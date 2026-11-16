A Black Friday de chuteiras começa no dia 27 de novembro de 2026, com descontos em modelos para quem joga em campo, society e futsal.

Inclusive, alguns modelos já estão com promoções no Esquenta, que acontece durante todo o mês de novembro. Neste guia, separamos os principais modelos por tipo de piso, com opções para peladeiros e jogadores frequentes.

Melhores chuteiras em oferta na Black Friday 2026

Selecionamos as melhores chuteiras em oferta na Black Friday na Amazon e as organizamos por tipo de piso. Abaixo, mostramos os principais modelos, suas vantagens, preços e outros detalhes.

Destacamos que todos os preços abaixo correspondem ao dia 10/11/2026 e estão sujeitos a alterações.

Chuteiras de campo

As chuteiras de campo em destaque para a Black Friday 2026 são a Joma Aguila e a Aguila Cup Firm Grounds. Elas possuem travas adequadas para o gramado natural e uma construção que favorece equilíbrio e proteção.

A Chuteira de Campo Joma Aguila é feita de pele sintética e traz a tecnologia EXO COUNTER, uma placa rígida na parte central e traseira da chuteira para maior estabilidade na corrida.

Junto com o FIBERTEC, material sintético do cabedal, essas características a tornam uma opção para controle de bola e estabilidade no campo.

Lance! Indica Joma Chuteira Aguila Cup Firm Grounds Campo Chuteira de campo masculina disponível em 2 cores. Do tamanho 38, 39, 41 e 42. Ficha técnica Tipo de gramado Gramado natural Tipo de trava Poliuretano (PU) DIN-40 fixa Material do cabedal Microfibra FIBERTEC Fechamento Cadarço Peso 249 g Indicação de uso Jogador frequente que busca uma chuteira estável e durável Comprar a partir de R$ 367,99

A Joma Chuteira Aguila Cup Firm Grounds Campo é o modelo com mais tecnologias da nossa seleção para o campo natural. A tecnologia 360° une a entressola e o cabedal, o que dá melhor distribuição de peso, melhorando a estabilidade e agilidade.

O modelo disponível entre as chuteiras na Black Friday tem as tecnologias DURABILITY e FIBERTEC, com travas em poliuretano (PU) DIN-40, o que aumenta a vida útil para jogadores frequentes, e construção em material sintético leve que se ajusta ao pé durante o jogo.

Lance! Indica Chuteira de Campo Joma Aguila Chuteira de campo masculina disponível em 2 cores. Do tamanho 38 ao 42. Ficha técnica Tipo de gramado Gramado natural Tipo de trava Poliuretano (PU) fixa Material do cabedal Sintético leve RESISTANCE FIBERTECH Fechamento Cadarço Peso 249 g Indicação de uso Peladeiro ou jogador frequente que busca uma chuteira tecnológica com preço mediano Comprar a partir de R$ 325,27

Chuteiras de society

Para jogar em grama sintética, as chuteiras society são os modelos ideais, pois possuem travas mais baixas e mais numerosas, o que ajuda na aderência ao piso.

O primeiro modelo que selecionamos para a Black Friday de chuteiras foi a Penalty Society Storm Y-3, uma versão de entrada. O principal destaque é o custo-benefício, com preço de R$ 129 no dia 10/11/2026.

As tecnologias que vimos são Non-Marking e Ultra Grip, que funcionam evitando marcas no piso e melhorando a aderência ao correr.

Lance! Indica Chuteira Society Penalty Storm Y-3 Chuteira de society unissex disponível em 3 cores. Do tamanho 28 ao 44. Ficha técnica Tipo de gramado Society (gramado sintético) Tipo de trava Micro travas fixas Material do cabedal Micropower sintético leve Fechamento Cadarço Peso 252 g Indicação de uso Peladeiro que busca uma chuteira barata e leve Comprar a partir de R$ 129

Selecionamos a Society Joma Top Flex como o melhor modelo de performance para a grama sintética. A chuteira tem cabedal de couro e pontos em camurça, visando maior precisão no chute e durabilidade ao longo do uso.

A palmilha de EVA também é removível, o que facilita higienizar ou trocar por palmilhas personalizadas para melhor conforto. Entre as tecnologias, encontramos Rotation, que facilita os giros, DURABILITY com especificação DIN-70 contra desgaste por uso, Pulsor para amortecimento e outras.

Devido às tecnologias mais avançadas, o modelo custa a partir de R$ 459,90, com base em nossa análise no dia 10/11/2026.

Lance! Indica Chuteira de Society Joma Top Flex Chuteira de society masculina disponível em 1 cor. Do tamanho 36 ao 43. Ficha técnica Tipo de gramado Society (gramado sintético) Tipo de trava Micro travas fixas Material do cabedal Couro natural com camurça no bico e lateral Fechamento Cadarço Peso 259 g Indicação de uso Jogador frequente que busca absorção de impacto e toque macio Comprar a partir de R$ 459,90

Chuteiras de futsal

As principais chuteiras de futsal são a Penalty Max 1000 Ecoknit Futsal e a Futsal Joma Top Flex Rebound. Ambas têm solado de borracha, adequado para quadras de salão, o que ajuda na movimentação mais rápida e precisa.

Indicada para iniciantes e jogadores regulares, a Chuteira Penalty Max 1000 Ecoknit Futsal tem a tecnologia Ultra Grip, um solado 100% emborrachado para melhor aderência na quadra e para evitar escorregões.

