de ofertas Fim de semana 28 e 29/11 Ofertas estendidas e reposição de estoque Cyber Monday Segunda, 30/11 Promoções com foco em eletrônicos e lojas online

Melhores ofertas de esporte da Black Friday 2026

Nos tópicos abaixo, apresentamos as categorias com ofertas do Esquenta da Black Friday, com produtos de futebol, suplementos, streaming, corrida, eletrônicos e outros. Confira!

Futebol: chuteiras e bolas

Itens esportivos, como chuteiras de campo, bolas, camisas de time e outros, costumam aparecer nas liquidações da Black Friday de esporte.

Na hora da compra, avalie, além do desconto oferecido no produto, e veja se ele atende à sua intenção de uso.

Por exemplo, se não sabe como escolher chuteira society, considere o tipo de gramado em que vai jogar, o tipo de solado e o material do calçado. Acompanhe algumas categorias com ofertas no futebol:

Categoria Loja Preços a partir de Chuteiras Joma Amazon R$ 256,40 Bola de Futsal Joma Netshoes R$ 217,27

Suplementos: whey e creatina

Os praticantes de musculação e outros esportes encontram liquidações em suplementos durante o Esquenta e na sexta-feira da Black Friday.

Os descontos costumam ser maiores em kits e embalagens grandes de whey e creatina, principalmente em refil, que possuem valores menores que o pote de plástico.

Para saber se o suplemento vale a pena, calcule o preço cobrado por dose ou grama, dividindo o preço pela quantidade de gramas ou de doses. Confira alguns suplementos com descontos:

Categoria Loja Preços a partir de Whey Protein Max Titanium 900 g Max Titanium R$ 76,63 Whey Protein 900 g Probiótica Probiótica R$ 79 Creatina 500 g Max Titanium Max Titanium R$ 84,90

Streaming e VPN

A Black Friday de 2026 também poderá disponibilizar descontos na assinatura dos melhores streamings de filmes, séries e canais esportivos. As promoções normalmente são maiores para os planos anuais.

Quem procura serviços de VPN para maior segurança e privacidade também encontra descontos. Para o departamento de streaming, o ponto de análise antes de realizar a compra é verificar quais campeonatos e séries o plano cobre. Conheça alguns tipos de serviços em oferta:

Corrida e óculos esportivos

A seção de liquidações em esportes da Black Friday inclui itens como tênis de corrida, óculos esportivos, camisas, shorts e calças para atividades físicas. Na hora de escolher o produto ideal, analise aspectos como proteção UV, medida corporal e encaixe para exercícios.

Para saber como escolher óculos para correr, você precisa avaliar características como ajuste, leveza, proteção UV e tipo de lente. A seguir, veja alguns óculos e itens esportivos para corrida:

Categoria Loja Preços a partir de Óculos de Sol Unissex Ray-Ban New Wayfarer RB2132 Cor Preto Óticas Diniz R$ 839,32 Tênis esportivo Nike Amazon R$ 408,40 Tênis esportivo Olympikus Amazon R$ 149,99

Eletrônicos: TVs e games

Nas liquidações de novembro, encontramos notebooks e eletrônicos na Black Friday com desconto: TVs, computadores, produtos de hardware e videogames também entram nas promoções.

Entre os itens, as TVs de entrada e games são os produtos que mais caem de preço, mas, antes de comprá-los, avalie o tamanho em polegadas e a resolução da imagem.

Inclusive, com o lançamento de GTA VI no dia 19 de novembro, é provável que promoções do PlayStation também fiquem disponíveis ao longo do mês da Black Friday. Veja alguns produtos que separamos:

Categoria Loja Preços a partir de Smart TV Philco Amazon R$ 911,04 Gift Card PlayStation Store Hype Games R$ 35 Notebook Gamer Dell Alienware 15, Intel Core i5, 8GB RAM, SSD 512GB, 15.3" WUXGA, NVIDIA GeForce RTX 4050, Windows 11, Preto - DA15-C5210H-A30 KaBuM R$ 6.499,00

Os itens eletrônicos e games também entram em oferta na Cyber Monday, que acontecerá no dia 30 de novembro, primeira segunda-feira após a Black Friday. Nesse caso, as promoções são apenas em lojas virtuais.

