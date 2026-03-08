menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Grêmio empata com o Internacional e levanta seu 44º título do Campeonato Gaúcho

Grêmio venceu primeiro jogo por 3 a 0 e administrou vantagem

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/03/2026
20:35
Gustavo Martins comemora o gol do Grêmio (Foto: Lucas Uebel / Grêmio)
Grêmio empata com Inter e conquista o Campeonato Gaúcho
O Grêmio conquistou o Campeonato Gaúcho ao empatar por 1 a 1 com o Internacional neste domingo, no Beira-Rio. Como venceu o primeiro jogo em casa, por 3 a 0, o Tricolor levantou seu 44ª título estadual no Grenal de número 451. Gustavo Martins abriu o placar para o Tricolor, enquanto Alan Patrick igualou para o Colorado.

Jogadores do Grêmio comemoram gol sobre o Inter. (Foto: Rodrigo Ziebell/Pera Photo/Gazeta Press) <br><br>
Como de costume em Grenal, o jogo foi marcado por muita discussão, empurra-empurra e polêmica. No primeiro tempo, o árbitro Rafael Klein marcou pênalti em Alan Patrick. Quando ele ia chutar, Gustavo Martins e Miguel Monsalve chegaram junto e o jogador do Inter caiu. Após muita confusão e reclamação gremista, Klein foi chamado ao VAR e retirou a marcação.

A decisão provocou revolta no Colorado, que pouco depois sofreria duro golpe. O árbitro deu oito minutos de acréscimos e, no último minuto da etapa inicial, Gustavo Martins aproveitou. Após cobrança de córner, o zagueiro apareceu na pequena área e finalizou, sem chances para Rochet.

Alan Patrick deixou o gramado revoltado para o intervalo, enquanto a torcida colorada xingava Rafael Klein.

- Eu não tenho nada para dizer. Estragaram a final de 2026.

Alan Patrick iguala de pênalti na etapa final

Na etapa final, o Inter, mesmo sabendo que a diferença de 4 a 0 no agregado era muito difícil de ser revertida, foi para o ataque. Mas, nas poucas chances que criou, parou no goleiro Weverton, como aos 20 minutos, em cobrança de falta de Alan Patrick.

Com um a mais, o Inter ainda buscou a vitória, partindo com tudo para cima do Grêmio. Mas o Tricolor cozinhou a partida e, nem com os dez minutos de acréscimo, conseguiu chegar à vitória. No fim, festa gremista no Beira-Rio. Aos colorados, restou a revolta, já que haviam reclamado também muito na primeira partida, criticando decisões de arbitragem, além do consolo de ainda ser o maior campeão gaúcho, com 46 taças.

