10 tênis para correr 10km em 2024: Veja os melhores modelos

Com tecnologias avançadas, os melhores tênis para correr são desenvolvidos para otimizar o desempenho e reduzir o risco de lesões.







Copiar Link

Escrito por Maria Ramos • Publicada em 21/05/2024 - 17:47 • Rio de Janeiro

Um das atividades mais democráticas do mundo é hoje uma febre no Brasil: a corrida de rua. Para uma performance cada vez melhor, no entanto, é preciso investimento. Aos corredores que estão progredindo nas velocidades e buscam os melhores tênis para correr até 10km em 2024, listamos dez modelos das principais marcas do mercado. Confira, abaixo!

Os melhores tênis para correr 10km em 2024

Na foto: tênis da Nike, ASICS e Adidas (Foto: Divulgação)

Desde a Nike à Olympikus, passando pela Fila, New Balance, adidas ou ASICS, as marcas mais conhecidas do mundo da corrida oferecem alguns dos modelos mais eficazes para completar os dez quilômetros da forma mais rápida e mais confortável. São eles:

😍 Do iniciante ao maratonista: os melhores tênis para correr 5, 10, 21 e 42 KM

Características a observar em um tênis de corrida

Amortecimento: Os sistemas de amortecimento dos tênis absorvem parte do choque gerado quando o pé toca o solo, distribuindo essa pressão de forma mais eficiente. Portanto, é fator essencial para diminuir o impacto repetitivo da corrida e reduzir os riscos de lesão.

Suporte: O tênis deve fornecer suporte adequado para os pés, especialmente para aqueles com arcos pronunciados ou planos.

Respirabilidade: A ventilação adequada ajuda a manter os pés frescos e secos durante a corrida, prevenindo bolhas e desconforto.

Peso: Tênis mais leves podem melhorar a velocidade e a agilidade, mas é importante encontrar um equilíbrio entre leveza e suporte.

Tipo de pisada: Identificar seu tipo de pisada (neutra, pronada ou supinada) é crucial para escolher um tênis que ofereça o suporte correto. Algumas lojas especializadas podem te ajudar a definir um diagnóstico para a compra do tênis ideal.

A forma como os pés tocam o chão tem influência direta em diversos fatores que interferem na corrida. (Foto: Divulgação)

Tênis para correr até 10km: características e onde comprar

O solado do Olympikus Challenger 4 possui a tecnologia exclusiva de amortecimento Eleva+ que explora o limite de expansão do EVA, trazendo o máximo conforto e maciez, ou seja, aquela sensação de você estar pisando nas nuvens. Conta também com a tecnologia Gripper, uma borracha de alta resistência e antiderrapante. Seu cabedal é confeccionado em tecido knit multicolor com tecnologia Hypersox, que proporciona respirabilidade, conforto, flexibilidade e leveza.

Tênis Olympikus Challenger 4 Tênis Olympikus Challenger 4 Modelo unissex, disponível até o tamanho 44, com um dos maiores custo-benefício e podendo ser encontrado a partir de R$170. Comprar na Olympikus

📌 FICHA TÉCNICA

Indicado para: Corrida.

Tecnologia: Eleve +,Gripper e Hypersox.

Fechamento: Cadarço.

Peso do Produto: 331g Ref. núm. 40 (O peso do produto varia de acordo com a numeração)

Garantia do Fabricante: Contra defeito de fabricação.

Origem: Nacional.

O GEL-PULSE 15 SE é o seu parceiro ideal para corridas e caminhadas, esse modelo une conforto e amortecimento. Possui cabedal em Jacquard mesh, um material leve e respirável que reduz a necessidade de construções adicionais e palmilha Hybrid MaxLite, que ajuda a fornecer um bom amortecimento e gerenciamento de umidade, para que o interior do tenis permaneça fresco, seco e confortável. Além disso, conta com tecnologia GEL na parte traseira combinado com a entressola Flytefoam, tecnologia de amortecimento mais leve, que garantem e absorção de impacto e proporcionam uma sensação confortável sob os pés.

Tênis ASICS Gel Pulse 15 Tênis ASICS Gel Pulse 15 Disponível nos modelos feminino e masculino, nas cores: azul, laranja, lilás, verde e preto. Comprar na ASICS - masculino

Comprar na ASICS - feminino

📌 FICHA TÉCNICA

Indicado para: Academia, Corrida

Pisada: Neutra-Supinada

Tecnologias: Ahar, Flytefoam, GEL

Distância: Curta e média

Amortecimento: Médio

Garantia: 180 dias, contra defeito de fabricação.

