Jogadores da Espanha celebram gol sobre o Uzbequistão (Foto: FRANCK FIFE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/07/2024 - 12:03 • Paris (FRA)

A Espanha venceu o Uzbequistão por 2 a 1 nesta quarta-feira (24), no Parc des Princes, em Paris (FRA), pela primeira rodada do grupo C do futebol masculino das Olimpíadas. Os gols da Fúria foram marcados por Marc Pubill e Sergio Gómez, enquanto Eldor Shomurodov fez para os uzbeques.

Como foi a partida entre Uzbequistão e Espanha?

O primeiro tempo foi de boas chances para os dois lados, mas com controle da posse de bola por parte da Espanha. Assim, a Fúria abriu o placar com Marc Pubill, aproveitando desvio em cruzamento de Sergio Gómez. Contudo, pouco antes do intervalo, Eldor Shomurodov deixou tudo igual em cobrança de pênalti, após intervenção do VAR.

Na segunda etapa, a pressão espanhola tomou conta da partida. Aos 11 minutos, foi a vez dos ibéricos terem penalidade a seu favor, mas Sergio Gómez parou no goleiro Abduvohid Nematov. No entanto, o empate não persistiu por muito tempo no placar, já que apenas três minutos depois o próprio camisa 17 balançou as redes e colocou a Espanha novamente em vantagem. O Uzbequistão até chegou com perigo nos instantes finais - inclusive com um possível pênalti checado e negado pelo VAR - mas não foi o suficiente para evitar a derrota.

Sergio Gómez comemora gol pela Espanha diante do Uzbequistão pelas Olimpíadas (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Uzbequistão x Espanha

1ª rodada - Grupo C - Olimpíadas 2024



🗓️ Data e horário: quarta-feira, 24 de julho de 2024, às 10h (de Brasília)

📍 Local: Parc des Princes, em Paris (FRA)

🟨 Arbitragem: Dahane Beida-MTN (árbitro); Jerson Santos-ANG e Stephen Yiembe-QUE (auxiliares); Drew Fischer-CAN (quarto árbitro); Lahlou Benbraham-ALG e Tatiana Guzman-NIC (VAR)

⚽ ESCALAÇÕES

UZBEQUISTÃO (Técnico: Timur Kapadze)

Abduvohid Nematov; Mukhammadkodir Khamraliev, Husniddin Alikulov, Abdukodir Khusanov e Ibrokhimkhalil Yuldashev; Abdurauf Buriev e Umarali Rahmonaliev Kholmatov; Abbosbek Fayzullaev, Jasurbek Jaloliddinov e Oston Urunov; Eldor Shomurodov.

ESPANHA (Técnico: Santi Denia)

Arnau Tenas; Marc Pubill, Eric García, Pau Cubarsí e Juan Miranda; Álex Baena, Pablo Barrios e Fermín López; Aimar Oroz, Abel Ruiz e Sergio Gómez.