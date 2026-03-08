Grêmio empata com o Internacional e levanta seu 44º título do Campeonato Gaúcho
Grêmio venceu primeiro jogo por 3 a 0 e administrou vantagem
- Matéria
- Mais Notícias
O Grêmio conquistou o Campeonato Gaúcho ao empatar por 1 a 1 com o Internacional neste domingo, no Beira-Rio. Como venceu o primeiro jogo em casa, por 3 a 0, o Tricolor levantou seu 44ª título estadual no Grenal de número 451. Gustavo Martins abriu o placar para o Tricolor, enquanto Alan Patrick igualou para o Colorado.
Relacionadas
- Fora de Campo
Torcedores se revoltam com decisão do VAR em Internacional x Grêmio: ‘Muito pênalti’
Fora de Campo08/03/2026
- Futebol Nacional
Flamengo vence Fluminense nos pênaltis e conquista o 40° Campeonato Carioca
Futebol Nacional08/03/2026
- Futebol Nacional
É campeão! Cruzeiro vence o Atlético-MG e conquista o Campeonato Mineiro
Futebol Nacional08/03/2026
Como de costume em Grenal, o jogo foi marcado por muita discussão, empurra-empurra e polêmica. No primeiro tempo, o árbitro Rafael Klein marcou pênalti em Alan Patrick. Quando ele ia chutar, Gustavo Martins e Miguel Monsalve chegaram junto e o jogador do Inter caiu. Após muita confusão e reclamação gremista, Klein foi chamado ao VAR e retirou a marcação.
➡️ Flamengo vence Fluminense nos pênaltis e conquista o 40° Campeonato Carioca
➡️ É campeão! Cruzeiro vence o Atlético-MG e conquista o Campeonato Mineiro
A decisão provocou revolta no Colorado, que pouco depois sofreria duro golpe. O árbitro deu oito minutos de acréscimos e, no último minuto da etapa inicial, Gustavo Martins aproveitou. Após cobrança de córner, o zagueiro apareceu na pequena área e finalizou, sem chances para Rochet.
Alan Patrick deixou o gramado revoltado para o intervalo, enquanto a torcida colorada xingava Rafael Klein.
- Eu não tenho nada para dizer. Estragaram a final de 2026.
Alan Patrick iguala de pênalti na etapa final
Na etapa final, o Inter, mesmo sabendo que a diferença de 4 a 0 no agregado era muito difícil de ser revertida, foi para o ataque. Mas, nas poucas chances que criou, parou no goleiro Weverton, como aos 20 minutos, em cobrança de falta de Alan Patrick.
Com um a mais, o Inter ainda buscou a vitória, partindo com tudo para cima do Grêmio. Mas o Tricolor cozinhou a partida e, nem com os dez minutos de acréscimo, conseguiu chegar à vitória. No fim, festa gremista no Beira-Rio. Aos colorados, restou a revolta, já que haviam reclamado também muito na primeira partida, criticando decisões de arbitragem, além do consolo de ainda ser o maior campeão gaúcho, com 46 taças.
- Matéria
- Mais Notícias