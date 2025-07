Mercado da Bola: Alan Rodríguez é do Internacional

Alan Rodríguez é do Internacional. O Argentinos Juniors bateu o martelo e aceitou a proposta colorada pelo volante uruguaio. Conforme apurou o Lance!, o negócio será fechado por 5 milhões de dólares, ou R$ 27,6 milhões no câmbio atual, por 80% dos direitos econômicos. A informação veio do clube portenho e de jornalistas que cobrem o Semillero del Mundo. Faltam detalhes para assinar o contrato. O vínculo do jogador com o Alvirrubro será de cinco anos.

De Santos, onde o Inter está para enfrentar o Peixe, pela 17ª rodada do Brasileirão, os cartolas gaúchos negam o acerto, falam que o valor é 4 milhões de dólares, ou R$ 21,1 milhões. Afirmam, porém, que o acordo sai até sexta-feira (25). O interesse pelo uruguaio foi antecipado pelo Lance!.

Retirado do jogo de domingo

O negócios entre os dois clubes esquentou no final de semana anterior. Tanto que o titular e capitão do time do bairro La Paternal foi tirado das duas primeiras rodadas o Torneo Clausura, contra Boca Juniors, no dia 13, e Tigre, no dia 20.

Os relatos que vieram de setoristas do Argentinos, especialista no Mercado da Bola e jornalistas uruguaios que acompanham a carreira de Rodríguez informavam o avanço o negócio, que era negado no Beira-Rio. Ao mesmo tempo, vinha a informação de que o camisa 8 quer jogar em Porto Alegre.

Quem é Alan Rodríguez

Apontado como líder nato, com voz de comando, Rodríguez é um segundo volante pela direita, que faz o chamado área a área, tendo ações ofensivas e faro de gol. Canhoto, era o dono do meio-campo do Semillero, gostando muito de jogar com a bola no chão. Também pode atuar como primeiro volante.

No Argentinos desde 2022, quando chegou do Boston River, de Montevidéu, o uruguaio era o único titular absoluto do clube portenho desde 2023.

Os números de Rodríguez

Rodríguez nasceu em 25 de janeiro de 2000, em Canelones. Estreou nos profissionais do Defensor, de Montevidéu, em fevereiro de 2019, e se transferiu para o Boston River, também da capital uruguaia, em 2021. Chegou no Argentinos em 2022. Soma 194 partidas, 19 gols e cinco assistências.

Argentinos Jrs

2025 - 17 jogos, 2 gols, 3 assistências 2024 - 22 jogos, 4 gols, 1 assistência 2023 - 39 jogos, 1 gol, 1 assistência 2022 - 37 jogos, 4 gols

Boston River

2021 - 34 jogos, 3 gols

Defensor

2020 - 17 jogos, 1 gol 2019 - 28 jogos, 5 gols