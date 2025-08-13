Flamengo x Internacional fazem o duelo mais caro das oitavas da Libertadores

Flamengo e Internacional se enfrentam na noite desta quarta-feira (13) pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. No Maracanã, as equipes protagonizam o confronto mais caro da fase do torneio, que é o único que envolve dois brasileiros. O país lidera com sobra o ranking de equipes mais valiosas da competição em 2025. Além da dupla, Palmeiras, São Paulo e Fortaleza disputam o campeonato e também figuram entre os elencos mais bem avaliados financeiramente.

No total, o confronto entre colorados e rubro-negros vale 331 milhões de euros, o que corresponde a R$ 2,09 bilhões na cotação atualizada. O Flamengo lidera o ranking dos clubes das oitavas de final, enquanto o Inter tem o quinto maior valor de mercado.

A equipe comandada por Filipe Luís vale, sozinha, 221,3 milhões de euros, ou R$ 1,39 bilhão. A marca coloca o clube como o mais valioso de todo o continente americano e levou o Flamengo a entrar no top 30 de equipes com maior receita do mundo na temporada 2023/24.

Do outro lado, o Internacional tem valor de mercado apontado em 109,7 milhões de euros, R$ 693,1 milhões. A cifra é menos de 50% da avaliação do rival carioca. Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e mercado de transferências.

Jogadores mais valiosos de Inter x Flamengo

Ao analisar os elencos de Internacional e Flamengo, a lista de jogadores mais caros também é dominada pelos rubro-negros. Pedro e Samuel Lino são os dois mais caros do ranking, avaliados pelo Transfermarkt em 22 milhões de euros (R$ 139 mi). Na sequência, aparecem os uruguaios De La Cruz (18 mi de euros) e Arrascaeta (15 mi de euros) e o zagueiro Leo Ortiz (13 mi de euros).

Após o top cinco do Flamengo, surgem os jogadores colorados. O zagueiro Vitão e o ponta Gabriel Carvalho são apontados em 12 milhões de euros pela plataforma. O terceiro colocado no elenco do Internacional é o atacante Wesley, avaliado em 9 milhões de euros. No geral, ele fica atrás do jovem Lorran, do Fla, que tem valor de mercado de 11 milhões de euros.

Primeiro jogo entre Internacional e Flamengo acontece no Maracanã. Foto: Alexandre Loureiro/AGIF

Domínio de Brasil e Argentina entre os times mais valiosos

Entre os 16 clubes que ainda disputam a Libertadores, brasileiros e argentinos se destacam e ocupam as primeiras posições do ranking. A lista tem o Flamengo na liderança, Palmeiras na segunda posição e Botafogo completando o top três. O River Plate surge como um "intruso" entre os times do Brasileirão e ocupa a quarta posição, seguido do Inter.

O São Paulo aparece na sexta posição, seguido da dupla argentina Racing e Vélez Sarsfield, Fortaleza, na nona posição, e o Estudiantes de La Plata, fechando o top dez de clubes mais ricos das oitavas de final da Libertadores. Após o "bloco" de brasileiros e argentinos, aparecem as outras equipes classificadas para a fase do mata-mata: Peñarol, Cerro Porteño, Atlético Nacional, Libertad, LDU e Universitario.