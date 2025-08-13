menu hamburguer
Internacional

Torcida recebe o Internacional com ‘ruas de fogo’ antes de partida com o Flamengo

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (13) pelas oitavas de final da Libertadores

Internacional Ruas de fogo
imagem cameraTorcedora do Internacional na recepção do time no Rio de Janeiro (Foto: Divulgação/Internacional)
Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea Neves
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/08/2025
11:23
  • Matéria
  Matéria

O Internacional chegou ao Rio de Janeiro no começo da noite desta terça-feira (12) para enfrentar o Flamengo nas oitavas de final da Libertadores. A equipe Colorada foi recebida pela torcida com uma grande festa da torcida, com direito as clássicas "ruas de fogo" realizada pelos fãs do clube. Pouco mais de 200 torcedores aguardavam a chegada da delegação no hotel localizado em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro.

O que esperar de Flamengo x Internacional?

Para o confronto desta quarta-feira (13) contra o Flamengo, a tendência é de que duas mudanças aconteçam com relação ao time que venceu o Bragantino por 3 a 1 no Brasileirão.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO INTERNACIONAL: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Tabata e Alan Patrick; Wesley e Ricardo Mathias.

Fluminense Internacional
Wesley e Guga disputam a bola na partida entre Fluminense e Internacional pela Copa do Brasil (Foto: Lucas Gabriel Cardoso/AGIF)

Já o Flamengo, vai a campo com um desfalque importante: Arrascaeta está suspenso e fica fora do jogo de ida. Com isso, a dúvida gira em torno de quem substituirá o camisa 10.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan (Evertton Araújo), Jorginho e Luiz Araújo (Saúl); Plata, Pedro e Samuel Lino.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X INTERNACIONAL
JOGO DE IDA DAS OITAVAS DE FINAL - LIBERTADORES
🗓️ Data e horário: quarta-feira, dia 13 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Transmissão: TV Globo, ESPN e Disney+
🟨 Árbitro: Dario Herrera (ARG)
🚩 Assistentes: Gabriel Chade (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG)
🏁 VAR: Hernán Mastrángelo (ARG)

