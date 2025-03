Equador empata com Chile e segue na vice-liderança das Eliminatórias

O Equador empatou em 0 a 0 com o Chile, nesta terça-feira (25), pela 14ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. O duelo foi marcado por um jogo com poucas emoções e que não conseguiu empolgar o público presente no Estádio Nacional.

Com o empate, o Equador chegou aos 23 pontos e se mantém na vice-liderança das Eliminatórias. Por outro lado, o Chile alcançou os 10 pontos, mas segue na lanterna da competição.

Como foi o jogo entre Chile e Equador?

Na primeira etapa, Chile e Equador fizeram um início morno, mas os mandantes cresceram na segunda metade da partida. A equipe de Ricardo Gareca criou boas chances com Loyola e Pizarro assustando os visitantes, mas sem acertar o gol. Aos 46 minutos, Valdés recebeu um cruzamento do lado direito, cabeceou no cantinho e obrigou Galíndez a fazer grande defesa. No rebote, o ponte bateu para o gol, mas parou em outra intervenção do equatoriano.

No segundo tempo, o Equador buscou mais jogadas no ataque e chegou com perigo contra o gol do Chile. Na primeira grande oportunidade, Hincapié recebeu cruzamento em cobrança de falta e cabeceou para boa defesa de Cortés. Na sequência, Corozo recebeu passe em profundidade pelo lado esquerdo, mas bateu sem direção e desperdiçou grande oportunidade. Aos 29 minutos, Enner Valencia recebeu um passe livre de marcação pelo lado direito, infiltrou na área sem marcação, mas parou em outra grande defesa de Cortés. Nos acréscimos, Valencia foi lançado no campo de ataque, ganhou da defesa adversária e marcou o gol tocando na saída do goleiro, mas o lance foi anulado por impedimento com o auxílio do VAR.

O que vem aí para Chile e Equador?

Na próxima Data Fifa, o Chile recebe a Argentina, enquanto o Equador encara o Brasil, em Quito. As datas e horários dos jogos ainda não estão confirmados.