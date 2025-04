O Internacional defenderá significativa sequência de invencibilidade no Gre-Nal 447, neste sábado (19), às 21h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Lá se vão sete clássicos sem derrota colorada.

A última vitória do Grêmio faz quase dois anos. No dia 21 de maior de 2023, o Tricolor Gaúcho venceu o maior rival por 3 a 1, na Arena do Grêmio, com direito a golaço de Luis Suárez. Desde então, foram cinco vitórias do Inter, e dois empates.

Internacional 3 x 2 Grêmio — 08/10/2023 — Campeonato Brasileiro

Internacional 3 x 2 Grêmio — 25/02/2024 — Campeonato Gaúcho

Grêmio 0 x 1 Internacional — 22/06/2024 — Campeonato Brasileiro

Internacional 1 x 0 Grêmio — 19/10/2024 — Campeonato Brasileiro

Grêmio 1 x 1 Internacional — 09/02/2025 — Campeonato Gaúcho

Grêmio 0 x 2 Internacional — 08/03/2025 — Campeonato Gaúcho

Internacional 1 x 1 Grêmio — 16/03/2025 — Campeonato Gaúcho

Relembre outras sequências de invencibilidade históricas no Gre-Nal

A última vez que o Inter atingiu tamanha série invicta no Gre-Nal faz mais de uma década. Entre 2 de dezembro de 2012 e 10 de agosto de 2014, o Colorado ficou nove clássicos sem perder, com cinco vitórias e quatro empates.

O Grêmio, por sua vez, ficou 11 clássicos sem perder entre 17 de março de 2019 e 3 de outubro de 2020. Foram seis vitórias gremistas, e cinco empates.

Pepê comemora gol da vitória do Grêmio sobre o Internacional pela Libertadores de 2020. (Foto: Staff Images/Conmebol)

Na história do Gre-Nal, a maior hegemonia é colorada. Entre 1971 e 1975, o Inter ficou 17 clássicos invicto, com dez vitórias e sete empates.