Vendido ao Nacional-POR, volante se despede do Internacional

O volante Matheus Dias se despediu oficialmente do Internacional através de postagem em rede social. O jovem de 23 anos acertou de forma definitiva sua ida ao Nacional-POR, clube que defendeu por empréstimo na temporada 2024/25. Seu novo vínculo com o time português vai até 2030.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O jogador chegou ao Inter em 2021 para reforçar a equipe sub-20. Contratado por empréstimo junto ao Tombense e acabou comprado após o desempenho que o levou a terminar o ano como um dos grandes nomes da categoria Colorada.

Volante que marca gols

No sub-20, o atleta se caracterizou por marcar gols em jogos decisivos. Em balançou as redes no Allianz Parque, na partida de volta das quartas de final do Brasileiro Sub-20, anotou o gol no Morumbis no segundo jogo da final do Brasileiro contra o São Paulo e marcou nas oitavas de final do Gauchão, contra o Atlético-RS.

continua após a publicidade

As boas atuações pelo Celeiro lhe renderam convocações para a Seleção Sub-23, pela qual foi campeão do Pan-Americano de 2023 e convocado para o Pré-Olímpico de 2024, mas acabou sendo cortado ainda nos treinamentos, devido a uma lesão muscular.

Em Portugal foi destaque no Nacional

Já no clube português foi um dos destaques da equipe na temporada 2024/25, tendo atuado em 28 jogos, com um gol marcado e duas assistências. Foi o principal jogador do time em interceptações por jogo, com 1,4, e em êxito nos duelos aéreos, tendo vendo 69% das disputas pelo alto.

continua após a publicidade

Confira o pronunciamento de Matheus Dias nas redes sociais:

“Cheguei em Porto Alegre ainda em 2021 com muita vontade de trabalhar para realizar meus sonhos. O Clube do Povo abriu suas portas para mim, confiou no meu potencial e colocou tudo a disposição para que eu pudesse realizá-los.

Hoje, quatro anos depois, digo com orgulho que realizei a maioria deles, assinei profissionalmente, pude jogar pelo profissional do Colorado, realizei o sonho de disputar grandes campeonatos, como o Brasileirão e a Libertadores, e claro, não posso deixar de relembrar a temporada mágica que vivemos em 2021 com o sub-20, quando fomos campeões de tudo.

Todos terão minha eterna gratidão, os funcionários do clube, os diretores, comissões técnicas, companheiros de time... todo mundo! Muito obrigado, Sport Club Internacional!”