Roger Machado vê critério em não marcação de pênalti

O 1 a 1 no Gre-Nal 447, o 100º clássico do século, válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, na noite deste sábado (19), na Arena do Grêmio, teve um pênalti não marcado por Braulio da Silva Machado para o Tricolor Gaúcho. Na entrevista, o técnico do Internacional, Roger Machado, analisou que o árbitro seguiu o critério adotado durante todo o jogo. Ainda aproveitou para cobrar duas penalidades não marcadas contra o Colorado nas rodadas anteriores. Confira a coletiva completa:

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Para o comandante colorado, o juiz da partida foi coerente com o que fez durante todo o derby:

– Pelo critério que o árbitro decidiu adotar na partida inteira, não havia como dar uma penalidade daquelas. Acho que ele usou a tecnologia da forma correta. Teve duas chances, uma no campo e outra no VAR, e ele decidiu não dar. Então, a gente precisa respeitar. Se ele tivesse adotado outro tipo de critério, talvez a gente pudesse questionar.

Reclamação de lances de outras partidas

O treinador ainda abordou dois lances, ocorridos contra o Fortaleza – quando David Luiz tirou a bola da cabeça de Rogel, acertando o uruguaio – e o Palmeiras – quando o defensor do Verdão atingiu o ombro do volante Fernando:

continua após a publicidade

– O questionamento da gente são dois chutes na cara dos nossos jogadores que nem sequer o árbitro foi chamado para alertar do toque, para poder confirmar ou não sua decisão em campo. A tecnologia feito para isso.

O que vem por aí

O Internacional se reapresenta na manhã deste domingo (20), iniciando a preparação para a terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O Colorado recebe na terça (22), o Nacional-URU, às 21h30 (de Brasília). No Brasileirão, o Colorado volta à campo no sábado (26), contra o Juventude, mais uma vez no Beira-Rio.

continua após a publicidade