Feito por corredores brasileiros, o Olympikus Corre 3 é um dos modelos mais famosos e queridinhos da corrida de rua. O tênis perfeito para correr 10km ou até mais, o modelo possui tecnologia de amortecimento ELEVA PRO que explora o limite de expansão do EVA, proporcionando máxima resposta, conforto, durabilidade e menor deformação. Além disso, possui borracha antiderrapante no solado, proporcionando maior aderência, segurança nas suas passadas e também maior resistência à abrasão.

Tênis Olympikus Corre 3 Tênis Olympikus Corre 3 O modelo é unissex e está disponível até o tamanho 46 no site oficial. Comprar na Olympikus

📌 FICHA TÉCNICA

Indicado para: Corrida

Tecnologias: ELEVA PRO, OXITEC, GRIPPER E GRIPPER PLUS

Distância: Curta, média e longa distância

Amortecimento: Alto

Peso do Produto: 210g

O que o Pegasus 40 tem de novo? Mais espuma ao redor do colarinho para melhor ajuste e conforto e ajustes dos forros internos e acolchoamento para um modelo extremamente macio. Além disso, o tênis possui a tecnologia Nike React com 2 unidades Zoom Air (1 no antepé e no calcanhar) para oferecer uma sensação elástica e flexível e sensação energizada nos dedos.

Tênis Nike Pegasus 40 Tênis Nike Pegasus 40 Disponível nos modelos feminino e masculino, nas cores: preto, branco, vermelho, rosa, cinza e mais! Comprar na Nike - masculino

Comprar na Nike - Feminino

📌 FICHA TÉCNICA

Indicado para: Corrida

Tecnologias: Nike React , Zoom Air

Pisada: Neutra

Amortecimento: Medio

Responsividade: Alto

As tecnologias de amortecimento suave do GEL-NIMBUS™ 26 ajudam você a sentir como se estivesse pisando nas nuvens. Seu cabedal em malha macia envolve confortavelmente o pé enquanto fornece ventilação avançada. Com amortecimento FF BLAST™ PLUS ECO, o modelo cria uma experiência de amortecimento mais leve e macia, com menos impacto no meio ambiente. Além disso, a borracha HYBRID ASICSGRIP™ ajuda a criar melhor tração, maior suavidade e durabilidade avançada.

Tênis ASICS Gel Nimbus 26 Tênis ASICS Gel Nimbus 26 Disponível nos modelos feminino e masculino, nas cores: branco, preto, azul, verde e também no vermelho (edição especial Maratona de Paris). Comprar na ASICS - masculino

Comprar na ASICS - feminino

📌 FICHA TÉCNICA

Indicado para: Academia, Corrida

Pisada: Neutra-Supinada

Tecnologias: OrthoLiteX55, PureGEL™, FF BLAST+™ ECO, HYBRID ASICSGRIP™

Distância: Longa

Amortecimento: Alto

Garantia: 180 dias, contra defeito de fabricação.

O tênis para corrida New Balance Fresh Foam More v4 possui a tecnologia Fresh Foam X na entressola, que garante transições mais suaves e curtas a cada passada. Desenvolvido em Engineered Mesh, o cabedal é leve e respirável.

NOVA COR Tênis New Balance Fresh Foam X More V4 NOVA COR Tênis New Balance Fresh Foam X More V4 Disponível nos modelos feminino e masculino, nas cores: branco, preto, cinza, amarelo e rosa. Do tamanho 34 ao 43. Comprar na New Balance - masculino

Comprar na New Balance - feminino

📌 FICHA TÉCNICA

Categoria: Corrida

Peso: 297g (ref: tamanho 41)

Drop: 4 mm.

Detalhes do produto: CABEDAL: 89,12% | TEXTIL 10,88% | SINTETICO FORRO: 100% | TEXTIL PALMILHA: 90% | EVA 10% | TEXTIL SOLA: 80% | EVA 20% | BORRACHA

O Tênis Adidas Ultraboost 23 possui design moderno e cabedal em tecido de trama aberta, oferecendo respirabilidade, com forro acolchoado e aplique de tpu na lateral para mais firmeza. O amortecimento BOOST fica na entressola, absorvendo impactos e transformando em energia, já o solado em borracha Continental, garante durabilidade e flexibilidade a cada passada.

