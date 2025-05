Inter se despede de torcedor que perdeu bandeira na enchente

No seu X (antigo Twitter), o Inter se despede do torcedor que emocionou o clube e o Brasil durante as enchentes de 2024. Fanático pelo Alvirrubro, o paraquedista aposentado Solomar Krüger, o seu Solomar, de 80 anos, ficou conhecido ao lamentar não ter conseguido salvar a bandeira colorada antes de precisar deixar a casa onde vivia em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, em maio do ano passado. Ele faleceu nesta quinta-feira (15).

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Na verdade, seu Solomar, que não tinha as pernas, amputadas pela diabetes, havia perdido muito mais do que a bandeira levada pelas águas do rio do Sinos que invadiram o bairro Rio Branco. Ele ficou sem cadeira de rodas - recebeu duas em doação do influencer Whindersson Nunes -, arrastada pela cheia, e sem casa, alagada até o teto.

No texto no X, o Inter se despede:

"Hoje nos despedimos de um colorado que emocionou o Brasil.

Faleceu, nesta quinta-feira, Solomar Krüger, o 'seu Solomar', apaixonado torcedor que, durante as enchentes de 2024, lamentou não conseguir salvar sua bandeira do Inter antes de precisar deixar a casa onde vivia, em Canoas.

continua após a publicidade

O enterro de Solomar será amanhã, às 14h30, no Cemitério Jardim da Paz, em Porto Alegre. O velório começará às 8h.

Obrigado pelos anos de amor incondicional ao Inter, seu Solomar. Sabemos que, onde estiver, estará sempre olhando pelo teu Colorado!"

Atletas encontraram seu Solomar

Seu Solomar apareceu em uma reportagem na CNN Brasil, onde acabou reconhecido por uma irmã que não via há 43 anos. Os dois acabaram conversando ao vivo, durante um programa da rádio Gaúcha, e, depois, se encontrando pessoalmente.

Com a repercussão da história do ex-paraquedista, o Colorado lhe enviou uma bandeira nova, além de ter proporcionado um encontro dele com atletas e integrantes da comissão técnica.

continua após a publicidade