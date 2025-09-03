Primeira tarefa do Internacional é achar substituto para Bernabei

O período da parada para a Data Fifa servirá para uma série de tarefas para o Internacional. E a primeira delas é achar um substituto para Bernabei. Suspenso pelo terceiro amarelo, lateral-esquerdo não atuará contra o Palmeiras, na volta do Campeonato Brasileiro, dia 13, na Allianz Arena, em São Paulo. Com isso, o técnico Roger Machado terá que encontrar uma alternativa circunstancial para a posição a partir a tarde desta quarta-feira (3).

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Alternativas já foram vistas em campo, e não corresponderam. A diferença, é que, agora, o elenco terá tempo para treinar.

Victor Gabriel ou Aguirre

Sem substitutos para o argentino no grupo, o treinador alvirrubro já testou alternativas na retomada do Brasileirão após o Mundial de Clubes. O problema é que nenhuma delas correspondeu totalmente.

No 1 a 0 sobre o Vitória, o zagueiro Victor Gabriel, que era lateral-esquerdo na base, foi colocado no lugar do camisa 26. No seu lugar, Roger havia colocado Clayton Sampaio na defesa. Como este não funcionou, veio a segunda opção.

continua após a publicidade

O comandante colorado, então, tirou Sampaio e promoveu a entrada do lateral-direito Alan Benítez, deslocando Aguirre para a esquerda. O titular do lado direito já havia atuado na posição na sua época de Lanús-ARG.

Se escolher readaptar Gabriel na sua posição de origem, a escolha mais lógica, por ele ter origem na lateral esquerda, o treinador não terá que mexer muito, já que o 41 perdeu a vaga na defesa para Juninho. Se optar por desclocar Aguirre, Benítez entrará ao natural.

continua após a publicidade

Ou três zagueiros

Já a terceira alternativa foi testada na derrota por 2 a 1 para o São Paulo – em meio a jogos no meio e no final de semana – depende de uma mudança tática no sistema de jogo. Depois da vitória sobre o Fortaleza, no domingo (31), o técnico Roger Machado deu indicativos sobre isso:

– Pode [mudar o esquema], tudo pode. Talvez, com menos alternativas, a gente busque uma nova formação com o que a gente tem de característica no grupo.

Ou seja, há a possibilidade da escalação de três zagueiros – Vitão, Mercado (ou Clayton Sampaio) e Juninho, com Victor Gabriel ou Aguirre entrando na ala esquerda.