Torcida recebe o Internacional com ‘ruas de fogo’ antes de partida com o Flamengo
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (13) pelas oitavas de final da Libertadores
O Internacional chegou ao Rio de Janeiro no começo da noite desta terça-feira (12) para enfrentar o Flamengo nas oitavas de final da Libertadores. A equipe Colorada foi recebida pela torcida com uma grande festa da torcida, com direito as clássicas "ruas de fogo" realizada pelos fãs do clube. Pouco mais de 200 torcedores aguardavam a chegada da delegação no hotel localizado em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro.
O que esperar de Flamengo x Internacional?
Para o confronto desta quarta-feira (13) contra o Flamengo, a tendência é de que duas mudanças aconteçam com relação ao time que venceu o Bragantino por 3 a 1 no Brasileirão.
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO INTERNACIONAL: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Tabata e Alan Patrick; Wesley e Ricardo Mathias.
Já o Flamengo, vai a campo com um desfalque importante: Arrascaeta está suspenso e fica fora do jogo de ida. Com isso, a dúvida gira em torno de quem substituirá o camisa 10.
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan (Evertton Araújo), Jorginho e Luiz Araújo (Saúl); Plata, Pedro e Samuel Lino.
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X INTERNACIONAL
JOGO DE IDA DAS OITAVAS DE FINAL - LIBERTADORES
🗓️ Data e horário: quarta-feira, dia 13 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Transmissão: TV Globo, ESPN e Disney+
🟨 Árbitro: Dario Herrera (ARG)
🚩 Assistentes: Gabriel Chade (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG)
🏁 VAR: Hernán Mastrángelo (ARG)
