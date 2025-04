O clássico Gre-Nal 447, na noite deste sábado (19), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, foi marcado por polêmica de arbitragem. Aos 39 minutos do segundo tempo do empate em 1 a 1, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), Aravena, do Grêmio, foi derrubado na entrada da área por Aguirre, do Internacional. Chamado pelo VAR, o árbitro Bráulio Machado nada marcou.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Na saída de campo, jogadores, comissão técnica e dirigentes do Grêmio esbravejaram contra a arbitragem. O vice-presidente de futebol Guto Peixoto tentou partir para cima de Bráulio, que saiu escoltado pela arbitragem. No caminho para o vestiário, o dirigente gritou 'vergonha' repetidas vezes.

Jogadores do Grêmio reclamam da falta de critério da arbitragem

Em entrevistas na zona mista, os jogadores do Grêmio fizeram coro à reclamação. Kannemann foi um dos mais exaltados.

— Hoje o jogador chega uma hora tarde. O nosso jogador já ganhou a posição. Aí para marcar pênalti contra nós é rapidinho — reclamou o zagueiro, antes de dar um tapa na porta do vestiário.

continua após a publicidade

Tiago Volpi citou a falta de critério da arbitragem. E disse que, muitas vezes, o Grêmio precisa superar não só o adversário, mas também "outras situações adversas"

— São jogadas muito claras. Dentro de campo ficamos com impotência, porque parece que as situações não são iguais para os dois lados — lamentou o goleiro.

continua após a publicidade

Com o empate, o Grêmio chegou ao quarto jogo consecutivo sem vitória no Campeonato Brasileiro. O Tricolor Gaúcho está à beira da zona de rebaixamento, na 16ª colocação, com quatro pontos.