Internacional: Roger Machado comemora o ponto conquistado

Após o empate em 1 a 1 no Gre-Nal 447, o 100º clássico do século, válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, na noite deste sábado (19), na Arena do Grêmio, o técnico Roger Machado se recusou a dar o resultado como mais dois pontos perdidos na competição – nos últimos três jogos, o Internacional só somou apenas dois pontos, ficando com seis na tabela de classificação a cinco do líder provisório, o Flamengo. Confira a coletiva completa:

Ao ser questionado dos últimos três resultados no Brasileirão – empate em 0 a 0 com o Fortaleza, no Castelão, o 1 a 0 para o Palmeiras, no Beira-Rio, e o 1 a 1 com o Tricolor Gaúcho, o treinador só lamentou a derrota em casa para o Verdão:

– Somar pontos é importante. Mas claro que se tratando da derrota em casa é o que a gente soma como negativo. Ponto fora é sempre comemorado. Ainda mais em um clássico.

Roger Machado também ressaltou a vontade do elenco de buscar o resultado, mesmo saindo atrás do placar:

– O mais importante é que esse time tem se recusado ficar atrás no placar. Se mantivermos esse nível de intenção de envolvimento com o jogo a gente tem grandes coisas a conquistar.

Roger avaliou a partida

O comandante alvirrubro ainda analisou a atuação da equipe, que, para ele, jogou bem:

– Foi um jogo de momentos distintos. Em alguns momentos, a gente aceitou a fazer o jogo que o Grêmio se dispôs a propor, um jogo de primeira e segunda bola, um jogo de contra-ataque e muita energia física. Quando a gente conseguiu fazer a bola acalmar nos nossos pés e montar as estruturas que nos permitiam principalmente desarmar os gatilhos da pressão do Grêmio, conseguimos criar jogadas importantes.

O que vem por aí

Após o confronto deste sábado, o Internacional vira a chave para a Libertadores. Na terça (22), recebe o Nacional-URU, às 21h30 (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos. No Brasileirão, o Colorado volta à campo no sábado (26), contra o Juventude, mais uma vez no Beira-Rio.