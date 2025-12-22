River Plate prepara proposta por lateral do Internacional

O River Plate prepara uma proposta pelo lateral-esquerdo Bernabei do Internacional. A oferta será feita em breve, mesmo que o camisa 26 tenha feito uma temporada irregular em 2025. Nos bastidores, o jogador é considerado essencial para a próxima temporada. Como o Colorado enfrenta uma situação financeira delicada, porém, nenhum nome é totalmente inegociável.

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Após o fim do Campeonato Brasileiro de 2024, quando foi eleito o melhor da sua posição, Bernabei teve seus direitos federativos adquiridos pelo Alvirrubro. O clube gaúcho pagou 4,5 milhões de euros, R$ 29,1 milhões no câmbio atual, ao Celtic por cerca de 80% dos direitos econômicos.

River Plate prepara proposta por lateral

A ficha 1 dos Millonarios para a posição era Soler, do Bournemouth-ING. O ala, que também defende a seleção argentina sub-20, deverá, contudo, se transferir para o Ajax-HOL, por empréstimo.

Com isso, Bernabei virou prioridade. A pedida colorada seria de 7 milhões de dólares, ou R$ 38,8 milhões. O valor que a equipe argentina ofereceria, apurado pelo Lance!, é de no máximo, 5 milhões de dólares.

Recuperação no Beira-Rio

Bernabei é o único lateral-esquerdo do elenco do Inter. Por isso, mesmo com as falhas ao longo de 2025, seguiu no time. Nos corredores da avenida Padre Cacique, acredita-se em um processo de recuperação do jogador. Ele ganhou elogios públicos do novo diretor técnico, Braga na coletiva de apresentação:

– É uma profissão (lateral-esquerdo) muito vulnerável, parece que não nasce muito no Brasil. Pouca gente conseguiu ter um lateral que fez aquilo que o Bernabei fez em 2024. Eu tinha tido uma conversa com ele antes de um treinamento, depois do jogo de São Paulo. Fiquei extremamente emocionado, sensibilizado. Eu acho que ali esse problema termina. Bernabei vai voltar a ser o jogador de 2024 – falou Abelão.