Tênis Adidas Ultraboost Light 23 Tênis Adidas Ultraboost Light 23 O modelo é unissex e está disponível até o tamanho 43 na Netshoes. Comprar na Netshoes

📌 FICHA TÉCNICA

Indicado para: Corrida

Categoria: Amortecimento

Material: Têxtil e Sintético

Tecnologia: BOOST™

Composição: O cabedal de fio contém pelo menos 50% de Parley Ocean Plastic e 50% de poliéster reciclado/no mínimo 10% menos emissões por par em comparação com a versão anterior.

Pisada: Neutra

Peso do Produto: 249 g

O novo Wave Rider 26 é a nova versão do tênis mais icônico da Mizuno. Feito com 17% mais Mizuno Enerzy na entressola, este modelo traz mais conforto e retorno de energia para o corredor que busca propulsão. O design do solado com ranhura vertical possibilita uma melhor transição da passada, somado a tecnologia Mizuno Wave na região do calcanhar, fornece mais estabilidade para o corredor. O cabedal de Jacquard AirMesh premium contribui com a respirabilidade do pé, mantendo-o confortável durante toda a corrida. Novo design do solado, palmilha mais fina (de 5mm para 2mm) para sentir melhor os benefícios da tecnologia Enerzy.

Tênis Mizuno Wave Rider 26 Tênis Mizuno Wave Rider 26 Disponível nos modelos feminino e masculino, do tamanho 35 ao 42. Comprar na Mizuno - masculino

Comprar na Mizuno - feminino

📌 FICHA TÉCNICA

Indicado para: Treino de rodagem

Composição: Jacquard Mesh e Pebax Rnew

Linha: Treino de rodagem

Solado: Borracha

Tecnologia: Mizuno Enerzy

Peso do Produto: 280g

Garantia do Fabricante: Contra defeito de fabricação

Diferenciais do Produto: Maior sensação de propulsão, amortecimento e retorno de energia

Origem: Importado

Indicado para atletas de todos os níveis, incluindo treinos, provas e até ultramaratonas, o modelo Float Maxxi 2 conta com cabedal em DUOMESH, que oferece excelente respirabilidade e ajuste perfeito, e com a tecnologia FLOAT reformulada, que proporciona máximo retorno de energia, amortecimento e conforto. A borracha EVERGRIP entrega durabilidade e grip superiores, e os detalhes refletivos garantem maior segurança nas corridas noturnas.

Tênis Fila Float Maxxi 2 Tênis Fila Float Maxxi 2 Disponível nos modelos feminino e masculino, do tamanho 33 ao 45. Comprar na Fila - masculino

Comprar na Fila - feminino

📌 FICHA TÉCNICA

Categoria: Corrida

Peso: 275g

Drop: 8 mm.

Detalhes do produto: CABEDAL: 92% | TEXTIL 8% | SINTETICO PALMILHA: 90% | EVA 10% | TEXTIL FORRO: 100% | TEXTIL SOLA: 60% | EVA 40% | BORRACHA

O Fila Racer Curve é ideal para corridas diárias, treinos de rodagem e competições de corredores iniciantes a intermediários. Com seu design versátil, o modelo incorpora cabedal super respirável construído em Mesh com peças fusionadas em PVC estrategicamente posicionadas nas áreas necessárias. Possui detalhes emborrachados para diminuir o peso, contraforte estruturado com acolchoado para maior conforto e suporte, palmilha macia em EVA e puxador traseiro que facilita o calce. O solado traz tecnologia ULTRAFOAM que combina maciez, amortecimento e alto retorno de energia, resultando em uma corrida confortável com aterrissagem mais suave.

Tênis Fila Racer Curve Tênis Fila Racer Curve Disponível nos modelos feminino e masculino, do tamanho 33 ao 44. Comprar na Fila - masculino

Comprar na Fila - feminino

📌 FICHA TÉCNICA

Categoria: Corrida

Drop: 8 mm.

Detalhes do produto: CABEDAL: 85% | TEXTIL 15% | PVC PALMILHA: 90% | EVA 10% | TEXTIL FORRO: 100% | TEXTIL SOLA: 80% | EVA 20% | BORRACHA

Benefícios de usar um tênis adequado

✅ Redução do risco de lesões, como fascite plantar, tendinite e estresse excessivo nos joelhos.

✅ Maior conforto e prazer durante a corrida.

✅ Melhor desempenho e recuperação mais rápida.