Casa e eletroportáteis

Os produtos de casa mais procurados na Black Friday são eletroportáteis, como air fryer, liquidificadores, cafeteiras, sanduicheiras e semelhantes.

Antes de comprar, recomendamos verificar o histórico de preços para comparar o desconto. Além disso, fique atento à capacidade do produto em litros e potência em watts, com base na sua intenção de uso. Veja alguns produtos para casa em promoção:

Categoria Loja Preços a partir de Liquidificadores Amazon R$ 68,99 Máquinas de Cafeteiras Nespresso Nespresso R$ 538,85

Como saber se o desconto da Black Friday é real?

Para saber se o desconto da Black Friday é real, veja o histórico de preços e faça a comparação. Embora alguns brasileiros a apelidem de "Black Fraude", muitos descontos são verdadeiros.

Ainda assim, é necessário ter alguns cuidados:

1 . Compare o preço praticado nas semanas anteriores, com base no histórico de preço do produto; 2 . Desconfie da faixa "de/por" que exibe o preço "de" inflado, acima do histórico de preços, que é o chamado "metade do dobro"; 3 . Some o frete ao valor do produto e avalie o prazo antes de comparar as lojas; 4 . Certifique-se de que o cupom de desconto anunciado funciona no carrinho de compras.

Como comprar na Black Friday sem cair em golpes?

Para evitar golpes ao comprar na Black Friday, confira se o site não é falso, tenha cuidado com links enviados no WhatsApp e desconfie de preço muito baixo. A seguir, confira os pontos de atenção:

⚠️ Confira a reputação da loja, CNPJ e se o endereço da URL da página está correto para evitar sites falsos; ⚠️ Tenha cuidado com links enviados por WhatsApp, SMS ou e-mail e confira se a promoção realmente está disponível no site oficial; ⚠️ Se o recebedor do pagamento for uma pessoa física ou tiver nome diferente da loja, não faça o pagamento; ⚠️ Preço muito abaixo do mercado é um sinal de alerta para possíveis golpes; ⚠️ Faça prints do anúncio e do comprovante de pagamento; ⚠️ Se você se arrependeu da compra, o art. 49 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) permite desistir em até 7 dias após o recebimento.

Fonte: Procon e CDC

Black Friday ou Cyber Monday: quando compensa?

No geral, a Black Friday disponibiliza mais liquidações, com descontos em lojas físicas e virtuais nos departamentos de casa, livros, eletrônicos, eletrodomésticos, cozinha e outros. Já a Cyber Monday costuma ofertar descontos em produtos eletrônicos apenas em lojas virtuais.

Categoria Quando costuma compensar mais Acessórios esportivos Black Friday Suplementos Black Friday Streaming e VPN Black Friday Casa e eletrodomésticos Black Friday Eletrônicos de áudio e vídeo Ambas Games e acessórios Cyber Monday pode trazer bons descontos

Perguntas frequentes sobre a Black Friday de 2026

Abaixo, respondemos às perguntas mais comuns dos consumidores sobre a Black Friday, incluindo datas, duração e outros detalhes.

Quando é a Black Friday 2026?

A Black Friday de 2026 será no dia 27 de novembro, última sexta-feira do mês.

O que é o Esquenta da Black Friday?

O Esquenta da Black Friday é uma prévia do evento de liquidação, com ofertas e descontos disponibilizados ao longo de novembro, antes da data oficial da campanha, em 27 de novembro.

Quanto tempo dura a Black Friday?

Oficialmente, a Black Friday dura 24 horas, das 0h às 23h59 do dia 27 de novembro de 2026. No entanto, as ofertas podem se estender ao longo de todo o final de semana até a Cyber Monday, que acontecerá no dia 30 de novembro.

Vale esperar até sexta para comprar?

Depende. Um levantamento feito pela Promobit identificou que a maior quantidade de ofertas da Black Friday é lançada entre as 22h da quinta-feira anterior ao evento e 1h da madrugada de sexta-feira da Black Friday. Por isso, vale acompanhar as ofertas na noite anterior e durante o evento.

Posso devolver um produto comprado na Black Friday?

Sim, você pode devolver um produto comprado na Black Friday em até 7 dias após o recebimento, conforme o art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece o direito de arrependimento.