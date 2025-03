Internacional se prepara para maratona de 19 jogos em 65 dias

A definição das datas da Libertadores revelou o calendário apertado que os clubes brasileiros terão até a parada para o Mundial de Clubes, que interromperá as competições em junho. Com Campeonato Brasileiro, que começa dia 29, Libertadores, com início em 3 de abril, e Copa do Brasil, com terceira fase torneio, a partir de 30 de abril, o Internacional se prepara para uma maratona de 19 jogos em 65 dias.

As estratégias para enfrentar os confrontos seguidos em descanso durante a semana, ainda não foram definidas pela comissão técnica e pela direção, mas eles devem incluir viagens em voos fretados, preservação de jogadores em algumas partidas e a contratação de mais nomes para reforçar o grupo à disposição do técnico Roger Machado.

Confira a sequência de jogos

29/3 – Flamengo – Brasileirão – Fora

3/4 – Bahia – Libertadores – Fora

6/4 – Cruzeiro – Brasileirão – Casa

10/4 – Atlético Nacional – Libertadores – Casa

13/4 – Fortaleza – Brasileirão – Fora

16/4 – Palmeira – Brasileirão – Casa

20/4 – Grêmio – Brasileirão – Fora

22/4 – Nacional – Libertadores – Casa

27/4 – Juventude – Brasileirão – Casa

30/4 – Terceira fase da Copa do Brasil (ida)*

4/5 – Corinthians – Brasileirão – Fora

8/5 – Atlético Nacional – Libertadores – Fora

11/5 – Botafogo – Brasileirão – Fora

15/5 – Nacional – Libertadores – Fora

18/5 – Mirassol – Brasileirão – Casa

21/5 – Terceira fase da Copa do Brasil (volta)*

25/5 – Sport – Brasileirão – Fora

28/5 – Bahia – Libertadores – Casa

1º/6 – Fluminense – Brasileirão – Casa

*Data base

Folga e nove dias de trabalho

Dentro do planejamento que está sendo preparado nos bastidores do Beira-Rio, os profissionais do futebol já têm certeza de dois fatores que farão parte do plano. Após ganhar o Gauchão no domingo (16), o grupo ganhou três dias de folga, só retornando aos treinos na quinta (20). Depois, serão nove dias de trabalhos para colocar o físico em dia e prepara a equipe para os enfrentamentos três competições – são 11 rodadas do Brasileirão, seis do torneio continental e duas datas da Copa do Brasil.