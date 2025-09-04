menu hamburguer
Veja como foi a janela de transferências o Internacional

Entre chegadas e saídas, o clube acabou lucrando cerca de R$ 5,4 milhões

Wesley é anunciado pelo Al-Rayyan no seu site oficial (Foto: Divulgação/Al-Rayyan)
Dia 04/09/2025
12:00
Atualizado há 2 minutos
  Matéria
  Mais Notícias

A janela de transferências para a Europa terminou na terça-feira (2). Com isso, tirando alguma negociação surpresa para o mundo árabe, que só fecha na próxima quarta (10), ou interna, já é possível fazer um balanço das chegadas e saídas de atletas no Internacional. O Lance! apurou os valores envolvidos em cada transação. Veja os detalhes.

Em termos de valores, o Colorado arrecadou, somando as saídas de seis jogadores, R$ 34 milhões. Já nas compras de direitos federativos, gastou R$ 28,6 milhões, trazendo três atletas.

Balanço das vendas

Falando das chegadas, o Alvirrubro fechou o período de transferências envolvendo os mercados sul-americano e europeu três nomes. O primeiro a chegar foi o paraguaio Alan Benítez, que veio sem custo, após o fim do seu contrato com o Cerro Porteño-PAR. O lateral-direito veio para ser o reserva de Braian Aguirre.

Os outros dois nomes a desembarcarem no Beira-Rio foram os volantes Richard e Alan Rodríguez. O brasileiro veio o turco Alanyaspor por cerca de R$ 1 milhão. Já o uruguaio foi comprado junto ao Argentinos Juniors por R$ 27,6 milhões. Somando as aquisições, o total fica em torno de R$ 28,6 milhões.

Nas saídas, o principal nome foi o de Wesley, titular absoluto do time de Roger Machado. O camisa 21 foi repassado ao Al-Rayyan, do Catar, por R$ 43,6 milhões, como apurou o repórter Vitor Palhares, do Lance!. Desse total, 50% (R$ 21,8 milhões) ficam nos cofres do Inter. A outra metade vai para o Palmeiras, que destinou 30% para o atacante.  

O Colorado ainda negociou Matheus Dias em definitivo com o Nacional-POR por R$ 9,6 milhões; Kaíque Rocha com o Casa Pia-POR, por R$ 2,6 milhões. Também teve as saídas sem custo de Diego Rosa, para o Apoel-CHI, e Lucca, para o Ceará. Já o lateral-esquerdo Ramon foi emprestado para o Vitória.

Saídas/ChegadasOrigem/DestinoValor

Wesley

Al-Rayyan-CAT

R$ 21,8 milhões

Matheus Dias

Nacional-POR

R$ 9,6 milhões

Kaíque Rocha

Casa Pia-POR

R$ 2,6 milhões

Diego Rosa

Apoel-CHI

Sem custo

Lucca

Ceará

Sem custo

Ramon

Vitória

Sem custo

Subtotal

R$ 34 milhões

Alan Rodríguez

Argentinos Juniors

R$ 27,6 milhões

Richard

Alanyaspor-TUR

R$ 1 milhão

Alan Benítez

Cerro Porteño-PAR

Sem custo

Subtotal

R$ 28,6 milhões

Total

R$ 5,4 milhões

Negócio inesperado

Um negócio inesperado, envolvendo um ex-atacante alvirrubro, vai render mais R$ 10 milhões aos cofres do Beira-Rio. O atacante Alexandre Alemão, que recém trocou o Real Oviedo pela Pachuca-MEC, ambos do Grupo Pachuca, voltou para a Espanha. A equipe mexicana revendeu o centroavante por R$ 35 milhões para o Rayo Vallecano.

Os R$ 10 milhões são referentes à cláusula de 30% direitos mantidos pelo Inter quando o negociou o atleta com o Oviedo.

Alexandre Alemão, no Raayo Vallecano (Foto: Divulgação/Rayo Vallecano)

