O CT do Celeiro de Ases, sede da base do Internacional, em Alvorada, Região Metropolitana de Porto Alegre, está recebendo, até o dia 12 de setembro, do curso de Treinador de Futebol – Licença A, promovido pela CBF Academy. A atividade é voltada ao treinamento, gestão de atletas e equipes, planejamento de treinos, liderança, análise de desempenho e montagem de elenco.

O programa prepara profissionais para atuar do Sub-20 aos profissionais das séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro

Estafe da academia utiliza toda a estrutura do CT

O estafe da CBF Academy vem utilizando toda a estrutura do CT para o desenvolvimento das aulas. Isso inclui auditório, campos, academia e refeitório, aproveitando o ambiente para a discussão da ciência do esporte.

– A importância disso está em você vir ministrar um curso dentro de um clube de futebol, com a envergadura do Internacional. Com a estrutura que tem, facilita muito, os conteúdos se desenvolvem com facilidade aqui dentro. Temos campo, academia, sala de aula – comentou o coordenador Pedagógico Geral da CBF Academy, Antônio Carlos Gomes.

Outros cursos já passaram por Alvorada

Este não é o primeiro programa da CBF Academy realizada em Alvorada neste ano. Já passaram pelo centro de treinamento cursos de Licença B, Preparador Físico e Analista de Desempenho. Até o final de 2025, estão previstos ainda mais aulas.

A realização de cursos no CT Alvorada oportuniza e facilita que colaboradores do próprio Internacional, de diversas áreas, se capacitem, com bolsas integrais, fruto da parceria entre CBF Academy e Celeiro de Ases.

– Receber os cursos da CBF Academy no CT Alvorada reforça o papel do Internacional como formador em todas as frentes. Assim como trabalhamos para desenvolver nossos atletas, também queremos oferecer oportunidades para que nossos profissionais cresçam e se qualifiquem – ponderou o diretor de futebol da colorada, Fernando Rech.