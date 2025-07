Internacional esgota cota de estrangeiros para o Brasileirão

Mesmo que ainda não tenha resposta das propostas feitas pelo colombiano Juan Portilla e pelo uruguaio Alan Rodríguez, o Internacional esgotou a cota de estrangeiros para o Campeonato Brasileiro e para a Copa do Brasil. Para a Copa Libertadores da América, porém, não há problemas, já que a Conmebol não estipula limite de atletas de fora o país de cada time. Se os dois negócios fecharem, o técnico Roger Machado terá dificuldades para montar o time e o banco.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Pelas regras da CBF, o limite para atletas relacionados por jogo é de nove, número de gringos que o Colorado tem no momento.

Quais os estrangeiros são titulares

Dos nove atletas nascidos fora do Brasil no Beira-Rio, cinco são titulares do time colorado. São eles o goleiro Sergio Rochet, uruguaio, os laterais Aguirre e Bernabei, argentinos, e os atacantes Carbonero e Rafael Borré, colombianos. Dos outros quatro, um entra em quase todos os jogos, que é o equatoriano Enner Valencia.

Assim, sobram para o banco o argentino Gabriel Mercado, zagueiro, além dos paraguaios Alan Benítez, lateral-direito, e Óscar Romero, meia. Caso as conversas com os volantes Portilla e Rodríguez avancem e eles sejam contratados, dois dos quatro reservas podem sobrar nas partidas do Brasileirão e da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

Ou seja, o técnico Roger Machado terá de usar de estratégia e gestão de grupo para montar o time que irá a campo e até o banco de reservas. Claro que a nível de exigência técnica e física e o volume de partidas o segundo semestre, além dos cartões e suspensão, poderão facilitar essas decisões em um momento ou outro.

Os estrangeiros

Titulares

Sergio Rochet (Uruguai) - goleiro Aguirre (Argentina) - lateral-direito Bernabei (Argentina) - lateral-esquerdo Borré (Colômbia) - atacante Carbonero (Colômbia) - atacante

Reservas

Gabriel Mercado (Argentina) – zagueiro

Alan Benítez (Paraguai) – lateral-direito

Romero (Paraguai) – meia

Valencia (Equador) – atacante