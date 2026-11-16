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Black Friday de chuteiras: ofertas de campo, society e futsal

Joma, Penalty e outras marcas têm modelos com desconto. Veja qual chuteira combina com o seu piso e o seu estilo de jogo.

PorEmanuel MarcelinoRio de Janeiro (RJ)
16/11/2026 12:45
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Chuteiras alinhadas sobre grama verde, com destaque para Black Friday de chuteiras e o logo Lance.
Chuteiras na Black Friday 2026: veja melhores ofertas, variados modelos e preços.

A Black Friday de chuteiras começa no dia 27 de novembro de 2026, com descontos em modelos para quem joga em campo, society e futsal.

Inclusive, alguns modelos já estão com promoções no Esquenta, que acontece durante todo o mês de novembro. Neste guia, separamos os principais modelos por tipo de piso, com opções para peladeiros e jogadores frequentes.

ProdutoPisoPara quem serve

Chuteira de Campo Joma Aguila

Campo

Quem prefere uma chuteira de estilo clássico, com foco no toque e no controle de bola

Joma Chuteira Aguila Cup Firm Grounds Campo

Campo

Quem prioriza ajuste aos pés e firmeza no calcanhar para jogar em gramado natural firme

Chuteira Society Penalty Storm Y-3

Society

Peladeiro ou jogador casual que busca uma chuteira barata e leve

Chuteira de Society Joma Top Flex

Society

Quem joga com frequência no sintético e valoriza toque macio e absorção de impactos

Chuteira Penalty Max 1000 Ecoknit Futsal

Futsal

Quem joga com regularidade e quer amortecimento e aderência sem pagar muito

Chuteira de Futsal Joma Top Flex Rebound

Futsal

Quem treina e compete em quadra e prioriza amortecimento nas arrancadas e mudanças de direção

Melhores chuteiras em oferta na Black Friday 2026

Selecionamos as melhores chuteiras em oferta na Black Friday na Amazon e as organizamos por tipo de piso. Abaixo, mostramos os principais modelos, suas vantagens, preços e outros detalhes.

Destacamos que todos os preços abaixo correspondem ao dia 10/11/2026 e estão sujeitos a alterações.

Chuteiras de campo

As chuteiras de campo em destaque para a Black Friday 2026 são a Joma Aguila e a Aguila Cup Firm Grounds. Elas possuem travas adequadas para o gramado natural e uma construção que favorece equilíbrio e proteção.

A Chuteira de Campo Joma Aguila é feita de pele sintética e traz a tecnologia EXO COUNTER, uma placa rígida na parte central e traseira da chuteira para maior estabilidade na corrida.

Junto com o FIBERTEC, material sintético do cabedal, essas características a tornam uma opção para controle de bola e estabilidade no campo.

Lance! Indica

Imagem da chuteira Joma Aguila Cup Firm Grounds

Joma Chuteira Aguila Cup Firm Grounds Campo

Chuteira de campo masculina disponível em 2 cores. Do tamanho 38, 39, 41 e 42.

Ficha técnica

Tipo de gramado
Gramado natural
Tipo de trava
Poliuretano (PU) DIN-40 fixa
Material do cabedal
Microfibra FIBERTEC
Fechamento
Cadarço
Peso
249 g
Indicação de uso
Jogador frequente que busca uma chuteira estável e durável

Comprar a partir de R$ 367,99

A Joma Chuteira Aguila Cup Firm Grounds Campo é o modelo com mais tecnologias da nossa seleção para o campo natural. A tecnologia 360° une a entressola e o cabedal, o que dá melhor distribuição de peso, melhorando a estabilidade e agilidade.

O modelo disponível entre as chuteiras na Black Friday tem as tecnologias DURABILITY e FIBERTEC, com travas em poliuretano (PU) DIN-40, o que aumenta a vida útil para jogadores frequentes, e construção em material sintético leve que se ajusta ao pé durante o jogo.

Lance! Indica

Imagem da chuteira Joma Aguila.

Chuteira de Campo Joma Aguila

Chuteira de campo masculina disponível em 2 cores. Do tamanho 38 ao 42.

