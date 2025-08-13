menu hamburguer
Internacional está definido para enfrentar o Flamengo

Colorado viajou na tarde de terça-feira (12) para a partida da Libertadores

Roger Machado, técnico do Internacional
imagem cameraRoger Machado, técnico do Internacional (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
Roberto Jardim
Dia 13/08/2025
08:30
O Internacional encerrou a preparação para enfrentar o Flamengo, nesta quarta-feira (13), pelas Libertadores, com a definição do time. O grupo colorado viajou na tarde de terça (12) para o Rio de Janeiro, onde encara a partida de ida das oitavas de final do torneio continental às 21h30min (de Brasília) com a equipe que vai a campo definida. Antes, o técnico Roger Machado comandou atividades no CT Parque Gigante.

O jogo de volta está marcado para a próxima quarta (20), no estádio Beira-Rio. Antes, dos dois times voltam a se enfrentar pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, no domingo (17), também na cancha alvirrubra.

Repetição do time

O treino da manhã desta terça foi fechado à imprensa, mas o clube divulgou que o trabalho incluiu atividades técnicas e táticas, com o treinador ajustando os últimos detalhes para entrar em campo. A tendência é de repetição da equipe que venceu o Bragantino por 3 a 1, com apenas duas mudanças.

As alterações são os retornos dos titulares Aguirre, que entrou ao longo da partida do Brasileirão, e de Vitão, que estava suspenso pelo STJD. Assim, o time que deve enfrentar o Rubro-Negro deve ter Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Tabata e Alan Patrick; Wesley e Ricardo Mathias.

Despedida de Fernando

Despedida de Fernando no Internacional
Despedida de Fernando no Internacional (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Enquanto treinavam no gramado do CT Parque Gigante, os jogadores receberam a visita de Fernando. Pouco antes, o camisa 5 havia acertado sua rescisão com o clube. Ainda se recuperando de ruptura do ligamento cruzado posterior no joelho direito, o volante conversou com os colegas e deixou apoio para o duelo com o time carioca. Nas redes sociais, o Inter e alguns atletas fizeram postagens em homenagem ao jogador.

Gabriel Mercado e Fernando
Gabriel Mercado e Fernando se despedem no CT do Internacional (Foto: Divulgação/Instagram)

