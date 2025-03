Sem Victor Gabriel, afastado por lesão na coxa esquerda, o Internacional ganhou dúvida na defesa para a estreia do Brasileirão. Com virose, Vitão não participou dos trabalhos desta quarta-feira (26). A assessoria de imprensa não deu detalhes do quadro do jogar e não soube informar se é preocupação para a partida contra o Flamengo, sábado (29), às 21h (de Brasília), no Maracanã.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Caso o zagueiro não possa atuar no Rio de Janeiro, o técnico Roger Machado terá zaga reserva no confronto. No lugar do camisa 4 deve entrar o uruguaio Rogel, que atua sempre pela direita da zaga e terminou 2024 como titular por essa lado. Na esquerda, o canhoto Juninho, cotado para substituir o 41, deverá estrear.

Mais dois treinos antes da viagem

Na parte do treino que foi aberto à imprensa, uma atividade tática de posicionamento, o comandante alvirrubro testou todas as opções, incluindo Clayton Sampaio e Kaique Rocha. O Colorado tem mais dois treinos antes de viajar para o Rio, na quinta (27) e na sexta (28), às 10h.

continua após a publicidade

O grupo ganhará nesta quinta o reforço dos selecionáveis Rochet – ainda dúvida por ter sentido dores no joelho esquerdo –, Carbonero, Rafael Borré e Enner Valencia. Assim, o Alvirrubro deve enfrentar o Flamengo com Anthoni; Aguirre, Vitão (Rogel), Juninho (Rogel ou Kaique Rocha) e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick; Vitinho, Valencia (Borré) e Wesley (Carbonero).

Viagem será na sexta (28)

Após o trabalho de sexta, o grupo embarca em voo fretado. O clube tem um contrato com a Sideral Linhas Aéreas e contará com voos charters durante toda a temporada. Assim, logo após a partida, a delegação retorna para Porto Alegre.

continua após a publicidade

Na segunda (31), o grupo começa a preparação para a estreia da Libertadores. Na quina (3), o time estreia contra o Bahia, na Arena Fonte Nova. O retorno deve ocorrer pouco depois da partida.