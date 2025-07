Internacional está interessado em zagueiro que joga na Turquia

A direção não comenta, mas a imprensa europeia fala que o Internacional está interessado em um zagueiro brasileiro que joga na Turquia. Trata-se Rodrigo Becão, ex-Bahia e atualmente no Fernebahçe, clube com o qual tem contrato até 2028. O problema é a concorrência. De acordo com o site italiano Tutto Mercato e mídias turcas, Udinese e Atalanta, a Itália, Nante, da França, e Bahia estão de olho no defensor.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Conforme as informações, como ainda tem três anos de vínculo, Becão sairia apenas por empréstimo, o que poderia ajudar o Alvirrubro, que não teria como investir 6,5 milhões de euros, ou R$ 41,7 milhões no câmbio desta segunda-feira (7).

Qual a situação do jogador

Lançado pelo Bahia em 2015, o jogador de 29 anos foi emprestado ao CSKA Moscou em 2018 e vendido à Udinese no ano seguinte. Após quatro anos na Itália Becão se transferiu para o Fernebahçe em 2023. Em dezembro do ano passado, o zagueiro rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e não joga desde então.

continua após a publicidade

Conforme apurou o Lance!, em fase final de recuperação, o atleta está a caminho de Istambul para se apresentar ao Fernebahçe e iniciar os trabalhos de pré-temporada. Não posição oficial do clube turco sobre a possibilidade de emprestar ou vender o atleta.

Carreira

Fenerbahçe

2024/2025 – 15 jogos, 1 gol 2023/2024 – 22 jogos, 1 gol

Udinese

2022/2023 – 28 jogos, 2 gols 2021/2022 – 36 jogos, 2 gols 2020/2021 – 36 jogos, 2 gols 2019/2020 – 30 jogos, 1 gol

CSKA Moscou

2018/2019 – 36 jogos

Bahia

2018 – 29 jogos, 1 gol 2017 – 14 jogos 2016 – 1 jogo 2015 – 1 jogo