A tecnologia Neo Cushion é uma entressola em EVA que absorve o impacto em cada passo e aumenta o conforto, mas com limitações em comparação com modelos de categorias superiores. Já no calcanhar, a chuteira tem um estofado macio, reduzindo desconfortos em jogos mais longos.

Lance! Indica Chuteira Penalty Max 1000 Ecoknit Futsal Chuteira de futsal masculina disponível em 5 cores. Do tamanho 36 ao 43. Ficha técnica Tipo de piso Quadra Tipo de solado Sola lisa de borracha Material do cabedal Micropower sintético Fechamento Cadarço Peso 320 g Indicação de uso Peladeiro ou jogador frequente que quer conforto e amortecimento mediano sem pagar muito Comprar a partir de R$ 249,99

A Chuteira de Futsal Joma Top Flex Rebound é o modelo que recomendamos para jogadores frequentes ou competitivos. São mais de 5 tecnologias, como a REACTIVE BALL, que absorve os impactos e proporciona impulsos nas arrancadas.

A chuteira possui ventilação no interior com o sistema VTS, que ajuda a manter a temperatura do calçado estável e controlar a transpiração. Ao reduzir o suor no pé, a chuteira se mantém estável e firme.

Por fim, também destacamos a tecnologia STABILIS, uma peça termoplástica e semirrígida instalada na parte central do calçado, que ajuda a limitar possíveis torções no pé ao realizar giros, deslocamentos laterais e movimentos bruscos.

Lance! Indica Chuteira de Futsal Joma Top Flex Rebound Chuteira de futsal masculina disponível em 2 cores. Do tamanho 37 ao 42. Ficha técnica Tipo de piso Quadra Tipo de solado Sola lisa de borracha Material do cabedal Couro Fechamento Cadarço Peso 275 g Indicação de uso Jogador frequente que quer amortecimento e estabilidade nas arrancadas Comprar a partir de R$ 475,90

Como escolher a chuteira na Black Friday?

Para escolher uma chuteira na Black Friday, considere o tipo de piso em que vai jogar, o tamanho, as tecnologias e os materiais.

Qual chuteira usar em cada piso?

Cada modalidade é praticada em um tipo de piso e exige uma chuteira com solado adequado. No futebol de campo, são indicadas travas mais altas; no society, travas baixas; e, no futsal, solado liso de borracha. Entenda:

Piso Tipo de solado Erro comum Campo Travas mais altas, de borracha ou plástico Usar chuteira de campo no society ou no asfalto, pois gasta as travas e prejudica o pé Society Travas baixas e numerosas Usar chuteira de campo, pois elas tem travas altas que podem prender o pé na grama sintética Futsal Solado liso de borracha Usar chuteira society na quadra aumenta o risco de escorregar pela menor aderência

Como acertar o tamanho comprando online?

Para acertar o tamanho comprando online, é essencial medir o comprimento do pé em centímetros (cm). Abaixo, mostramos o passo a passo para acertar na numeração:

1 . Meça o comprimento do pé, do calcanhar até o dedo mais longo; 2 . Compare a medida com a tabela de tamanhos do modelo na Amazon; 3 . Considere o uso do meião e, se o pé ficar no limite da tabela, vale escolher a numeração acima.

Lembramos que algumas marcas podem ter formas maiores ou menores. A Joma, por exemplo, tem a recomendação de comprar um número a menos do que você costuma usar em outras marcas.

Couro ou sintético: qual material escolher?

A escolha entre chuteiras de couro e sintética depende da preferência pessoal do jogador e das características que busca na chuteira. Abaixo, confira as diferenças:

Características Couro Sintético Conforto Mais macio e se adapta ao pé com o uso Confortável já no primeiro uso, mas menos maleável Ajuste ao pé Cede com o tempo e diminui o aperto inicial Tende a manter o formato original Peso Mais pesado, principalmente se molhar Mais leve Cuidados de limpeza Exige mais atenção: pano úmido, secagem na sombra e hidratação Limpeza mais simples com pano úmido ou secagem natural

No geral, quem prioriza conforto e adaptação ao formato dos pés pode preferir o couro, que tende a se ajustar aos pés com o uso. Já quem busca praticidade, leveza e limpeza mais fácil pode gostar mais do sintético.

Vale a pena comprar chuteira na Black Friday?

Sim, vale a pena comprar chuteira na Black Friday, desde que o desconto seja real.

Como recomendamos em nosso guia da Black Friday, é importante consultar o histórico de preços do produto nas semanas anteriores e verificar se o valor realmente diminuiu.

Porém, não vale comprar uma chuteira apenas pelo desconto. É preciso consultar se o modelo tem a sua numeração e se está adequado para o tipo de piso em que vai jogar.

Perguntas frequentes

Abaixo, respondemos às principais dúvidas relacionadas à compra de chuteiras na Black Friday.

Posso trocar a chuteira se não servir?

Sim, você pode trocar a chuteira se não servir, com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC), que dá o direito de arrependimento de até 7 dias após o recebimento.

Chuteira society serve no campo?

Não, a chuteira society é indicada apenas para a grama sintética, e o uso no campo de grama natural pode desgastar o solado mais rápido e prejudicar o pé com movimentos em falso.

Como acertar o tamanho ao comprar chuteira na Black Friday?

Para acertar o tamanho, meça o comprimento do seu pé, iniciando do calcanhar até o dedo mais longo. Em seguida, confira a tabela de tamanhos do produto e escolha a numeração que abrange o tamanho do pé em centímetros.