Ficha técnica

Tipo de gramado
Gramado natural
Tipo de trava
Poliuretano (PU) fixa
Material do cabedal
Sintético leve RESISTANCE FIBERTECH
Fechamento
Cadarço
Peso
249 g
Indicação de uso
Peladeiro ou jogador frequente que busca uma chuteira tecnológica com preço mediano

Comprar a partir de R$ 325,27

Chuteiras de society

Para jogar em grama sintética, as chuteiras society são os modelos ideais, pois possuem travas mais baixas e mais numerosas, o que ajuda na aderência ao piso.

O primeiro modelo que selecionamos para a Black Friday de chuteiras foi a Penalty Society Storm Y-3, uma versão de entrada. O principal destaque é o custo-benefício, com preço de R$ 129 no dia 10/11/2026.

As tecnologias que vimos são Non-Marking e Ultra Grip, que funcionam evitando marcas no piso e melhorando a aderência ao correr. 

Lance! Indica

Imagem da chuteira Penalty Storm Y-3, feita para piso de society.

Chuteira Society Penalty Storm Y-3

Chuteira de society unissex disponível em 3 cores. Do tamanho 28 ao 44.

Ficha técnica

Tipo de gramado
Society (gramado sintético)
Tipo de trava
Micro travas fixas
Material do cabedal
Micropower sintético leve
Fechamento
Cadarço
Peso
252 g
Indicação de uso
Peladeiro que busca uma chuteira barata e leve

Comprar a partir de R$ 129

Selecionamos a Society Joma Top Flex como o melhor modelo de performance para a grama sintética. A chuteira tem cabedal de couro e pontos em camurça, visando maior precisão no chute e durabilidade ao longo do uso.

A palmilha de EVA também é removível, o que facilita higienizar ou trocar por palmilhas personalizadas para melhor conforto. Entre as tecnologias, encontramos Rotation, que facilita os giros, DURABILITY com especificação DIN-70 contra desgaste por uso, Pulsor para amortecimento e outras.

Devido às tecnologias mais avançadas, o modelo custa a partir de R$ 459,90, com base em nossa análise no dia 10/11/2026.

Lance! Indica

Imagem da chuteira Joma Top Flex para Society.

Chuteira de Society Joma Top Flex

Chuteira de society masculina disponível em 1 cor. Do tamanho 36 ao 43.

Ficha técnica

Tipo de gramado
Society (gramado sintético)
Tipo de trava
Micro travas fixas
Material do cabedal
Couro natural com camurça no bico e lateral
Fechamento
Cadarço
Peso
259 g
Indicação de uso
Jogador frequente que busca absorção de impacto e toque macio

Comprar a partir de R$ 459,90

Chuteiras de futsal

As principais chuteiras de futsal são a Penalty Max 1000 Ecoknit Futsal e a Futsal Joma Top Flex Rebound. Ambas têm solado de borracha, adequado para quadras de salão, o que ajuda na movimentação mais rápida e precisa.

Indicada para iniciantes e jogadores regulares, a Chuteira Penalty Max 1000 Ecoknit Futsal tem a tecnologia Ultra Grip, um solado 100% emborrachado para melhor aderência na quadra e para evitar escorregões. 

A tecnologia Neo Cushion é uma entressola em EVA que absorve o impacto em cada passo e aumenta o conforto, mas com limitações em comparação com modelos de categorias superiores. Já no calcanhar, a chuteira tem um estofado macio, reduzindo desconfortos em jogos mais longos.

Lance! Indica

Chuteira Penalty Max 1000 Ecoknit para jogar futsal.

Chuteira Penalty Max 1000 Ecoknit Futsal

Chuteira de futsal masculina disponível em 5 cores. Do tamanho 36 ao 43.

Ficha técnica

Tipo de piso
Quadra
Tipo de solado
Sola lisa de borracha
Material do cabedal
Micropower sintético
Fechamento
Cadarço
Peso
320 g
Indicação de uso
Peladeiro ou jogador frequente que quer conforto e amortecimento mediano sem pagar muito

Comprar a partir de R$ 249,99

A Chuteira de Futsal Joma Top Flex Rebound é o modelo que recomendamos para jogadores frequentes ou competitivos. São mais de 5 tecnologias, como a REACTIVE BALL, que absorve os impactos e proporciona impulsos nas arrancadas.

A chuteira possui ventilação no interior com o sistema VTS, que ajuda a manter a temperatura do calçado estável e controlar a transpiração. Ao reduzir o suor no pé, a chuteira se mantém estável e firme. 

Por fim, também destacamos a tecnologia STABILIS, uma peça termoplástica e semirrígida instalada na parte central do calçado, que ajuda a limitar possíveis torções no pé ao realizar giros, deslocamentos laterais e movimentos bruscos.

