Internacional irá jogar em Florianópolis contra o Maracanã

A partida de volta entre Internacional e Maracanã, pela terceira fase da Copa do Brasil, não será mais no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Conforme apurou o Lance!, a CBF confirmou na segunda-feira (12), que o clube cearense vendeu o mando de campo, levando o jogo para o Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O confronto está marcado para 22 de maio, às 19h.

O time cearense, recebeu uma proposta financeira vantajosa para vender o mando. O valor especulado é de cerca de R$ 300 mil.

Estádio tem capacidade para 18,5 mil pessoas

O Orlando Scarpelli, de propriedade do Figueirense, tem capacidade para 19.584 pessoas, semelhante à do Presidente Vargas. O Alviceleste entende, porém, que o público na cancha de Fortaleza seria pequeno, dando prejuízo financeiro ao clube.

Levando o confronto para a capital catarinense, o Maracanã espera ter algum lucro. A expectativa é de presença de um grande número de torcedores colorados, isso porque muitos gaúchos moram na cidade e nos arredores, além daqueles que podem se deslocar do Rio Grande do Sul até Florianópolis.

Como foi o primeiro jogo

O enfrentamento de ida entre as duas equipes aconteceu no dia 29 de abril, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Atuando com time misto, o Internacional teve dificuldades para bater a equipe cearense por 1 a 0, gol de Gustavo Prado. O jogo terminou com a incrível marca de 76 cruzamentos para a área alviceleste.

Agora, o time do técnico Roger Machado pode até empatar que estará classificado para as oitavas de final. Vitória do time cearense por um gol de diferença leva o jogo para os pênaltis.

