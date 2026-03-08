menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Gol perdido em Internacional x Grêmio choca torcedores: 'Não pode'

Clássico decide o título do Campeonato Gaúcho

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/03/2026
18:34
Internacional e Grêmio decidem título do Campeonato Gaúcho (Foto: Elton Silveira/W9 PRESS/Gazeta Press)
imagem cameraInternacional e Grêmio decidem título do Campeonato Gaúcho (Foto: Elton Silveira/W9 PRESS/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O primeiro tempo do clássico entre Internacional e Grêmio, deste domingo (8), no Beira-Rio, pela final do Campeonato Gaúcho, começou agitado. Precisando reverter a derrota por 3 a 0, no primeiro jogo da decisão do estadual, o Colorado teve uma chance clara de gol logo nos primeiros minutos de partida.

continua após a publicidade

➡️ IA prevê resultados de Cruzeiro x Atlético-MG e Internacional x Grêmio

A jogada aconteceu aos 12 minutos, quando Carbonero recebeu de Alan Patrick livre na pequena área do Grêmio. O goleiro Weverton adiantou a jogada e fechou os ângulos de finalização do atacante colorado. Como resultado, o colombiano acabou tendo a finalização defendida pelo arqueiro.

Apesar da boa defesa de Weverton, a jogada chocou os torcedores do Internacional. Nas redes sociais, parte da torcida colorada considerou como imperdoável a chance desperdiçada pelo atacante. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em Fluminense x Flamengo pela final do Carioca! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias