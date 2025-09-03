Palmeiras fatura quantia milionária com venda de Wesley; veja valores

O Palmeiras terá direito a uma porcentagem da negociação envolvendo a saída de Wesley, ex-Internacional, rumo ao Al-Rayyan. Ao todo, o clube árabe desembolsou US$ 8 milhões (R$ 43,5 milhões na cotação atual) com a contratação do atacante.

continua após a publicidade

➡️Mauricio e Veiga preocupam? Veja a situação dos lesionados do Palmeiras

Dono de 50%, o Palmeiras detinha direito a receber R$ 21,75 milhões, mas repassou 30% do montante total ao próprio jogador. O restante da quantia, por sua vez, ficou com o Internacional, antiga equipe do atleta.

Com isso, o clube paulista terá direito a pouco mais de R$ 15 milhões, além de R$ 1,5 milhão através do mecanismo de solidariedade da Fifa por ser o clube formardor de Wesley. A operação, portanto, deverá girar em torno de R$ 16,5 milhões.

continua após a publicidade

Após treinar normalmente com o restante do elenco nos últimos dias, o jogador não foi relacionado pela comissão técnica para a vitória do Internacional sobre o Fortaleza por 2 a 1, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

Wesley chegou ao Colorado no início da temporada passada. Desde então, disputou 86 partidas oficiais, com 14 gols marcados e seis assistências. Já com a camisa alviverde, são 124 jogos, 18 gols e 14 assistências.

continua após a publicidade

Anteriormente, clubes do futebol norte-americano e Mexicano sondaram o staff de Wesley e chegaram a encaminhar uma proposta pelo atacante. À época, a diretoria do Internacional preferiu congelar as tratativas, com a missão de elevar os valores oferecidos.

Wesley, atacante formado nas categorias de base do Palmeiras e ex-Internacional, foi anunciado pelo Al-Rayyan, do Catar, no seu site oficial (Foto: Divulgação/Al-Rayyan)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Divisão dos valores da venda de Wesley ao futebol árabe