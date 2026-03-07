IA prevê resultados de Cruzeiro x Atlético-MG e Internacional x Grêmio

Cruzeiro x Atlético-MG e Internacional x Grêmio acontecem neste domingo (8), às 18h (de Brasília), pelas finais do Campeonato Mineiro e Gaúcho. Para a ocasião, o Lance! pediu para o Chat GPT simular os confrontos, que vão acontecer respectivamente no Mineirão e Beira-Rio.

A tecnologia previu os confrontos emocionantes. Do lado mineiro, a decisão do estadual será decidida em um jogo único, onde a inteligência artificial previu uma vitória da equipe celeste.

Por outro lado, a final entre Internacional e Grêmio é marcada por duas partidas. A primeira, o Tricolor venceu por 3 a 0, expondo o Colorado a um cenário de virada. De acordo com o Chat GPT, a equipe do técnico Paulo Pezzolano irá conseguir reverter a derrota e conquistar a taça dentro de casa. Veja as simulações abaixo:

Cruzeiro x Atlético-MG

1º Tempo

A partida começa equilibrada, com muita disputa no meio-campo. O time celeste tenta trabalhar mais a bola e chegar pelas laterais, enquanto o Galo aposta em contra-ataques rápidos.

18' – O Cruzeiro cria a primeira grande chance: cruzamento na área e cabeceio forte, mas o goleiro do time alvinegro faz uma grande defesa. 27' – GOL! O Galo recupera a bola no meio, puxa um contra-ataque rápido e finaliza forte no canto. 0–1. 39' – O Cruzeiro responde com uma cobrança de falta perigosa que passa raspando o travessão.

2º Tempo

O Cruzeiro volta mais ofensivo e pressiona bastante na etapa complementar.

55' – GOL! Após escanteio, a bola sobra dentro da área e sai um chute forte para empatar a partida em 1–1. 67' – O Galo quase marca novamente em um chute de fora da área que explode na trave. 78' – GOL! Jogada rápida pela direita do Cruzeiro, cruzamento rasteiro e finalização de primeira. 2–1.

Nos minutos finais, o time alvinegro pressiona em busca do empate, mas não tem sucesso.

88' – Grande defesa do goleiro do time azul salva o resultado. 90+4' – Último escanteio do jogo, mas a defesa afasta.

Placar final:

Cruzeiro 2 x 1 Atlético Mineiro

Atlético-MG x Cruzeiro (Foto: Luan Martins/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

Internacional x Grêmio

1º Tempo

O estádio está completamente lotado. A torcida colorada empurra o time desde o início, acreditando em uma virada histórica, enquanto o time tricolor entra em campo tentando administrar a grande vantagem conquistada no primeiro jogo.

9' – GOL! Após cruzamento na área, a defesa afasta mal e vem um chute forte de primeira. A bola entra no canto. 1–0.

O estádio explode de alegria.

22' – O time visitante quase responde em um contra-ataque rápido, mas o goleiro faz grande defesa.

34' – GOL! Pressão continua. Em jogada pela esquerda, sai um cruzamento rasteiro e uma finalização dentro da pequena área. 2–0.

45+1' – Quase o terceiro: chute de fora da área passa raspando o travessão.

2º Tempo

O clima fica ainda mais tenso. O time visitante começa mais fechado, tentando segurar o resultado.

57' – Grande chance para o time da casa em cabeceio após escanteio, mas o goleiro faz defesa espetacular.

68' – GOL! Após muita pressão, sai o terceiro. Jogada rápida pela direita, cruzamento alto e cabeceio forte. 3–0.

81' – O time visitante quase decide em contra-ataque, mas o chute passa muito perto da trave.

90+3' – GOL! Última chance: falta perigosa para o time do Internacional. A bola acerta o ângulo do gol adversário. A torcida fica em festa: 4 a 0 para o Colorado.

Placar final da partida: Internacional 4 x 0 Grêmio

Agregado: Internacional 4 x 3 Grêmio