Torcedores se revoltam com decisão do VAR em Internacional x Grêmio: 'Muito pênalti'
Pênalti havia sido assinalado aos 41 minutos do primeiro tempo
No Beira-Rio, em Porto Alegre, Internacional e Grêmio se enfrentam pela final do Campeonato Gaúcho 2026. Depois de um 3 a 0 para o Tricolor na partida de ida, o Colorado busca reverter o placar em sua casa. No entanto, no fim do primeiro tempo, um pênalti assinalado para o alvirrubro foi anulado pelo VAR, causando uma confusão na internet.
Veja como os torcedores reagiram a decisão da arbitragem:
Após a decisão da arbitragem de anular o pênalti, toda a torcida presente no estádio aplaudiu ironicamente a equipe que comanda a partida. Depois que o apito final do primeiro tempo soou, os fãs que estão no Beira-Rio tornaram a se manifestar ironicamente contra os árbitros do Gre-Nal.
Momentos depois, o Grêmio abriu o placar do jogo com Gustavo Martins, que recebeu passe de Noriega.
Gol perdido em Internacional x Grêmio choca torcedores: 'Não pode'
A jogada aconteceu aos 12 minutos, quando Carbonero recebeu de Alan Patrick livre na pequena área do Grêmio. O goleiro Weverton adiantou a jogada e fechou os ângulos de finalização do atacante colorado. Como resultado, o colombiano acabou tendo a finalização defendida pelo arqueiro.
Apesar da boa defesa de Weverton, a jogada chocou os torcedores do Internacional. Nas redes sociais, parte da torcida colorada considerou como imperdoável a chance desperdiçada pelo atacante.
