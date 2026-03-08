Gol perdido em Internacional x Grêmio choca torcedores: 'Não pode'
Clássico decide o título do Campeonato Gaúcho
O primeiro tempo do clássico entre Internacional e Grêmio, deste domingo (8), no Beira-Rio, pela final do Campeonato Gaúcho, começou agitado. Precisando reverter a derrota por 3 a 0, no primeiro jogo da decisão do estadual, o Colorado teve uma chance clara de gol logo nos primeiros minutos de partida.
A jogada aconteceu aos 12 minutos, quando Carbonero recebeu de Alan Patrick livre na pequena área do Grêmio. O goleiro Weverton adiantou a jogada e fechou os ângulos de finalização do atacante colorado. Como resultado, o colombiano acabou tendo a finalização defendida pelo arqueiro.
Apesar da boa defesa de Weverton, a jogada chocou os torcedores do Internacional. Nas redes sociais, parte da torcida colorada considerou como imperdoável a chance desperdiçada pelo atacante. Veja a repercussão abaixo:
