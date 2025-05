A goleada por 4 a 0 sofrida para o Botafogo, na noite de domingo (11), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, estabeleceu duas marcas extremamente negativas para o Internacional.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Essa foi a maior goleada sofrida pelo Inter em quase quatro anos. A última derrota desse porte foi em 6 de junho de 2021, para o Fortaleza, por 5 a 1, no Castelão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro daquela temporada. Esse foi o penúltimo jogo colorado sob o comando de Miguel Ángel Ramirez — quatro dias depois, nova derrota, por 3 a 1, para o Vitória, no Beira-Rio, pela terceira fase da Copa do Brasil, culminou na demissão do treinador espanhol.

Internacional sofreu 11 gols nos últimos três jogos

Outro aspecto preocupante diz respeito à instabilidade defensiva do time de Roger Machado. Com os quatro gols do Botafogo, o Inter chegou a 11 sofridos nas últimas três partidas. Antes, havia levado quatro na derrota para o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, e três no revés para o Atlético Nacional, pela Libertadores.

continua após a publicidade

— Nós estamos decepcionados, sobretudo nesses últimos jogos. Se não estávamos criando muito, não sofríamos tanto. E agora a gente passou a sofrer defensivamente. Isso que me faz buscar essas alternativas para que a gente tenha um equilíbrio maior — comentou Roger na entrevista coletiva após a goleada do Botafogo.

Roger Machado cabisbaixo antes do jogo do Internacional contra o Botafogo. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

A reação colorada precisa vir em jogo decisivo para as pretensões na temporada. Na próxima quinta-feira (15), às 19h, o Inter enfrenta o Nacional, no Parque Central, em Montevidéu, no Uruguai, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores.