Gre-Nal 447: clássico deste sábado é o centésimo do século 21

Quando os times dos técnicos Jayme de Almeida, interino do Grêmio, e Roger Machado, do Internacional, entrarem no gramado da Arena para disputar o Gre-Nal 447, na noite deste sábado (19), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, estarão entrando para a história do clássico. Não só pela partida em si. É que o derby das 21h (de Brasília) será o centésimo confronto no século 21. Ou seja, foram 99 derbys desde 2001 até o momento.

Assim como nos dados gerais – 145 vitórias coloradas, 141 gremistas e 140 empates –, os números desse um quarto de século são favoráveis ao Colorado. De 1º de abril de 2001 a 16 de março de 2025, foram 36 vitórias do lado vermelho de Porto Alegre, 30 êxitos do azul e 33 confrontos terminados em igualdade. Nos gols, os alvirrubros marcaram 106 vezes, enquanto os tricolores balançaram as redes outras 102.

Os jogos por década

Ao dividir os confrontos pelas décadas, o Alvirrubro segue liderando entre 2001 e 2010 e entre 2021 e 2025. Enquanto isso, o Tricolor Gaúcho tem vantagem entre 2011 e 2020.

Os dados por década

2001-2010

36 clássicos 15 vitórias o Internacional 9 vitórias do Grêmio 12 empates 41 gols colorados 33 gols gremistas

2011-2020

45 clássicos 16 vitórias do Grêmio 12 vitórias do Internacional 17 empates 50 gols gremistas 42 gols colorados

2021-2025

18 clássicos 9 vitórias do Internacional 5 vitórias do Grêmio 4 empates 23 gols colorados 19 gols gremistas

O total do século

99 clássicos 36 vitórias do Internacional 30 do Grêmio 33 empates 106 gols colorados 102 gols gremistas