Internacional encontra dificuldades para achar lateral-direito

O Lance! apurou que o Internacional encontra dificuldades para achar um lateral-direito. Por conta disso, a direção não descarta fechar a janela de transferências domésticas sem uma contratação para a posição. Sem Bruno Gomes, que rompeu os ligamentos do joelho esquerdo na estreia colorada pelo Campeonato Gaúcho, o grupo tem apenas com Brian Aguirre e Nathan, que deve retornar ao Santos no fim do contrato, em junho.

Após algumas partidas irregulares, Braian Aguirre vem crescendo de produção e deve manter a titularidade, numa aposta da direção e da comissão técnica. Roger Machado elogiou a evolução do atleta na reta final.

– Para mim as avaliações externas foram um pouco precipitadas. Se eu fosse mais nervoso, tinha tirado o Braian e colocado outro. Eu preciso da continuidade do ritmo de jogo para que se encontre o timing de entrosamento – comentou o treinador após o Gre-Nal 445.

Já o reserva Nathan chegou a estar fora dos planos, mas acabou reintegrado com a lesão de Bruno Gomes. Ele tem sido elogiado pela dedicação e desempenho nos treinos, mas deve ser devolvido ao Santos em junho, quando termina o empréstimo.

Solução caseira

Com isso, é possível que Roger Machado siga o ensinamento do ex-técnico, árbitro e comentarista Oswaldo Rolla (1909-1996), que vaticinava: "lateral não se compra, se forma em casa". Assim, a solução pode ter recém-chegado ao Beira-Rio. Contratado em fevereiro junto ao Lommel, da Bélgica, o volante Diego Rosa disse atuar pelo setor também.

– Na Bélgica tive várias funções, vinha jogando bastante de meia. Mas minha função verdadeira é segundo volante e também posso atuar de lateral-direito – comentou, para depois, revelar:

– Ele [Roger Machado] perguntou se eu podia jogar na lateral direita. Disse que sim. Onde ele quiser me colocar, eu vou estar preparado para ajudar.