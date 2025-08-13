Flamengo x Internacional: IA aponta favorito para confronto da Libertadores

O Flamengo encara o Internacional, nesta quarta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelas oitavas de final da Libertadores. Para a ocasião, o Lance! pediu para a IA do Chat GPT simular o confronto. A tecnologia apontou para uma vitória do Rubro-Negro.

Na simulação, a tecnologia previu uma pressão do Flamengo durante os primeiros 90 minutos do confronto. A equipe de Filipe Luís irá tentar buscar o favoritismo dentro de casa, para assim, construir uma vantagem para o jogo de volta.

O segundo confronto entre as equipes acontece na próxima quarta-feira (20), novamente às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio.

Simulação de Flamengo x Internacional

Vamos simular o confronto entre Flamengo e Internacional pelas oitavas de final da CONMEBOL Libertadores, considerando ida e volta. A simulação será baseada em aspectos como elenco atual (em agosto de 2025), desempenho recente dos clubes, mando de campo, histórico em mata-mata e estilo de jogo.

Flamengo 2 x 0 Internacional

Gols:

Flamengo: Everton Cebolinha (22’ 1T), Pedro (12’ 2T)

Resumo:

No Maracanã lotado, o Flamengo dominou as ações desde o início. Cebolinha abriu o placar após linda jogada individual. O Inter tentou reagir com contra-ataques, mas parou na zaga flamenguista. Pedro, mais uma vez decisivo, marcou o segundo após cruzamento de Ayrton Lucas. A equipe de Tite (ou outro técnico em 2025) soube administrar a vantagem com controle e experiência.

📊 Destaques:

Melhor em campo: Pedro Posse de bola: FLA 60% x 40% INT Finalizações: FLA 18 x 7 INT