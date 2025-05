Os números do lateral do Internacional que a torcida ama odiar

Desde sua estreia no Internacional, o Braian Aguirre vive uma relação de altos e baixos com a torcida. E parte da crônica esportiva também. É quasse uma relação de amor e ódio. Ou é o pior lateral-direito que já jogou pelo Internacional, quando falha na defesa. Ou merece a convocação para a seleção, mesmo que seja para a Argentina, quando acerta na frente. Os números do jogador de 24 anos, porém, mostram que nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno.

Contratado junto ao Lanús em 2024, Braian Cafe Aguirre – o apelido veio das categorias de base, por sua admiração por Cafu – só assumiu a posição no começo desta temporada, após o titular da posição o titular Bruno Gomes se lesionar já na estreia do Campeonato Gaúcho. Depois de duas partidas atuando pela esquerda, enquanto Bernabei não era comprado, ele assumiu a direita, para não sair mais.

Mesmo vaiado nas arquibancadas do Beira-Rio nas primeira atuações. E apesar de alguns comentaristas terem dito que ele jamais poderia vestir a camisa vermelha. As cobranças levaram o técnico Roger Machado a comentar, no começo de março:

– As avaliações externas foram um pouco precipitadas. Se eu fosse mais nervoso, tinha tirado o Braian e colocado outro. Eu preciso da continuidade do ritmo de jogo para que se encontre o timing de entrosamento.

Aguirre na partida contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

A insistência deu certo

A ausência de um substituto que desse conta do recado e a crença na qualidade do atleta levaram o treinador a apostar na escalação de Cafe. Jogo a jogo, o argentino foi ganhando confiança. Deixou de falhar e comprometer atrás – ou falhando e comprometendo bem menos – e começando a acertar na frente.

Participou de lances importantes, como nesta quinta-feira (15), no 2 a 0 sobre o Nacional-URU. O lateral foi autor do cruzamento para Ricardo Mathias abrir o placar, bem como arrancou após o Inter recuperar uma bola na defesa, recebeu em posição legal, driblou Mejía e, praticamente, entrou com bola e tudo.

Atuação que ganhou elogios do chefe.

– O Braian vem crescendo a cada jogo. Ele tem uma vocação ofensiva muito grande. Com a ausência dos homens de lado [Carbonero e Vitinho, lesionados], eu dei opção para o Braian aparecer na frente – disse Roger.

Fôlego até o fim

Vale ressaltar que o lateral argentino tem demonstrado fôlego como poucos. Contra o Nacional-URU, o gol dele saiu aos 51 do segundo tempo, após um pique de mais de 70m. E Aguirre nem pareceu cansado ao fim da partida.

Do elenco colorado, ele é dos poucos a ter atuado em quase todas as partidas. Das 26 partidas oficiais do ano, ele esteve em 25, ou 2.075 minutos. Ao todo, são 13 vitórias, oito empates e três derrotas. Com o gol na partida válida pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores, chegou ao seu segundo 2025. Sua a assistência para Mathias foi sua quarta.

Cafe Aguirre em 2025

24 anos 25 jogos 2.075 minutos 13 vitórias 8 empates 4 derrotas 2 gols 4 assistências 40 desarmes 37 interceptações 11 duelos aéreos vencidos 1 erro que levou a gol 34 dribles sofridos

Fonte: Sofascore