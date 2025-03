Internacional: o retorno dos selecionáveis aos treinos

A partir do treino das 10h (de Brasília) desta quinta-feira (27), o Internacional terá o retorno dos selecionáveis ao grupo. Com as voltas de Sergio Rochet, que defendeu o Uruguai, Enner Valencia, o Equador, e Johan Carbonero e Rafael Borré, a Colômbia, o técnico Roger Machado começará a definir o time que enfrentará o Flamengo, na estreia no Brasileirão, sábado (29), às 21h, no Maracanã. Do quarteto, o goleiro charrua é o único que preocupa.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Sem atuar pelo Colorado no ano, o camisa 1 só esteve com o grupo principal nos dois Gre-Nais decisivos do Estadual, quando ficou no banco. Ele se recuperava de uma tendinose no joelho esquerdo e voltou a treinar com o elenco completo na reta final o Gauchão. O problema é que ele sentiu dores no local na partida de terça (25), contra a Bolívia. Após o empate em 0 a 0, em El Alto, Rochet relatou a jornalistas uruguaios um desconforto sentido durante todo o confronto.

– Cravei meu joelho no chão em um escanteio e me doeu por toda a partida. Agora é recuperar – comentou, em entrevista à TV da AUF.

Valencia marcou dois gols no 2 a 1 do Equador sobre a Venezuela. Foto: Rodrigo Buendia/AFP

Valencia jogou 90 minutos

Enquanto isso, o equatoriano deve ser poupado de trabalhos mais intensos nesta quinta. É que o atacante atuou os 90 minutos do empate em 0 a 0 com o Chile, em Santiago, também na terça. Além disso, jogou na vitória de 2 a 1 sobre a Venezuela, na quinta (20), em Quito. Ele marcou os dois gols.

continua após a publicidade

Já os colombianos devem treinar normalmente com o restante do grupo. Diferentemente do que aconteceu na derrota por 2 a 1 para o Brasil, quando entrou no final do confronto, Borré nem esteve em campo no 2 a 2 com o Paraguai, em Barranquilla. Por outro lado, Carbonero é o mais descansado, já que sequer foi relacionado nas duas partidas.