Lance! Indica

Chuteira Joma Top Flex Rebound.

Chuteira de Futsal Joma Top Flex Rebound

Chuteira de futsal masculina disponível em 2 cores. Do tamanho 37 ao 42.

Ficha técnica

Tipo de piso
Quadra
Tipo de solado
Sola lisa de borracha
Material do cabedal
Couro
Fechamento
Cadarço
Peso
275 g
Indicação de uso
Jogador frequente que quer amortecimento e estabilidade nas arrancadas

Comprar a partir de R$ 475,90

Como escolher a chuteira na Black Friday?

Para escolher uma chuteira na Black Friday, considere o tipo de piso em que vai jogar, o tamanho, as tecnologias e os materiais.

Qual chuteira usar em cada piso?

Cada modalidade é praticada em um tipo de piso e exige uma chuteira com solado adequado. No futebol de campo, são indicadas travas mais altas; no society, travas baixas; e, no futsal, solado liso de borracha. Entenda:

PisoTipo de soladoErro comum

Campo

Travas mais altas, de borracha ou plástico

Usar chuteira de campo no society ou no asfalto, pois gasta as travas e prejudica o pé

Society

Travas baixas e numerosas

Usar chuteira de campo, pois elas tem travas altas que podem prender o pé na grama sintética

Futsal

Solado liso de borracha

Usar chuteira society na quadra aumenta o risco de escorregar pela menor aderência

Como acertar o tamanho comprando online?

Para acertar o tamanho comprando online, é essencial medir o comprimento do pé em centímetros (cm). Abaixo, mostramos o passo a passo para acertar na numeração:

    1.
  1. Meça o comprimento do pé, do calcanhar até o dedo mais longo;
    2. 2.
  2. Compare a medida com a tabela de tamanhos do modelo na Amazon;
    3. 3.
  3. Considere o uso do meião e, se o pé ficar no limite da tabela, vale escolher a numeração acima.

Lembramos que algumas marcas podem ter formas maiores ou menores. A Joma, por exemplo, tem a recomendação de comprar um número a menos do que você costuma usar em outras marcas.

Couro ou sintético: qual material escolher?

A escolha entre chuteiras de couro e sintética depende da preferência pessoal do jogador e das características que busca na chuteira. Abaixo, confira as diferenças:

CaracterísticasCouroSintético

Conforto

Mais macio e se adapta ao pé com o uso

Confortável já no primeiro uso, mas menos maleável

Ajuste ao pé

Cede com o tempo e diminui o aperto inicial

Tende a manter o formato original

Peso

Mais pesado, principalmente se molhar

Mais leve

Cuidados de limpeza

Exige mais atenção: pano úmido, secagem na sombra e hidratação

Limpeza mais simples com pano úmido ou secagem natural

No geral, quem prioriza conforto e adaptação ao formato dos pés pode preferir o couro, que tende a se ajustar aos pés com o uso. Já quem busca praticidade, leveza e limpeza mais fácil pode gostar mais do sintético.

Vale a pena comprar chuteira na Black Friday?

Sim, vale a pena comprar chuteira na Black Friday, desde que o desconto seja real. 

Como recomendamos em nosso guia da Black Friday, é importante consultar o histórico de preços do produto nas semanas anteriores e verificar se o valor realmente diminuiu.

Porém, não vale comprar uma chuteira apenas pelo desconto. É preciso consultar se o modelo tem a sua numeração e se está adequado para o tipo de piso em que vai jogar.

Perguntas frequentes

Abaixo, respondemos às principais dúvidas relacionadas à compra de chuteiras na Black Friday.

Posso trocar a chuteira se não servir?

Sim, você pode trocar a chuteira se não servir, com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC), que dá o direito de arrependimento de até 7 dias após o recebimento.

Chuteira society serve no campo?

Não, a chuteira society é indicada apenas para a grama sintética, e o uso no campo de grama natural pode desgastar o solado mais rápido e prejudicar o pé com movimentos em falso.

Como acertar o tamanho ao comprar chuteira na Black Friday?

Para acertar o tamanho, meça o comprimento do seu pé, iniciando do calcanhar até o dedo mais longo. Em seguida, confira a tabela de tamanhos do produto e escolha a numeração que abrange o tamanho do pé em centímetros.

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