Bolívia e Uruguai empataram sem gols em partida válida pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O jogo foi disputado nesta terça-feira (25), no Estádio Municipal de El Alto, localizado a 4.090 metros de altitude.

Como foi Bolívia x Uruguai

O primeiro tempo começou com uma finalização perigosa de Bentancur, do Uruguai, que foi para fora. No entanto, esse foi um dos poucos sustos causados pela seleção celeste na partida. Ao longo da etapa inicial, o domínio foi quase todo da Bolívia.

Entre os lances de destaque, Miguelito e Ábrego desperdiçaram duas boas oportunidades de abrir o placar. Com isso, as equipes foram para o intervalo com o placar zerado.

Na volta do intervalo, o Uruguai promoveu algumas alterações na equipe com o objetivo de tornar o time mais ofensivo, e as mudanças surtiram efeito. A Celeste passou a atacar com mais frequência e criou algumas chances perigosas.

No entanto, por volta dos 20 minutos do segundo tempo, os bolivianos retomaram a intensidade e criaram uma sequência de oportunidades no ataque.

Nos minutos finais, o ritmo caiu dos dois lados. Com o jogo mais truncado e poucas chances claras, a partida terminou empatada sem gols.

O que vem pela frente

As seleções voltam a jogar na próxima Data Fifa. A Bolívia deve enfrentar a Venezuela, no dia 4 de junho. Enquanto isso, o Uruguai deve jogar no mesmo dia, mas contra o Paraguai.