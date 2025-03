O Internacional entrou em acordo com Cruzeiro e Palmeiras pelas dívidas relativas a contratações feitas pelo clube. Dos três débitos mais importantes, agora só falta um acerto com o Flamengo pelos 700 mil euros (ou R$ 4,35 milhões) da compra de 50% dos direitos do volante Thiago Maia, em 2024. Em entrevista ao jornal "Correio do Povo", o presidente colorado, Alessandro Barcellos, detalhou o que foi conversado com as equipes mineira e paulista.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Com o Verdão, foi combinado um parcelamento para a quitação da contratação de Bruno Tabata.

– Está tudo certo. A Leila Pereira (presidente do Palmeiras) compreendeu que tivemos dificuldades no ano passado – comentou.

Já com o Cruzeiro, o dirigente colorado disse que a ida de Wanderson para a Toca da Raposa foi negociada pelo débito relativo à vinda do atacante Wesley:

– Acho que foi um bom negócio para todos.

Barcellos acertou com Leila Pereira a dívida por Bruno Tabata. Foto: Maxi Franzoi/AGIF/AP

Vasco deve 4,3 milhões de euros ao Inter

Agora, falta acertar com o Flamengo, o que deve acontecer em breve, segundo o cartola do Internacional. Ele ainda admitiu que a transferência de Thiago Maia para o Santos não saiu devido à falta de equalização da dívida com a equipe carioca.

continua após a publicidade

– O negócio não saiu e ele ficou, mas será importante para o time nas competições do ano – completo.

Na conversa com o jornal porto-alegrense, Barcellos também lembrou que alguns clubes também devem ao Colorado. O Vasco, por exemplo, não pagou a quantia referente à compra dos direitos do atacante David, que chega a 4,3 milhões de euros (ou R$ 26,7 milhões).

– Se o Vasco pagasse o Inter, o Inter pagava o Flamengo e sobrava dinheiro. Esse é o futebol brasileiro, infelizmente – afirmou.