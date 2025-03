O penúltimo treino antes da estreia no Brasileirão, sábado (29), às 21h (de Brasília), contra o Flamengo, no Maracanã, trouxe boas notícias. Sergio Rochet e Vitão treinaram normalmente no Internacional. Além do goleiro e do zagueiro, retornaram aos trabalhos, na atividade fechada da manhã desta quinta-feira (27), os colombianos Johan Carbonero e Rafael Borré. O único preservado foi Enner Valencia.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Os camisas 1 e 4 eram dúvida para os trabalhos do restantes da semana e até para o jogo contra o Rubro-negro. O arqueiro uruguaio sentiu dores no joelho esquerdo durante o 0 a 0 com a Bolívia, pelas Eliminatórias Sul-Americana, na terça (25). Já o defensor não participou das atividades de quarta (26) por estar com uma virose.

Já o 13 ficou de fora. Ele atuou nas duas partidas do Equador – 0 a 0 com o Chile, em Santiago, e 2 a 1 sobre a Venezuela, em Quito, com dois gols dele –, por isso não trabalhou com o restante do elenco.

continua após a publicidade

Equipe será definida na sexta (28)

O técnico do Internacional deve definir a equipe que enfrentará o Flamengo no treino desta sexta (28). As dúvidas aparecem no gol, no substituto de Victor Gabriel, na zaga, e no ataque, onde Roger Machado tem cinco nomes para três vagas.

Se mantiver a tendência de dar continuidade ao time, o treinador deve mandar a campo Anthoni (Rochet), Aguirre, Vitão, Juninho (Rogel) e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick; Vitinho, Valencia (Borré) e Carbonero (Wesley).

continua após a publicidade

Após os trabalhos de sexta, o grupo embarca em voo fretado para o Rio de Janeiro. Depois da partida pelo Brasileiro, o elenco deve jantar e embarca de volta para Porto Alegre, já na madrugada de domingo (30).