O pior ano de Valencia no Internacional apaga marca importante

A fase é tão ruim que quase ninguém percebeu. O atacante Enner Valencia completou cem jogos pelo Internacional ao entrar no jogo contra o Fortaleza, no domingo (31), em meio a sua pior temporada com a camisa vermelha. Desde que chegou, na janela de transferências de 2023, o equatoriano marcou 31 gols, uma média de 0,31 bola na rede por partida – a terceira melhor da sua carreira –, em uma centena de partidas.

Neste ano, o camisa 13 já esteve em campo 32 vezes pelo Colorado, e marcou sete vezes, uma média de 0,21.

Sob o comando de três técnicos

Desde que desembarcou no Beira-Rio, entre junho e julho de 2023, o jogador foi comandado por três técnicos. Com Mano Menezes fez dois duelos. Na segunda passagem de Eduardo Coudet pelo Alvirrubro, participou de 41 confrontos. Com Roger Machado, esteve 57 vezes em campo.

Com Mano, Valencia não marcou nenhum gol nos dois enfrentamentos em que esteve no gramado. Com o treinador argentino, foram 20 bolas nas redes, média de 0,49 gol por partida. Com Roger foram 11 vezes, 0,19 bolas na rede.

Valencia comemora gol no Gre-Nal 446, decisão do Gauchão (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Da titularidade à contestação

Principal reforço do Inter há dois anos, Enner Valencia mudou de patamar no clube desde então. O equatoriano chegou para ser titular do Inter. E assim foi até parte de 2024, perdendo espaço aos poucos para Rafael Borré. De titular absoluto para terceira alternativa no ataque.

Este ano, o 13 oscilou entre os titulares, principalmente no Gauchão, tendo feito o gol do título no Gre-Nal 446 e sendo o artilheiro do time, com cinco gols, ao lado de Vitinho. Depois, passou a ficar no banco, sendo aproveitado poucos minutos.

Quando entrou, não aproveitou. Perdeu divididas e gols, foi superado em arrancadas pelos adversários e caiu em desgraça perante a torcida. Tem sido vaiado com frequência. Quando entra. Quando toca na bola. Quando a perde. Quando não toca. Quando sai.

Técnico da seleção o defende

Apesar da má fase no Beira-Rio, o 13 não deixou de ser chamado para a seleção em nenhuma das Datas Fifa do ano. Questionado sobre a situação vivida pelo atacante no Brasil, o técnico do time equatoriano, o argentino Sebastián Beccacece, saiu em defesa de Valencia:

– Desde que chegamos, o Enner fez cinco gols, o que é um número importante. Ele é o máximo goleador da história (da seleção). Hoje não está no seu melhor momento no clube, mas quando chegamos também não estava e respondeu – afirmou

As médias de Valencia (da melhor a pior)

TIME TEMPORADAS JOGOS GOLS MÉDIA PACHUCA-MEX 2013/2014 25 18 0,72 FENERBAHÇE-TUR 2020/2022 116 59 0,50 INTERNACIONAL Desde 2023 100 31 0,31 TIGRES-MEX 2017/2020 119 34 0.28 EMELEC-EQU 2010/2013 171 32 0,18 WEST HAM-ING 2014/2016 69 11 0,15 EVERTON-ING 2016/2017 23 3 0,13