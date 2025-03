Internacional: Roger Machado elogia argentino Cafe Aguirre

O técnico do Internacional parece ter o grupo na mão. Nas coletivas de imprensa tem enaltecido os atletas que vão bem e defendido os atacados pela torcida e pela imprensa. Após os 2 a 0 no Gre-Nal 445, válido pelas finais do Campeonato Gaúcho, Roger Machado elogia Aguirre, criticado duramente desde que estreou, na vitória de 2 a 0 sobre o Juventude, na segunda rodada do Estadual.

Questionado sobre a evolução do lateral-direito, o comandante colorado lembrou das circunstâncias da entrada do argentino no time. Aguirre substituiu Bruno Gomes se lesionar na primeira partida do Gauchão. Após um começo com falhas na marcação e no apoio, Cafe – apelido que ganhou por gostar muito de Cafu, que virou Cafe quando um treinador passou a chama-lo assim – está em evolução. Teve boas atuações nas semifinais, contra o Caxias, e no primeiro clássico da final.

"As avaliações externas foram um precipitadas"

Assim, ao ser questionado sobre o jogador, com o repórter lembrando das cobranças da torcida, Roger Machado não se intimidou:

– Não era só a torcida. Eram muitos outros. Para mim as avaliações externas foram um pouco precipitadas. Se eu fosse mais nervoso, tinha tirado o Braian e colocado outro. Eu preciso da continuidade do ritmo de jogo para que se encontre o timing de entrosamento. No treino eu vou repetir atividades para que os caras aprendam a jogar juntos. E para que um conheça outro nas suas características precisa de tempo.

O treinador ainda recordou da sua estreia:

– Recordo hoje, meu primeiro jogo [contra o Igrejinha, pelo Gauchão, em fevereiro de 1994]. Chego em casa e está minha mãe de criação lendo o jornal que dizia minha nota do jogo. “O Grêmio pode procurar outro lateral porque esse não vai jogar”, estava escrito.