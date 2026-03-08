Torcedores do Internacional se revoltam com arbitragem nas finais do Gauchão: 'Abandonem'

Pelo placar geral de 4 a 1, o Grêmio venceu o Internacional nas finais do Gauchão e conquistou seu 44° título estadual. A torcida do Colorado, no entanto, se mostrou muito insatisfeita com a atuação da arbitragem em ambas as partidas da decisão.

Veja o que os internautas estão dizendo:

Internacional e Grêmio decidem título do Campeonato Gaúcho (Foto: Elton Silveira/W9 PRESS/Gazeta Press)

Como foi Internacional x Grêmio?

Como de costume em Grenal, o jogo foi marcado por muita discussão, empurra-empurra e polêmica. No primeiro tempo, o árbitro Rafael Klein marcou pênalti em Alan Patrick. Quando ele ia chutar, Gustavo Martins e Miguel Monsalve chegaram junto e o jogador do Inter caiu. Após muita confusão e reclamação gremista, Klein foi chamado ao VAR e retirou a marcação.

A decisão provocou revolta no Colorado, que pouco depois sofreria duro golpe. O árbitro deu oito minutos de acréscimos e, no último minuto da etapa inicial, Gustavo Martins aproveitou. Após cobrança de córner, o zagueiro apareceu na pequena área e finalizou, sem chances para Rochet.

Alan Patrick deixou o gramado revoltado para o intervalo, enquanto a torcida colorada xingava Rafael Klein.

- Eu não tenho nada para dizer. Estragaram a final de 2026.

Alan Patrick iguala de pênalti na etapa final

Na etapa final, o Internacional, mesmo sabendo que a diferença de 4 a 0 no agregado era muito difícil de ser revertida, foi para o ataque. Mas, nas poucas chances que criou, parou no goleiro Weverton, como aos 20 minutos, em cobrança de falta de Alan Patrick.

Com um a mais, o Inter ainda buscou a vitória, partindo com tudo para cima do Grêmio. Mas o Tricolor cozinhou a partida e, nem com os dez minutos de acréscimo, conseguiu chegar à vitória. No fim, festa gremista no Beira-Rio. Aos colorados, restou a revolta, já que haviam reclamado também muito na primeira partida, criticando decisões de arbitragem, além do consolo de ainda ser o maior campeão gaúcho, com 46 taças.