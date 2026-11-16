Black Friday de chuteiras: ofertas de campo, society e futsal
Joma, Penalty e outras marcas têm modelos com desconto. Veja qual chuteira combina com o seu piso e o seu estilo de jogo.
A Black Friday de chuteiras começa no dia 27 de novembro de 2026, com descontos em modelos para quem joga em campo, society e futsal.
Inclusive, alguns modelos já estão com promoções no Esquenta, que acontece durante todo o mês de novembro. Neste guia, separamos os principais modelos por tipo de piso, com opções para peladeiros e jogadores frequentes.
|Produto
|Piso
|Para quem serve
Campo
Quem prefere uma chuteira de estilo clássico, com foco no toque e no controle de bola
Campo
Quem prioriza ajuste aos pés e firmeza no calcanhar para jogar em gramado natural firme
Society
Peladeiro ou jogador casual que busca uma chuteira barata e leve
Society
Quem joga com frequência no sintético e valoriza toque macio e absorção de impactos
Futsal
Quem joga com regularidade e quer amortecimento e aderência sem pagar muito
Futsal
Quem treina e compete em quadra e prioriza amortecimento nas arrancadas e mudanças de direção
Melhores chuteiras em oferta na Black Friday 2026
Selecionamos as melhores chuteiras em oferta na Black Friday na Amazon e as organizamos por tipo de piso. Abaixo, mostramos os principais modelos, suas vantagens, preços e outros detalhes.
Destacamos que todos os preços abaixo correspondem ao dia 10/11/2026 e estão sujeitos a alterações.
Chuteiras de campo
As chuteiras de campo em destaque para a Black Friday 2026 são a Joma Aguila e a Aguila Cup Firm Grounds. Elas possuem travas adequadas para o gramado natural e uma construção que favorece equilíbrio e proteção.
A Chuteira de Campo Joma Aguila é feita de pele sintética e traz a tecnologia EXO COUNTER, uma placa rígida na parte central e traseira da chuteira para maior estabilidade na corrida.
Junto com o FIBERTEC, material sintético do cabedal, essas características a tornam uma opção para controle de bola e estabilidade no campo.
Lance! Indica
Joma Chuteira Aguila Cup Firm Grounds Campo
Chuteira de campo masculina disponível em 2 cores. Do tamanho 38, 39, 41 e 42.
Ficha técnica
- Tipo de gramado
- Gramado natural
- Tipo de trava
- Poliuretano (PU) DIN-40 fixa
- Material do cabedal
- Microfibra FIBERTEC
- Fechamento
- Cadarço
- Peso
- 249 g
- Indicação de uso
- Jogador frequente que busca uma chuteira estável e durável
A Joma Chuteira Aguila Cup Firm Grounds Campo é o modelo com mais tecnologias da nossa seleção para o campo natural. A tecnologia 360° une a entressola e o cabedal, o que dá melhor distribuição de peso, melhorando a estabilidade e agilidade.
O modelo disponível entre as chuteiras na Black Friday tem as tecnologias DURABILITY e FIBERTEC, com travas em poliuretano (PU) DIN-40, o que aumenta a vida útil para jogadores frequentes, e construção em material sintético leve que se ajusta ao pé durante o jogo.
Lance! Indica
Chuteira de Campo Joma Aguila
Chuteira de campo masculina disponível em 2 cores. Do tamanho 38 ao 42.
Ficha técnica
- Tipo de gramado
- Gramado natural
- Tipo de trava
- Poliuretano (PU) fixa
- Material do cabedal
- Sintético leve RESISTANCE FIBERTECH
- Fechamento
- Cadarço
- Peso
- 249 g
- Indicação de uso
- Peladeiro ou jogador frequente que busca uma chuteira tecnológica com preço mediano
Chuteiras de society
Para jogar em grama sintética, as chuteiras society são os modelos ideais, pois possuem travas mais baixas e mais numerosas, o que ajuda na aderência ao piso.
O primeiro modelo que selecionamos para a Black Friday de chuteiras foi a Penalty Society Storm Y-3, uma versão de entrada. O principal destaque é o custo-benefício, com preço de R$ 129 no dia 10/11/2026.
As tecnologias que vimos são Non-Marking e Ultra Grip, que funcionam evitando marcas no piso e melhorando a aderência ao correr.
Lance! Indica
Chuteira Society Penalty Storm Y-3
Chuteira de society unissex disponível em 3 cores. Do tamanho 28 ao 44.
Ficha técnica
- Tipo de gramado
- Society (gramado sintético)
- Tipo de trava
- Micro travas fixas
- Material do cabedal
- Micropower sintético leve
- Fechamento
- Cadarço
- Peso
- 252 g
- Indicação de uso
- Peladeiro que busca uma chuteira barata e leve
Selecionamos a Society Joma Top Flex como o melhor modelo de performance para a grama sintética. A chuteira tem cabedal de couro e pontos em camurça, visando maior precisão no chute e durabilidade ao longo do uso.
A palmilha de EVA também é removível, o que facilita higienizar ou trocar por palmilhas personalizadas para melhor conforto. Entre as tecnologias, encontramos Rotation, que facilita os giros, DURABILITY com especificação DIN-70 contra desgaste por uso, Pulsor para amortecimento e outras.
Devido às tecnologias mais avançadas, o modelo custa a partir de R$ 459,90, com base em nossa análise no dia 10/11/2026.
Lance! Indica
Chuteira de Society Joma Top Flex
Chuteira de society masculina disponível em 1 cor. Do tamanho 36 ao 43.
Ficha técnica
- Tipo de gramado
- Society (gramado sintético)
- Tipo de trava
- Micro travas fixas
- Material do cabedal
- Couro natural com camurça no bico e lateral
- Fechamento
- Cadarço
- Peso
- 259 g
- Indicação de uso
- Jogador frequente que busca absorção de impacto e toque macio
Chuteiras de futsal
As principais chuteiras de futsal são a Penalty Max 1000 Ecoknit Futsal e a Futsal Joma Top Flex Rebound. Ambas têm solado de borracha, adequado para quadras de salão, o que ajuda na movimentação mais rápida e precisa.
Indicada para iniciantes e jogadores regulares, a Chuteira Penalty Max 1000 Ecoknit Futsal tem a tecnologia Ultra Grip, um solado 100% emborrachado para melhor aderência na quadra e para evitar escorregões.
A tecnologia Neo Cushion é uma entressola em EVA que absorve o impacto em cada passo e aumenta o conforto, mas com limitações em comparação com modelos de categorias superiores. Já no calcanhar, a chuteira tem um estofado macio, reduzindo desconfortos em jogos mais longos.
Lance! Indica
Chuteira Penalty Max 1000 Ecoknit Futsal
Chuteira de futsal masculina disponível em 5 cores. Do tamanho 36 ao 43.
Ficha técnica
- Tipo de piso
- Quadra
- Tipo de solado
- Sola lisa de borracha
- Material do cabedal
- Micropower sintético
- Fechamento
- Cadarço
- Peso
- 320 g
- Indicação de uso
- Peladeiro ou jogador frequente que quer conforto e amortecimento mediano sem pagar muito
A Chuteira de Futsal Joma Top Flex Rebound é o modelo que recomendamos para jogadores frequentes ou competitivos. São mais de 5 tecnologias, como a REACTIVE BALL, que absorve os impactos e proporciona impulsos nas arrancadas.
A chuteira possui ventilação no interior com o sistema VTS, que ajuda a manter a temperatura do calçado estável e controlar a transpiração. Ao reduzir o suor no pé, a chuteira se mantém estável e firme.
Por fim, também destacamos a tecnologia STABILIS, uma peça termoplástica e semirrígida instalada na parte central do calçado, que ajuda a limitar possíveis torções no pé ao realizar giros, deslocamentos laterais e movimentos bruscos.
Lance! Indica
Chuteira de Futsal Joma Top Flex Rebound
Chuteira de futsal masculina disponível em 2 cores. Do tamanho 37 ao 42.
Ficha técnica
- Tipo de piso
- Quadra
- Tipo de solado
- Sola lisa de borracha
- Material do cabedal
- Couro
- Fechamento
- Cadarço
- Peso
- 275 g
- Indicação de uso
- Jogador frequente que quer amortecimento e estabilidade nas arrancadas
Como escolher a chuteira na Black Friday?
Para escolher uma chuteira na Black Friday, considere o tipo de piso em que vai jogar, o tamanho, as tecnologias e os materiais.
Qual chuteira usar em cada piso?
Cada modalidade é praticada em um tipo de piso e exige uma chuteira com solado adequado. No futebol de campo, são indicadas travas mais altas; no society, travas baixas; e, no futsal, solado liso de borracha. Entenda:
|Piso
|Tipo de solado
|Erro comum
Campo
Travas mais altas, de borracha ou plástico
Usar chuteira de campo no society ou no asfalto, pois gasta as travas e prejudica o pé
Society
Travas baixas e numerosas
Usar chuteira de campo, pois elas tem travas altas que podem prender o pé na grama sintética
Futsal
Solado liso de borracha
Usar chuteira society na quadra aumenta o risco de escorregar pela menor aderência
Como acertar o tamanho comprando online?
Para acertar o tamanho comprando online, é essencial medir o comprimento do pé em centímetros (cm). Abaixo, mostramos o passo a passo para acertar na numeração:
- Meça o comprimento do pé, do calcanhar até o dedo mais longo;
- Compare a medida com a tabela de tamanhos do modelo na Amazon;
- Considere o uso do meião e, se o pé ficar no limite da tabela, vale escolher a numeração acima.
Lembramos que algumas marcas podem ter formas maiores ou menores. A Joma, por exemplo, tem a recomendação de comprar um número a menos do que você costuma usar em outras marcas.
Couro ou sintético: qual material escolher?
A escolha entre chuteiras de couro e sintética depende da preferência pessoal do jogador e das características que busca na chuteira. Abaixo, confira as diferenças:
|Características
|Couro
|Sintético
Conforto
Mais macio e se adapta ao pé com o uso
Confortável já no primeiro uso, mas menos maleável
Ajuste ao pé
Cede com o tempo e diminui o aperto inicial
Tende a manter o formato original
Peso
Mais pesado, principalmente se molhar
Mais leve
Cuidados de limpeza
Exige mais atenção: pano úmido, secagem na sombra e hidratação
Limpeza mais simples com pano úmido ou secagem natural
No geral, quem prioriza conforto e adaptação ao formato dos pés pode preferir o couro, que tende a se ajustar aos pés com o uso. Já quem busca praticidade, leveza e limpeza mais fácil pode gostar mais do sintético.
Vale a pena comprar chuteira na Black Friday?
Sim, vale a pena comprar chuteira na Black Friday, desde que o desconto seja real.
Como recomendamos em nosso guia da Black Friday, é importante consultar o histórico de preços do produto nas semanas anteriores e verificar se o valor realmente diminuiu.
Porém, não vale comprar uma chuteira apenas pelo desconto. É preciso consultar se o modelo tem a sua numeração e se está adequado para o tipo de piso em que vai jogar.
Perguntas frequentes
Abaixo, respondemos às principais dúvidas relacionadas à compra de chuteiras na Black Friday.
Posso trocar a chuteira se não servir?
Sim, você pode trocar a chuteira se não servir, com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC), que dá o direito de arrependimento de até 7 dias após o recebimento.
Chuteira society serve no campo?
Não, a chuteira society é indicada apenas para a grama sintética, e o uso no campo de grama natural pode desgastar o solado mais rápido e prejudicar o pé com movimentos em falso.
Como acertar o tamanho ao comprar chuteira na Black Friday?
Para acertar o tamanho, meça o comprimento do seu pé, iniciando do calcanhar até o dedo mais longo. Em seguida, confira a tabela de tamanhos do produto e escolha a numeração que abrange o tamanho do pé em centímetros.
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