Após o empate em 1 a 1 no Gre-Nal 447, o 100º clássico do século, válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, na noite deste sábado (19), na Arena do Grêmio, o técnico do Internacional voltou a falar da maratona de jogos que os clubes que disputam o Nacional e uma das duas competições continentais tem até 1º de junho. Para Roger Machado, “ninguém vai aguentar 20 jogos em dois meses”. Confira a coletiva completa:

Ao ser questionado sobre o momento de instabilidade do Colorado, o treinador avaliou que o calendário vai “dar muito impacto”:

– Não falo nem muscular, vai dar emocionalmente. É impossível você cumprir uma rotina de 20 jogos em dois meses. Ninguém vai aguentar. Daí, vai conseguir melhor resultados aquele que tiver o grupo equilibrado e maior, que possa ter a possibilidade de não perder o nível o jogo.

“Adversidades vão acontecer”

Roger continuou:

– Adversidades vão acontecer. O time não vai jogar bem todos os jogos. E, sem dúvida nenhuma, a sequência de jogos seguidos, com três dias de intervalo, vai pesar. Vai pesar na tomada de decisão. Vai pesar na perna. Infelizmente esse é o calendário que a gente tem.

O técnico do Internacional disse que a comissão técnica e o grupo terão que lidar com essas adversidades e procurar alternativas.

– Temos sete jogas ai. Ainda restam 13 jogos da sequência. Às vezes você vai demorar a entender o jogo. Nem mesmo um time bem treinado consegue sobrepor as dificuldades que cada partida oferece. Mas não tem nada que a gente precise se preocupar nesse momento.

A semana Libertadores

O Internacional se reapresentou na manhã de domingo (20) e volta a treinar nesta segunda (21), na preparação para a terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O Colorado recebe na terça (22), o Nacional-URU, às 21h30 (de Brasília). No Brasileirão, o Colorado volta à campo no sábado (26), contra o Juventude, mais uma vez no Beira-Rio.

